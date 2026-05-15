Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a fővárosi Budaörsi úti laktanya

Ruszin-Szendi Romulusz felidézte: a Petőfi laktanya nevét 2023-ban Mária Teréziára változtatták. „A korábbi honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf döntése nyomán történt mindez, és nem a katonák kérésére. Nem a katonákért, hanem egy olyan döntésként, amely nem a közösséget, hanem saját szempontokat szolgált” – fogalmazott, majd különösen visszásnak nevezte, hogy mindezt éppen a Petőfi-emlékévben követték el. Egy olyan magyar hős évében, akinek a neve a szabadság, a bátorság és a nemzeti tartás jelképe – mondta.

A honvédelmi miniszter emlékeztetett: 2025 februárjában tett ígéretet arra, hogy a laktanya visszakapja a nevét.