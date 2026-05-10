Botrány a Ryanairnél: közel 400 magyar munkavállaló nem kapta meg időben a fizetését

Megszólalt a Wizz Air-vezérigazgató a nemzetközi kerozinhiány kapcsán
Debrecenben még biztosan repülőre lehet szállni.
A fizetések késése súlyos bizonytalanságot okoz az érintett munkavállalók és családjaik számára.
Röviddel az előző eset után másodszor fordul elő, hogy a budapesti repülőtéren dolgozó, Ryanair varsói bázisához tartozó közel 400 légiutas-kísérő nem kapta meg időben a munkabérét – írja közleményében a Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet.
A szakszervezet szerint a dolgozók május 10-ig nem kapták kézhez a fizetésüket. Korábban, tavaly novemberben is előfordult hasonló késedelem.
A fizetések késése súlyos bizonytalanságot okoz az érintett munkavállalók és családjaik számára, azon gondolkodnak: hogyan fizetik be a számláikat, miből vásárolnak a gyerekeiknek, hogyan tervezzenek a következő hétre.”
– hangsúlyozzák a szakszervezetnél, hozzátéve, hogy a munkabér határidőben történő kifizetése alapvető munkáltatói kötelezettség.
Hozzátették: „Biztosak vagyunk benne, hogy Michael O'Leary sem támogatná azt, hogy a varsói menedzsment ne tartsa be a munkavállalókat védő jogszabályokat, és késedelmes bérfizetéssel sodorjon bizonytalanságba dolgozó családokat.”
A szervezet jelezte:
a szükséges jogi lépéseket megtette, és minden rendelkezésére álló törvényes eszközzel kiáll az érintett dolgozók mellett.
Nyitókép forrása: Adrian DENNIS / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Debrecenben még biztosan repülőre lehet szállni.
***