Rendőrhiányról, migrációról és terrorelhárításról is beszélt Pósfai a bizottság előtt

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
Meghallgatták Pintér Sándor utódját is. Magyar Péter belügyminiszter-aspiránsa az üzleti szférából, a francia érdekeltségű sportáruház-lánctól, a Decathlontól érkezett a Tisza Párthoz.
Hétfőn megkezdődtek az újonnan felálló Magyar Péter vezette kabinet miniszterjelöltjeinek meghallgatásai. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság előbb Ruszin-Szendi Romuluszt honvédelmi, majd Pósfai Gábor belügyminiszter-aspiránst hallgatta meg.
Pósfai expozéjában hat kiemelt területet nevezett meg. A választási eredményt úgy értékelte, hogy az egyértelmű felhatalmazást adott a változásra, mert „az elmúlt tizenhat évből elég volt”. Szerinte az államnak újra a polgárokat kell szolgálnia, ehhez pedig vissza kell szerezni az emberek bizalmát.
A belügyminisztérium helyzetéről azt mondta: jelenleg működési és bizalmi válság tapasztalható, amelyben szerepet játszik a túlzott centralizáció és átpolitizáltság. Kiemelte, hogy nőtt a regisztrált bűncselekmények száma, rendőrhiány alakult ki, miközben a katasztrófavédelem rendszere is elavult.
A miniszteraspiráns jelentős strukturális átalakításokat helyezett kilátásba. Elmondta: egyes szakterületek visszakerülnek a szakminisztériumokhoz, míg az Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az Alkotmányvédelmi Hivatal ismét a Belügyminisztérium alá kerülhet.
Programjának központi elemei között említette:
Kijelentette: marad a határkerítés, az illegális bevándorlást továbbra is meg kell állítani, az emberkereskedőkkel szemben pedig keményebb fellépést ígért.
A Mi Hazánk politikusa, Novák Előd a fegyverpénzről, a drogterjesztésről, a no-go zónákról, a Pride-rendezvényekről és a migrációs intézkedésekről kérdezte Pósfait. A miniszteraspiráns több kérdésben óvatos választ adott: közölte, no-go zónákról nincs hivatalos statisztika, és ilyen ügyekkel személyesen nem foglalkozott. A gyülekezési joggal kapcsolatban azt mondta, mindenki szabadon gyülekezhet, amennyiben betartja a hatályos törvényeket.
A KDNP-s Simicskó István arra hívta fel a figyelmet, hogy Pósfai nem a rendvédelmi szférából érkezik, hanem a vállalkozói világból. A miniszterjelölt erre úgy reagált: tudatosan vállalja a kívülről érkező szemléletet, ugyanakkor szakértőkkel kívánja körülvenni magát. Kiemelte: az elmúlt másfél évben egy ötvenezer fős szervezetet vezetett.
Simicskó kérdésére beszélt a terrorelhárítás jövőjéről is. Pósfai hangsúlyozta, hogy az a szakmai tudás és technikai háttér, amely a terrorelhárításban rendelkezésre áll, fontos érték, ezért minden releváns szakemberre szükség lesz a jövőben is.
Takács Árpád a droglegalizációról, a migrációs paktumról, valamint válságkezelési tapasztalatairól kérdezte a miniszterjelöltet. Pósfai elmondta: a drogprevenció több tárcát érintő feladat, ugyanakkor a dílerekkel szemben kemény fellépést tart szükségesnek. A migráció kapcsán kijelentette: 2026. június 1-jétől nem fogadnak be vendégmunkásokat.
A béremelésekről szólva hangsúlyozta: egyelőre nem látják pontosan a költségvetés helyzetét, ezért konkrét vállalásokat még nem tud tenni, de a bérrendezést az egyik legfontosabb feladatnak nevezte. Emellett szervezetátvilágítást is kezdeményezne annak érdekében, hogy pontos képet kapjanak a vezetői és a végrehajtói állomány arányáról.
Pósfai végül arról is beszélt: a nemzetbiztonsági szervek felett erősebb civil kontrollt tart szükségesnek, miközben a határvédelem megerősítését is fontos célnak nevezte.
Végül 6 igen, 1 nem és kettő tartózkodás mellett támogatták az új belügyminiszter jelölését.
