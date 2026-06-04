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spectator renaud camus franciaország migráció

Franciaországban a lakosságcsere nem konspiráció, hanem a valóság

2026. június 04. 14:46

Átfogó kutatást készítettej Franciaország migrációs adatairól: a francia népesség 34 százaléka – alig több mint egyharmada – vagy bevándorló, vagy bevándorlók gyermeke vagy unokája.

2026. június 04. 14:46
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„Volt ott egy nép, amely stabilan, tizenöt-húsz évszázadon át ugyanazt a területet lakta. És hirtelen, nagyon gyorsan, egy-két generáció alatt egy vagy több másik nép lépett a helyébe. Kicserélték, már nem önmaga” – idézi a Spectator magazin cikke Renaud Camus, Franciaország legvitatottabb élő értelmiségijének szavait. 

Camus egy olyan folyamatot írt le, amelyet ő „a nagy cserének” nevezett. A cikk megjegyzi, hogy a kifejezés ugyan heves viták tárgyát képezi már lassan húsz éve, de mint írják: az igazságát egyre nehezebb tagadni.

A cikk leírja, hogy vannak olyan tények, amelyekkel a legtöbb francia egyetért: Franciaországban demográfiai változások zajlanak, ezek jelentős mértékűek – nagyobbak, mint bármely más bevándorlási hullám, amely Franciaország több mint ezer évvel ezelőtti megalakulása óta bekövetkezett –, és mélyreható, visszafordíthatatlan hatással vannak a francia társadalomra. 

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Mint a Specator szerzője megjegyzi: a francia jog és szokások megakadályozzák e változások teljes körű megértését. Gyakorlatilag nem lehet tudni a valódi statisztikákat. 

Franciaország népszámlálásain és hivatalos statisztikáiban nem gyűjt etnikai vagy faji adatokat. 

Ez a politika a francia alkotmány 1. cikkében gyökerezik, amely a nemzetet „oszthatatlan” köztársaságként írja le, amely minden polgár számára garantálja az egyenlőséget „származás, faj vagy vallás megkülönböztetése nélkül”.

A múltban tehát nehéz volt számszerűsíteni, hogy pontosan milyen mértékben változik Franciaország etnikai és faji összetétele. Most először Franciaország legfontosabb állami kutatóintézete pontosan ezt tette meg egy rendkívül részletes, több éven át tartó tanulmány keretében.

A párizsi Nemzeti Demográfiai Intézet (INED) új jelentést tett közzé, amely 2019-től kezdődően közel 30 000 Franciaországban élő emberrel készített interjúkra épül. 

Az intézet számításai alapján a francia népesség 34 százaléka – alig több mint egyharmada – vagy bevándorló, vagy bevándorlók gyermeke vagy unokája. A lakosság több mint 40 százaléka valamilyen formában kapcsolódik a bevándorláshoz, akár személyes származás, akár családon belüli házasság révén. A bevándorlás pedig túlnyomórészt nem európai eredetű.

 A 18 és 59 év közötti bevándorlók 32 százaléka Észak-Afrikából érkezett, amely egykor francia gyarmati uralom alatt állt. 20 százalékuk a Szaharától délre fekvő Afrikából, 16 százalékuk pedig Ázsiából érkezett. 28 százalékuk más európai országokból származott.

Az intézet az integráció és az asszimiláció kulcsfontosságú kérdését is vizsgálta, és megállapította, hogy csak az európai bevándorlók és leszármazottaik választják azt, hogy „eltávolodnak szüleik származási helyétől, és élvezik a francia társadalomban a láthatatlanság egyfajta előnyeit”. Minél több bevándorló érkezik Európán kívülről, annál kevésbé integrálódnak. 

Camusnak igaza volt

A cikk felidézi, hogy Renaud Camus „nagy cseréje” sose beszélt konspirációról. Nincs olyan titkos csoport, amely valahol egy sötét szobában ülne egy asztal körül, és tömeges bevándorlás révén koordinálná Franciaország, Nagy-Britannia, Új-Zéland és az Egyesült Államok tönkretételét. Ilyen csoport vagy ilyen terv soha nem is létezett, mondja Camus. 

Ehelyett a gondolkodó szerint a „nagy cserére” azért került sor, mert elterjedt egy gondolkodásmód, amelyet ő „cserélés-izmusnak” nevez. Az embereket, sőt a tárgyakat is cserélhető, egyenértékű daraboknak kezdik tekinteni egy globális játszótéren.

Mindenféle értelmes különbséget eltöröltünk, és ezzel együtt a világ népeinek keveredését gátló minden akadályt is – ez ennek az alapja. 

A cikk szerint ez nem szélsőjobboldli konspiráció, hanem a demográfiai tény objektív leírása.

Nyitókép: Muszlim férfiak imádkoznak Marseille-ben/ MIGUEL MEDINA / AFP

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Összesen 17 komment

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Sorrend:
cinkegolyó
2026. június 04. 16:27
Állítólag Kiskunhalason, Kecskeméten, Szolnokon is migránsokat kísérő lengyel katonákat láttak, akik repülőgépekkel érkeztek. A kecskeméti légibázisra az informátor szerint olyan gépek érkeztek, amelyekről harmadik világbeli emberek csoportjai szálltak le, őket kísérték a lengyelek, akiktől az információ szerint majd a magyar honvédek veszik át a feladatot. Amennyiben tényleg ez a valóság, az rendkívül súlyos, elhallgatott támadás lenne a magyar nemzet ellen. Ha ez az információ valós, az egy olyan mértékű átverése lenne a teljes magyar társadalomnak, amelyet nem lehetne szó nélkül hagyni, és alapjaiban bukna meg az új kormány szavahihetősége.
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nuevas-reglas
2026. június 04. 16:24
"Áprilisban 60 milliárddal kevesebbet költöttek az Orbán Kormány által végérvényesen kizsigerelt Magyar Emberek vásárlásra, mint az előző hónapban, ezért is lett 2/3-al elzavarva a hazaáruló, korrupt Orbán rezsim"
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Ízisz
2026. június 04. 16:20
🧡🇭🇺 "Alkotmányos válsággal fenyeget Magyar Péter ámokfutása – Nemzetközi megfigyelők érkezhetnek a köztársasági elnök megtámadása miatt. A politikai támadássorozat miatt már a nemzetközi szervezetek is készenlétben állnak, és sürgős vizsgálat indul hamarosan Mo.-on nemzetközi szervezetek szakértőinek közreműködésével. Velencei Bizottság és az E.Tanács is beszáll az ügybe. A kiemelt nemzetközi figyelmet jól igazolja, hogy a jogállamisági kérdésekben illetékes nemzetközi fórumok azonnal reagáltak az államfőt ért támadásokra. A Velencei Bizottság már jelezte, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az E.Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai ráadásul készek személyesen is Mo.-ra utazni, hogy teljeskörűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről. Ez a villámgyors nemzetközi reakció egyértelművé teszi, hogy a hazai ellenzéki térfél radikalizálódása és a jogállami normák felrúgására tett kísérletek immár a külföldi jogi megfigyelők ingerküszöbét is átlépték."
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urga
2026. június 04. 16:11
Még vagy 20 év, és az őshonos franciák kisebbségben lesznek Franciaországban. A lakosságcsere gyakorlatilag egy emberöltő alatt zajlott le (az 1960-as években kezdődött, és most már gyorsuló ütemben zajlik). Ha a bevándorlók magukénak érzik a francia kultúrát, akkor megmarad.. ha nem, akkor így jártak a franciák.
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