Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
05. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
ruszin - szendi romulusz petőfi sándor mária terézia petőfi sándor laktanya

Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a fővárosi Budaörsi úti laktanya

2026. május 15. 11:30

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba.

2026. május 15. 11:30
null

Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya, a bejárat feliratát péntek reggel leplezte le Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka.

Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta: ígéretéhez híven a Petőfi Sándor laktanya „ma visszakapja méltó nevét”. Egy laktanya nemcsak egy név, nemcsak egy tábla a falon, egy laktanya neve örökség, tartás, identitás. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt – tette hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A tárcavezető kiemelte: a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént – mondta.

Ruszin-Szendi Romulusz felidézte: a Petőfi laktanya nevét 2023-ban Mária Teréziára változtatták. „A korábbi honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf döntése nyomán történt mindez, és nem a katonák kérésére. Nem a katonákért, hanem egy olyan döntésként, amely nem a közösséget, hanem saját szempontokat szolgált” – fogalmazott, majd különösen visszásnak nevezte, hogy mindezt éppen a Petőfi-emlékévben követték el. Egy olyan magyar hős évében, akinek a neve a szabadság, a bátorság és a nemzeti tartás jelképe – mondta.

A honvédelmi miniszter emlékeztetett: 2025 februárjában tett ígéretet arra, hogy a laktanya visszakapja a nevét. 

Azt a nevet, amelyet minden generáció ismer, amelyet minden katona sajátjának érez” 

– mondta.

A tárcavezető úgy fogalmazott: „a Mária Terézia felirat lekerül és a helyére visszakerül az, ami oda tartozik. Nem rombolunk, helyreállítunk. Helyreállítjuk a hagyományt. Helyreállítjuk a tartást, az identitást. Helyreállítjuk azt a nevet, amely mögött a magyar katonák generációi állnak, mert vannak nevek, amelyek nem lecserélhetők, mert vannak helyek, amelyek nem egyszerűen léteznek, hanem összekötnek bennünket. A Petőfi laktanya ilyen”. A haza minden előtt – zárta beszédét Ruszin-Szendi Romulusz.

Szalay-Bobrovniczky 3 évvel ezelőtt arról beszélt: azzal, hogy Mária Terézia királynőről nevezték el a laktanyát, üzentek „minden anyának és feleségnek” is, akik ugyanazzal a „féltő szeretettel” engedik a haza védelmére gyermeküket, férjüket, ahogy azt Mária Terézia annak idején a testőreivel és a katonáival tette. 

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Képmetszet

 

 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hernadvolgyi-2
2026. május 15. 12:13
Az esztergomi Mária Valéria híddal mi lesz. "2001. október 11-én, az első Orbán-kormány idején nyitották meg újra."
Válasz erre
0
0
illibero-2
2026. május 15. 12:11
. Megrögzött Fidesz szavazó létemre, az utóbb évtized legfájóbb és legszégyenletesebb szimbolikus döntése az volt számomra, amikor a műnemes Szalay-Bobrovniczky Kristóf javaslatára Petőfi Sándor laktanyát Mária Terézia laktanyára nevezték át. Sajnos a név visszaadás nemes gesztusát pont Magyar Péter gyakorolhatta. Ebben a történetben, mint a csepp a tengerben benne van az is amiért a választás ilyen arányban elveszett.
Válasz erre
1
1
Dorset Naga
2026. május 15. 12:11
Egyetértek tokaszalonnával.
Válasz erre
0
0
Gonella
2026. május 15. 12:04
na, ez a fasz is szimbolikus politizálásba kezdett! és mi lesz, költőképző? mikor költözik be a villájába? az, tényleg neki épült!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!