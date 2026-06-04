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sertéspestis nébih sertés

Már csak ez hiányzott: megjelent az afrikai sertéspestis Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

2026. június 04. 12:49

Háromezer sertést számláló gazdaságot záratott be a Nébih.

2026. június 04. 12:49
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Felütötte fejét az afrikai sertéspestis a házisertés-állományban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Vállajon – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-vel.

Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el, és bezáratta a háromezer sertést számláló gazdaságot, amely körül védő- és megfigyelési körzetet jelöltek ki és korlátozásokat vezettek be. Megkezdődött a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését felderítő járványügyi nyomozás, valamint az állomány felszámolása is – írták.

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A Nébih a járványvédelmi előírások betartására, a fertőtlenítési eljárások végrehajtására figyelmezteti a sertéstartókat. A telepeket zárva kell tartani, korlátozva az idegenek és a járművek belépését, a házi sertések pedig nem érintkezhetnek vaddisznókkal közvetett módon se, eszközök vagy takarmány révén. Hirtelen lázas megbetegedés, vérzéses tünetek vagy elhullás esetén az állatorvosokat azonnal értesíteni kell.

Az afrikai sertéspestist Magyarországon eddig nem mutatták ki házi sertésekben. Emberre nem veszélyes, de a sertéságazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható és nincs ellene vakcina – olvasható a közleményben.

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Donka Ferenc/MTI)

 

Összesen 13 komment

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hexahelicene
2026. június 04. 14:11
Az az afrikai sertéspestis ukrán-brüsszeli szabotázs ez is, mint a száj- és körömfájás. Vagy a velencei-tavi halpusztulás. És a lista még nem ért véget... Magyarék hallgatnak. Hol van Orbán Anita?
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survivor
2026. június 04. 13:59
KI a miniszterelnök ?
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Obsitos Technikus
2026. június 04. 13:44
Áthozták a hohóloktól.
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Sróf
2026. június 04. 13:36
Reménykedjünk, hogy Poloska miniszetrelnök úr az érintett sertéseket nem baszta seggbe szárazon, és így nem fertőzte felül őket még valami nyavalyával.
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