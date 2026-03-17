Fontos változás közeleg: az összes Revolut ügyfelet érinti

A jövőben még inkább kihasználhatják az ügyfelek a Revolut kártyáikat.
Hamarosan megkezdi működését a Revolut magyarországi fióktelepe, amivel magyar bankszámlát is kapnak a felhasználók – erről emailben értesítette ügyfeleit a fintech cég.
A magyar bankszámlához új, magyar IBAN‑számot is kapnak a felhasználók, ami lehetővé teszi például, hogy
ha akarják, közvetlenül a Revolut számlájukra kérjék a fizetésüket, és azonnali fizetéseket is indíthatnak majd.
A Revolut Bank UAB magyar ügyfeleinek a magyar forintban vezetett számlái jelenleg litván számlaadatokkal és IBAN-számmal rendelkezik. Ugyanakkor miután az ügyfeleket áthelyezik a magyar fióktelephez, litván számlaadatokra érkező fizetéseket az új magyar Revolut-számlára irányítják majd át.
Minden tranzakcióhoz az új magyar számla lesz az elsődleges. A litván számla továbbra is aktív marad, de szigorúan csak a korábbi bejövő utalások, például a már meglévő csoportos beszedési megbízások fogadására szolgál, pénzt már nem lehet arról küldeni.
Hozzátették, Az ügyfeleket fokozatosan helyezik át, a számlák áthelyezésére mostantól legkorábban 2 hónappal később lehet számítani.
A Revolut továbbá azt kéri az ügyfelektől, hogy ha áthelyezték őket a magyar számlára, minél hamarabb osszák meg az új magyar számlaadatokat mindenkivel, aki fizetni szokott nekik.
Ezen kívül frissíteniük kell a személyes adataikat és dokumentumaikat, hogy megfeleljenek a magyar szabályozásoknak.
Mint kiderült, a Revolut a díjait is módosítja, hogy „azok pontosan tükrözzék, mennyibe kerülnek a helyi szolgáltatások Magyarországon”. Ezek a változások az új helyi számlát kapó ügyfelek banki, nemzetközi és kártyás átutalásait érintik.
Aki nem szeretne átkerülni a magyar fióktelepre, annak egyetlen lehetősége van: meg kell szüntetnie a Revolut számláját. Ezt díjmentesen lehet megtenni – tették hozzá a tájékoztató üzenetben.
