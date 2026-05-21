Ft
Ft
24°C
11°C
Ft
Ft
24°C
11°C
05. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
ruszin - szendi romulusz pálinkás szilveszter eljárás előléptetés

Ruszin-Szendi Romulusz bejelentette: eljárást indít Pálinkás Szilveszter ellen, de azért soron kívül előlépteti (VIDEÓ)

2026. május 21. 09:41

Engedély nélküli médiamegjelenés miatt indul eljárás az előléptetést előtt álló százados ellen.

2026. május 21. 09:41
null

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter bejelentette: kabinetfőnök-helyettesi pozícióba emeli Pálinkás Szilveszter századost.

A miniszter ugyanakkor közölte: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

a közelmúltbeli, engedély nélküli médiamegjelenés miatt eljárást indít a tiszt ellen, akit ugyanakkor soron kívül előléptet majd.

„A szabályok mindenkire vonatkoznak” – szögezte le Ruszin-Szendi, aki elmondta, hogy nem tudott a százados Telex stúdiójába tett látogatásáról, bár Pálinkás utólag jelentette, hogy az interjú nyilvánosságra kerül.

Mint ismert, Pálinkás Szilveszter, aki korábban a Magyar Honvédség toborzókampányának arca volt, a választási kampány végén a szolgálati szabályzat megsértésével, előzetes engedély nélkül adott hosszú interjút a Telexnek.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőkép

***

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zozo1971
2026. május 21. 10:03
Ruszin maga is áruló ugyan úgy mint Peti a többiekrol nem beszélve Sok kis hegedűs hadnagy
Válasz erre
0
0
londonbaby
2026. május 21. 10:01
ez nem katona hanem egy síró rívó mosogatórongy. Telebőgte a médiát hogy mennyire sanyarú az élete katonáéknál Kis nyamvadt azt hitte ott még lőni sem kell...
Válasz erre
0
0
google-2
2026. május 21. 09:57
Az áruló megkapja jutalmát. Az árulótól. Árulók kormánya. Vigyázat: árulás lesz a vége!
Válasz erre
0
0
elfújta az ellenszél
2026. május 21. 09:54
Ez a pengeorrú Michelin-man volt az arca a toborzókampánynak? Így már érthető, miért nem akartak jelentkezni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!