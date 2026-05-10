Botrány a Ryanairnél: közel 400 magyar munkavállaló nem kapta meg időben a fizetését

Röviddel az előző eset után másodszor fordul elő, hogy a budapesti repülőtéren dolgozó, Ryanair varsói bázisához tartozó közel 400 légiutas-kísérő nem kapta meg időben a munkabérét – írja közleményében a Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet.

A szakszervezet szerint a dolgozók május 10-ig nem kapták kézhez a fizetésüket. Korábban, tavaly novemberben is előfordult hasonló késedelem.