05. 20.
szerda
Európa egyre inkább magára marad: a német után a lengyel katonai missziót is törölte az Egyesült Államok

2026. május 20. 08:21

Friedrich Merz német kancellár Amerika-ellenes megjegyzései lehettek az utolsó csepp a pohárban.

A Washington Post arról ír, hogy a Pentagon bejelentette: 

újra katonákat vonnak ki Európából, és törlik a Németország helyett Lengyelországba készülő amerikai csapatok kiküldetését is.

A Pentagon átszervezése miatt az Egyesült Államok négyről háromra csökkenti az Európában állomásozó dandárharccsoportjainak számát. Egy-egy ilyen egység kb. négyezer katonát, páncélosokat és jelentős mennyiségű támogató felszerelést foglal magában, tudjuk meg.

Emlékeztetnek: Donald Trump régóta szorgalmazza, hogy az európai országok vállaljanak nagyobb szerepet a saját védelmükben, és az sem tetszett neki,  hogy 

a kulcsfontosságú európai NATO-szövetségesek nem támogatják az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletet.

A minisztérium hangsúlyozta: az európai amerikai erők végleges elhelyezéséről további elemzések alapján döntenek.

A lap szerint a csapatkivonás „komoly nyugtalanságot kelt a NATO-szövetségesek körében Oroszország esetleges fenyegetése miatt”, hiszen 2022-ben a Biden-kormányzat több ezer katonát küldött Kelet-Európába a háború kezdetén.

Az Egyesült Államok tavaly csapatokat vont ki Romániából, idén bejelentették, hogy ötezer katonát vonnak ki Németországból, a múlt héten pedig leállították egy dandárharccsoport lengyelországi kivezénylését,

 holott az egység egy része már megérkezett az országba.

Az utolsó csepp az lehetett a pohárban, amikor Friedrich Merz német kancellár bírálta az Irán elleni háborút, és kijelentette, hogy az Egyesült Államok „megalázta magát”.

Nasi12
2026. május 20. 10:11
Tudják, hogy az oroszok Lembergig sem mennek. Akkor minek ?
masikhozzaszolo
2026. május 20. 09:38 Szerkesztve
Én ugyan nem kérdeztem rá, de szerintem az amerikaiak nem azért vannak/lettek/voltak a németeknél, hogy az oroszt-szovjetet féken tartsák, hanem azért hogy a német ne náciljun be megint. És ezt az amerikaiak elvesztették. Mert már Amerika egyik fele is náci, igaz Demokratának hívják magukat. És ne legyen a németeknek csak korlátozott haderejük, mert akkor megint nekimennek a világnak. És ezt is elvesztette Anglia és az USA. Mondjuk a 2. vhb-ban még a franciák is németellenesek voltak, el is foglalta Hitler Párizst. De ez már nem gond. Nálam az ukrán is megszálló volt nálunk, Illetve van. Mi kértük. Most áprilisban.
Ergit
2026. május 20. 08:46
Merz-nek mi köze, hogy az USA hogy alázza meg magát???? Merz Németország létfontosságú dolgaival törődjék!!! Ha nem kritizálná Trumpot, talán még segítséget is kaphatna az USA-tól. De nem!!!! Merz villanykörte fejében csak levegő van agy helyett!
antoniosalazar
•••
2026. május 20. 08:41 Szerkesztve
Még 6 hónap és Trump elbukja a félidős választást. 2028tól 3 ciklusra demokrata elnöke lesz az USAnak.
