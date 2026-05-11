Ruszin-Szendi a honvédelmi bizottság előtt: Vissza kell építeni a katonák megbecsülését

Hétfőn megkezdődtek az újonnan felálló Magyar Péter vezette kabinet miniszterjelöltjeinek meghallgatásai. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság előbb Ruszin-Szendi Romuluszt honvédelmi, majd Pósfai Gábor belügyminiszter-aspiránst hallgatta meg. Hat igen, kettő tartózkodás és egy nem szavazat mellett a bizottság támogatta a miniszteri kinevezést.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisztelt Házban

Ruszin-Szendi Romulusz a honvédelemről

Az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának meghallgatásán mutatta be elképzeléseit Ruszin-Szendi Romulusz, akit elsőként a KDNP-s Simicskó István, majd a fideszes Takács Árpád és a Mi Hazánk képviselője, Novák Előd kérdezett. A felvetésekre a miniszteraspiráns részletes válaszokat adott.