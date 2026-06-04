Franciaországban a lakosságcsere nem konspiráció, hanem a valóság

„Volt ott egy nép, amely stabilan, tizenöt-húsz évszázadon át ugyanazt a területet lakta. És hirtelen, nagyon gyorsan, egy-két generáció alatt egy vagy több másik nép lépett a helyébe. Kicserélték, már nem önmaga” – idézi a Spectator magazin cikke Renaud Camus, Franciaország legvitatottabb élő értelmiségijének szavait.

Camus egy olyan folyamatot írt le, amelyet ő „a nagy cserének” nevezett. A cikk megjegyzi, hogy a kifejezés ugyan heves viták tárgyát képezi már lassan húsz éve, de mint írják: az igazságát egyre nehezebb tagadni.

A cikk leírja, hogy vannak olyan tények, amelyekkel a legtöbb francia egyetért: Franciaországban demográfiai változások zajlanak, ezek jelentős mértékűek – nagyobbak, mint bármely más bevándorlási hullám, amely Franciaország több mint ezer évvel ezelőtti megalakulása óta bekövetkezett –, és mélyreható, visszafordíthatatlan hatással vannak a francia társadalomra.