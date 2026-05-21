afd cdu erőszak németország

Demokrácia Németországban: folyamatos életveszélyben vannak a jobboldali politikusok

2026. május 21. 17:32

Meg lett az eredménye az állandó dehumanizálásnak.

A politikailag motivált erőszakos támadások kétharmadát az Alternatíva Németország (AfD) politikusai ellen követték el Németországban 2025-ben. Az AfD politikusai összesen 121 esetben váltak erőszakos támadások célpontjává tavaly – derül ki a kormányzati adatokból, amelyeket Martin Hess AfD-s képviselő parlamenti kérdésére válaszul hoztak nyilvánosságra. Az adatok szerint a nem erőszakos incidensek közül is az AfD ellen irányult a legtöbb.

Az AfD politikusai ellen 2025-ben elkövetett összes bűncselekmény száma meghaladta az 1800-at.

A politikai indíttatású erőszakos bűncselekmények körülbelül 60 százalékát baloldali gyanúsítottak követték el – írja a NiUS német hírportál.

A második legtöbb erőszakos támadást Friedrich Merz kancellár Kereszténydemokrata Uniójának (CDU) politikusai ellen követték el. A CDU elleni bűncselekmények száma több mint kétszeresére nőtt 2024-hez képest, amikor csak 420 eset volt.

Aki folyamatosan rágalmazza, delegitimálja és dehumanizálja az AfD-t és támogatóit, ne lepődjön meg, ha a demokrácia ellenségei ezt erőszakra való felhívásnak tekintik” 

– mondta. A kormány szerint azonban nincs jele annak, hogy az AfD elleni támadások „rendszeresen megtervezettek” lettek volna – írja a NiUS. Az AfD nemrég lett a legnépszerűbb párt Németországban annak ellenére, hogy ellenfelei, valamint a fősodrú média folyamatosan támadja a pártot.

Nyitókép forrása: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
templar62
2026. május 21. 17:46 Szerkesztve
Hatalommaximalizálás , dípsztét módra .
makapaka2
2026. május 21. 17:44
Ugyanolyan undorító módon támadják nyugaton a patriótákat, mint nálunk a bunkó szektások a Fideszt.
