Európa egyre inkább magára marad: a német után a lengyel katonai missziót is törölte az Egyesült Államok

Merz hozta a kontinens fejére a bajt: Trump talán végleg eldöntötte, faképnél hagyja Európát
Az Egyesült Államok úgy döntött, kivonja a katonáit Németországból, Trump és a kancellár vitája miatt.
Friedrich Merz német kancellár Amerika-ellenes megjegyzései lehettek az utolsó csepp a pohárban.
A Washington Post arról ír, hogy a Pentagon bejelentette:
újra katonákat vonnak ki Európából, és törlik a Németország helyett Lengyelországba készülő amerikai csapatok kiküldetését is.
A Pentagon átszervezése miatt az Egyesült Államok négyről háromra csökkenti az Európában állomásozó dandárharccsoportjainak számát. Egy-egy ilyen egység kb. négyezer katonát, páncélosokat és jelentős mennyiségű támogató felszerelést foglal magában, tudjuk meg.
Emlékeztetnek: Donald Trump régóta szorgalmazza, hogy az európai országok vállaljanak nagyobb szerepet a saját védelmükben, és az sem tetszett neki, hogy
a kulcsfontosságú európai NATO-szövetségesek nem támogatják az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletet.
A minisztérium hangsúlyozta: az európai amerikai erők végleges elhelyezéséről további elemzések alapján döntenek.
A lap szerint a csapatkivonás „komoly nyugtalanságot kelt a NATO-szövetségesek körében Oroszország esetleges fenyegetése miatt”, hiszen 2022-ben a Biden-kormányzat több ezer katonát küldött Kelet-Európába a háború kezdetén.
Az Egyesült Államok tavaly csapatokat vont ki Romániából, idén bejelentették, hogy ötezer katonát vonnak ki Németországból, a múlt héten pedig leállították egy dandárharccsoport lengyelországi kivezénylését,
holott az egység egy része már megérkezett az országba.
Az utolsó csepp az lehetett a pohárban, amikor Friedrich Merz német kancellár bírálta az Irán elleni háborút, és kijelentette, hogy az Egyesült Államok „megalázta magát”.
