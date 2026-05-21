Megkezdődött a feketeleves kortyonkénti adagolása a magyar társadalomnak. Az agrárium terén látszólag pótolható mulasztásról van szó, de valószínűsíthetően a szakmai felkészültség hiánya olyan jogi űrt keletkeztetett, melynek révén mintegy húsz ukrán mezőgazdasági termék, köztük a búza, a kukorica, a liszt, a tojás és a baromfihús akadálytalanul áramolhat be a magyar piacra. Ebből egyszer már volt baj a magyar agrárpiacon: komoly válsághelyzetet idézett elő, amikor az Európai Unió kényszerítette ezt ránk.

Magyar Péter a választási kampány során végig, kiemelten 2025 tavaszán és a 2026-os parlamenti kampányidőszakban tiltakozott az ukrán gabona behozatala ellen. Egyebek között ezt mondta: