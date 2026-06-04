Már csak ez hiányzott: megjelent az afrikai sertéspestis Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Felütötte fejét az afrikai sertéspestis a házisertés-állományban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Vállajon – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-vel.

Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el, és bezáratta a háromezer sertést számláló gazdaságot, amely körül védő- és megfigyelési körzetet jelöltek ki és korlátozásokat vezettek be. Megkezdődött a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését felderítő járványügyi nyomozás, valamint az állomány felszámolása is – írták.