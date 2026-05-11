05. 11.
hétfő
pintér sándor ruszin - szendi romulusz pósfai gábor decathlon honvédelmi és rendvédelmi bizottság Magyar Péter belügyminiszter

Rendőrhiányról, migrációról és terrorelhárításról is beszélt Pósfai a bizottság előtt

2026. május 11. 13:43

Meghallgatták Pintér Sándor utódját is. Magyar Péter belügyminiszter-aspiránsa az üzleti szférából, a francia érdekeltségű sportáruház-lánctól, a Decathlontól érkezett a Tisza Párthoz.

Nagy Gábor
Hétfőn megkezdődtek az újonnan felálló Magyar Péter vezette kabinet miniszterjelöltjeinek meghallgatásai. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság előbb Ruszin-Szendi Romuluszt honvédelmi, majd Pósfai Gábor belügyminiszter-aspiránst hallgatta meg.

Pintér Sándor utódja: Pósfai Gábort is meghallgatták Ruszin-Szendi Romulusz mellett

Pintér Sándor utódja terítette lapjait:

Pósfai expozéjában hat kiemelt területet nevezett meg. A választási eredményt úgy értékelte, hogy az egyértelmű felhatalmazást adott a változásra, mert „az elmúlt tizenhat évből elég volt”. Szerinte az államnak újra a polgárokat kell szolgálnia, ehhez pedig vissza kell szerezni az emberek bizalmát.

A belügyminisztérium helyzetéről azt mondta: jelenleg működési és bizalmi válság tapasztalható, amelyben szerepet játszik a túlzott centralizáció és átpolitizáltság. Kiemelte, hogy nőtt a regisztrált bűncselekmények száma, rendőrhiány alakult ki, miközben a katasztrófavédelem rendszere is elavult.

A miniszteraspiráns jelentős strukturális átalakításokat helyezett kilátásba. Elmondta: egyes szakterületek visszakerülnek a szakminisztériumokhoz, míg az Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az Alkotmányvédelmi Hivatal ismét a Belügyminisztérium alá kerülhet.

Programjának központi elemei között említette:

  • a rendvédelem tekintélyének helyreállítását,
  • a kiszámítható életpályamodell kialakítását,
  • az új bérrendszert,
  • a szakmai szempontok előtérbe helyezését a politikai lojalitással szemben,
  • valamint a digitális bűnözés elleni fellépés megerősítését.

Kijelentette: marad a határkerítés, az illegális bevándorlást továbbra is meg kell állítani, az emberkereskedőkkel szemben pedig keményebb fellépést ígért.

A Mi Hazánk politikusa, Novák Előd a fegyverpénzről, a drogterjesztésről, a no-go zónákról, a Pride-rendezvényekről és a migrációs intézkedésekről kérdezte Pósfait. A miniszteraspiráns több kérdésben óvatos választ adott: közölte, no-go zónákról nincs hivatalos statisztika, és ilyen ügyekkel személyesen nem foglalkozott. A gyülekezési joggal kapcsolatban azt mondta, mindenki szabadon gyülekezhet, amennyiben betartja a hatályos törvényeket.

A KDNP-s Simicskó István arra hívta fel a figyelmet, hogy Pósfai nem a rendvédelmi szférából érkezik, hanem a vállalkozói világból. A miniszterjelölt erre úgy reagált: tudatosan vállalja a kívülről érkező szemléletet, ugyanakkor szakértőkkel kívánja körülvenni magát. Kiemelte: az elmúlt másfél évben egy ötvenezer fős szervezetet vezetett.

Simicskó kérdésére beszélt a terrorelhárítás jövőjéről is. Pósfai hangsúlyozta, hogy az a szakmai tudás és technikai háttér, amely a terrorelhárításban rendelkezésre áll, fontos érték, ezért minden releváns szakemberre szükség lesz a jövőben is.

Takács Árpád a droglegalizációról, a migrációs paktumról, valamint válságkezelési tapasztalatairól kérdezte a miniszterjelöltet. Pósfai elmondta: a drogprevenció több tárcát érintő feladat, ugyanakkor a dílerekkel szemben kemény fellépést tart szükségesnek. A migráció kapcsán kijelentette: 2026. június 1-jétől nem fogadnak be vendégmunkásokat.

A béremelésekről szólva hangsúlyozta: egyelőre nem látják pontosan a költségvetés helyzetét, ezért konkrét vállalásokat még nem tud tenni, de a bérrendezést az egyik legfontosabb feladatnak nevezte. Emellett szervezetátvilágítást is kezdeményezne annak érdekében, hogy pontos képet kapjanak a vezetői és a végrehajtói állomány arányáról.

Pósfai végül arról is beszélt: a nemzetbiztonsági szervek felett erősebb civil kontrollt tart szükségesnek, miközben a határvédelem megerősítését is fontos célnak nevezte.

Végül 6 igen, 1 nem és kettő tartózkodás mellett támogatták az új belügyminiszter jelölését.

