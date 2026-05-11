Rendőrhiányról, migrációról és terrorelhárításról is beszélt Pósfai a bizottság előtt

A miniszteraspiráns jelentős strukturális átalakításokat helyezett kilátásba. Elmondta: egyes szakterületek visszakerülnek a szakminisztériumokhoz, míg az Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az Alkotmányvédelmi Hivatal ismét a Belügyminisztérium alá kerülhet.

Programjának központi elemei között említette:

a rendvédelem tekintélyének helyreállítását,

a kiszámítható életpályamodell kialakítását,

az új bérrendszert,

a szakmai szempontok előtérbe helyezését a politikai lojalitással szemben,

valamint a digitális bűnözés elleni fellépés megerősítését.

Kijelentette: marad a határkerítés, az illegális bevándorlást továbbra is meg kell állítani, az emberkereskedőkkel szemben pedig keményebb fellépést ígért.

A Mi Hazánk politikusa, Novák Előd a fegyverpénzről, a drogterjesztésről, a no-go zónákról, a Pride-rendezvényekről és a migrációs intézkedésekről kérdezte Pósfait. A miniszteraspiráns több kérdésben óvatos választ adott: közölte, no-go zónákról nincs hivatalos statisztika, és ilyen ügyekkel személyesen nem foglalkozott. A gyülekezési joggal kapcsolatban azt mondta, mindenki szabadon gyülekezhet, amennyiben betartja a hatályos törvényeket.