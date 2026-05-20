Nagy bejelentést tett a Revolut: minden magyar ügyfél hatalmas változásokra készülhet

Fontos változás közeleg: az összes Revolut ügyfelet érinti
A jövőben még inkább kihasználhatják az ügyfelek a Revolut kártyáikat.
Az ügyfelek ezentúl a fizetésüket vagy más bevételüket is a magyar bankszámlára kérhetik, azonban az előzetes információk szerint ez okozhat némi meglepetést.
Még márciusban számoltunk be arról, hogy rövidesen megkezdi működését a Revolut magyarországi fióktelepe, amivel magyar bankszámlát is kapnak a felhasználók. Erről emailben is értesítette ügyfeleit a fintech cég.
A napokban pedig el kezdték küldeni azokat az értesítőket az ügyfeleiknek, amelyben már a számlavezetési díjakról is tájékoztatnak. Azonban a Biztos Döntés szerint ennek sokan nem fognak örülni.
A levélben ugyanis közölték, hogy
az általános szerződési feltételeikkel és a magyar banki szabályozással összhangban a számladíjakat részben módosítják, hogy tükrözzék a helyi magyarországi szolgáltatási költségeket.
Ez alapján a Revolut magyarországra kerülő ügyfeleinek hamarosan az alábbi díjakkal kell számolniuk:
– sorolta a pénzügyekkel foglalkozó portál.
Az összeállításban arra is kitértek, hogy a magyarországi fióktelephez kerüléssel minden hazai lakossági revolutos ügyfél magyar nyelvű ügyfélszolgálatot kap, egyelőre chaten, később pedig várhatóan telefonon is. A lakossági ügyfelek csatlakoznak majd az Azonnali Fizetési Rendszerhez, magyar bankszámlaszámot kapnak, és megnyílik előttük az azonnali belföldi átutalás, a fizetési kérelem és a QR-kódos fizetés lehetősége is.
Így a revolutosok akár a fizetésüket vagy más bevételüket is a magyar bankszámlára kérhetik,
azt azonnali fizetéssel megkaphatják, vagyis elsődleges bankszámlaként is használhatják ezentúl a Revolut-számlájukat – ismertette az új lehetőségeket a Biztos Döntés.
Azonban a magyarországi bankok már előre készültek a Revolut letelepedésére. A Gránit Bank például teljesen megújította a számlacsomagjait, az OTP Bank pedig korábbi akciós kedvezményeit tette véglegesen ingyenessé, éppen azokat, amelyeket a Revolutnál is komoly vonzerőt jelentenek.
Emellett a pénzintézetek rekordmagasságú belépési bónuszokkal „csábítják” magukhoz az új ügyfeleket. Ha valaki most figyel, akár tízezer forintokat spórolhat – számlanyitáskor pedig akár nagyobb összegre is szert tehet.
A Biztos Döntés hozzátette, hogy a bankok közötti verseny hatására az olyan drágább szolgáltatások – mint a külföldi kártyahasználat, a devizaváltás vagy a számlavezetés – sorra válnak ingyenessé.
A szakértők szerint a döntés előtt viszont érdemes áttekinteni a szokásainkat: mennyit utalunk, hányszor veszünk fel készpénzt, mert a legolcsóbb számlát mindig ezekhez mérten kell megtalálni – idézte a lap.
Nyitókép illusztráció. Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP