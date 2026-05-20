fióktelep bank forint döntés revolut

Nagy bejelentést tett a Revolut: minden magyar ügyfél hatalmas változásokra készülhet

2026. május 20. 08:02

Az ügyfelek ezentúl a fizetésüket vagy más bevételüket is a magyar bankszámlára kérhetik, azonban az előzetes információk szerint ez okozhat némi meglepetést.

Még márciusban számoltunk be arról, hogy rövidesen megkezdi működését a Revolut magyarországi fióktelepe, amivel magyar bankszámlát is kapnak a felhasználók. Erről emailben is értesítette ügyfeleit a fintech cég.

A napokban pedig el kezdték küldeni azokat az értesítőket az ügyfeleiknek, amelyben már a számlavezetési díjakról is tájékoztatnak. Azonban a Biztos Döntés szerint ennek sokan nem fognak örülni. 

A levélben ugyanis közölték, hogy 

az általános szerződési feltételeikkel és a magyar banki szabályozással összhangban a számladíjakat részben módosítják, hogy tükrözzék a helyi magyarországi szolgáltatási költségeket.

Ez alapján a Revolut magyarországra kerülő ügyfeleinek hamarosan az alábbi díjakkal kell számolniuk:

  • a Standard és Plus csomagoknál 0,45 százalékos átutalási díj vonatkozik minden 50 ezer forintot meghaladó átutalásra,
  • a Premium és Metal csomagnál az ügyfelek havi egymillió forint összegű kerettel rendelkeznek, amelynek erejéig a díjat nem számítják fel – a keret a tranzakcióik 50 ezer forintot meghaladó részére vonatkozik,
  • az Ultra csomagnál az ügyfelek teljesen mentesülnek e díjtétel alól,
  • az átutalási díjak felső határa minden esetben 20 ezer forint,
  • ezek az átutalási díjak viszont nem vonatkoznak más Revolut-számlákra történő átutalásokra,
  • az új díjak legkorábban az ügyféltájékoztató e-mail beérkezésétől számítva 15 nap múlva lépnek hatályba, de előfordulhat, hogy csak később alkalmazzák azokat,
  • a módosított díjak csak az adott számla magyarországi fióktelephez történő áthelyezése után lépnek érvénybe

– sorolta a pénzügyekkel foglalkozó portál.

Az összeállításban arra is kitértek, hogy a magyarországi fióktelephez kerüléssel minden hazai lakossági revolutos ügyfél magyar nyelvű ügyfélszolgálatot kap, egyelőre chaten, később pedig várhatóan telefonon is. A lakossági ügyfelek csatlakoznak majd az Azonnali Fizetési Rendszerhez, magyar bankszámlaszámot kapnak, és megnyílik előttük az azonnali belföldi átutalás, a fizetési kérelem és a QR-kódos fizetés lehetősége is.

Így a revolutosok akár a fizetésüket vagy más bevételüket is a magyar bankszámlára kérhetik, 

azt azonnali fizetéssel megkaphatják, vagyis elsődleges bankszámlaként is használhatják ezentúl a Revolut-számlájukat – ismertette az új lehetőségeket a Biztos Döntés.

Azonban a magyarországi bankok már előre készültek a Revolut letelepedésére. A Gránit Bank például teljesen megújította a számlacsomagjait, az OTP Bank pedig korábbi akciós kedvezményeit tette véglegesen ingyenessé, éppen azokat, amelyeket a Revolutnál is komoly vonzerőt jelentenek.

Emellett a pénzintézetek rekordmagasságú belépési bónuszokkal „csábítják” magukhoz az új ügyfeleket. Ha valaki most figyel, akár tízezer forintokat spórolhat – számlanyitáskor pedig akár nagyobb összegre is szert tehet.

A Biztos Döntés hozzátette, hogy a bankok közötti verseny hatására az olyan drágább szolgáltatások – mint a külföldi kártyahasználat, a devizaváltás vagy a számlavezetés – sorra válnak ingyenessé. 

A szakértők szerint a döntés előtt viszont érdemes áttekinteni a szokásainkat: mennyit utalunk, hányszor veszünk fel készpénzt, mert a legolcsóbb számlát mindig ezekhez mérten kell megtalálni – idézte a lap.

Nyitókép illusztráció. Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

 

Zsolt75
2026. május 20. 09:26
Nuevas Miről váltották, te nagy majom? Eddig valami litván számla volt, nem is volt magyar.
nuevas-reglas
2026. május 20. 08:57
en mar valottam szlovak Revolutra, mer olyan nekem nem kell amibol Szarban lophat
bugajozsi
2026. május 20. 08:34
A Revolut ezzel elvesztette vonzerejét. Rögtön befigyel a 0,5% os utalási díj , számlavezetési díj és egyéb szabadrablás. Én leléptem és erre ugyanerre bíztatok mindenkit.
vezker
2026. május 20. 08:16
Persze, hogy okozhat, amikor az eddig ingyenes számlát után egyszer csak kijön párezer forint havidíj. Ennek a bankos virtschaftnak kéne már nagyon véget vetni Magyarországon.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!