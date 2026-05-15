„A Parlament nem a politikai ripacskodás játszótere, nem romkocsma” – Gy. Németh Erzsébet keményen nekiment a tiszás politikusoknak

A DK-s politikus szerint a „tornyos házba” nem vagánykodni jár az ember, hanem szolgálni a hazáját.
Éles hangvételű bejegyzésben bírálta a miniszterelnök és más tiszás politikusok parlamenti viselkedését Gy. Németh Erzsébet. A DK politikusa szerint egyes ellenzéki képviselők összekeverik a közéleti szereplést az influenszerkedéssel, miközben megfeledkeznek az Országház méltóságáról. A politikus közösségi oldalán arról írt: még harmadik parlamenti ciklusában is megilletődve lépett be az Országházba, amelyet – mint felidézte – néhai Mandur László egykor „tornyos háznak” nevezett.
Az Országház nem romkocsma, nem influenszer-díszlet és nem a politikai ripacskodás játszótere”
– fogalmazott Gy. Németh Erzsébet.
A DK-s képviselő szerint elfogadhatatlan az a magatartás, amikor politikusok a padsorok tetejére másznak, a karfára teszik a lábukat vagy éppen pezsgőzve és cigarettázva pózolnak az épületben. Úgy véli, az ilyen viselkedés nem a modernség vagy a lazaság jele, hanem annak bizonyítéka, hogy az érintettek nem értik a parlament tekintélyét és szimbolikus jelentőségét.
Oda nem vagánykodni jár az ember, hanem szolgálni a hazáját”
– írta posztjában. A politikus szerint korábban ezt a hozzáállást egyszerűen „tartásnak” nevezték, ma azonban sokan inkább „feltűnési viszketegséggel” próbálnak politikai tőkét kovácsolni.
