Demokrácia Németországban: folyamatos életveszélyben vannak a jobboldali politikusok

A politikailag motivált erőszakos támadások kétharmadát az Alternatíva Németország (AfD) politikusai ellen követték el Németországban 2025-ben. Az AfD politikusai összesen 121 esetben váltak erőszakos támadások célpontjává tavaly – derül ki a kormányzati adatokból, amelyeket Martin Hess AfD-s képviselő parlamenti kérdésére válaszul hoztak nyilvánosságra. Az adatok szerint a nem erőszakos incidensek közül is az AfD ellen irányult a legtöbb.

Az AfD politikusai ellen 2025-ben elkövetett összes bűncselekmény száma meghaladta az 1800-at.

A politikai indíttatású erőszakos bűncselekmények körülbelül 60 százalékát baloldali gyanúsítottak követték el – írja a NiUS német hírportál.