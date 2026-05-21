Demokrácia Németországban: folyamatos életveszélyben vannak a jobboldali politikusok

Újabb csúcsra menetelt az AfD – egyre nagyobb arányban előzik Friedrich Merz pártját
A németek többsége már a párttal szembeni tűzfalpolitikából sem kér.
Meg lett az eredménye az állandó dehumanizálásnak.
A politikailag motivált erőszakos támadások kétharmadát az Alternatíva Németország (AfD) politikusai ellen követték el Németországban 2025-ben. Az AfD politikusai összesen 121 esetben váltak erőszakos támadások célpontjává tavaly – derül ki a kormányzati adatokból, amelyeket Martin Hess AfD-s képviselő parlamenti kérdésére válaszul hoztak nyilvánosságra. Az adatok szerint a nem erőszakos incidensek közül is az AfD ellen irányult a legtöbb.
Az AfD politikusai ellen 2025-ben elkövetett összes bűncselekmény száma meghaladta az 1800-at.
A politikai indíttatású erőszakos bűncselekmények körülbelül 60 százalékát baloldali gyanúsítottak követték el – írja a NiUS német hírportál.
A második legtöbb erőszakos támadást Friedrich Merz kancellár Kereszténydemokrata Uniójának (CDU) politikusai ellen követték el. A CDU elleni bűncselekmények száma több mint kétszeresére nőtt 2024-hez képest, amikor csak 420 eset volt.
Aki folyamatosan rágalmazza, delegitimálja és dehumanizálja az AfD-t és támogatóit, ne lepődjön meg, ha a demokrácia ellenségei ezt erőszakra való felhívásnak tekintik”
– mondta. A kormány szerint azonban nincs jele annak, hogy az AfD elleni támadások „rendszeresen megtervezettek” lettek volna – írja a NiUS. Az AfD nemrég lett a legnépszerűbb párt Németországban annak ellenére, hogy ellenfelei, valamint a fősodrú média folyamatosan támadja a pártot.
Nyitókép forrása: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
