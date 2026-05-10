ryanair légiutas kísérő michael o ' leary légiközlekedési egyesült szakszervezet fizetés

Botrány a Ryanairnél: közel 400 magyar munkavállaló nem kapta meg időben a fizetését

2026. május 10. 19:37

A fizetések késése súlyos bizonytalanságot okoz az érintett munkavállalók és családjaik számára.

2026. május 10. 19:37


Röviddel az előző eset után másodszor fordul elő, hogy a budapesti repülőtéren dolgozó, Ryanair varsói bázisához tartozó közel 400 légiutas-kísérő nem kapta meg időben a munkabérét – írja közleményében a Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet.

A szakszervezet szerint a dolgozók május 10-ig nem kapták kézhez a fizetésüket. Korábban, tavaly novemberben is előfordult hasonló késedelem.

A fizetések késése súlyos bizonytalanságot okoz az érintett munkavállalók és családjaik számára, azon gondolkodnak: hogyan fizetik be a számláikat, miből vásárolnak a gyerekeiknek, hogyan tervezzenek a következő hétre.”

– hangsúlyozzák a szakszervezetnél, hozzátéve, hogy a munkabér határidőben történő kifizetése alapvető munkáltatói kötelezettség.

Hozzátették: „Biztosak vagyunk benne, hogy Michael O'Leary sem támogatná azt, hogy a varsói menedzsment ne tartsa be a munkavállalókat védő jogszabályokat, és késedelmes bérfizetéssel sodorjon bizonytalanságba dolgozó családokat.”

A szervezet jelezte: 

a szükséges jogi lépéseket megtette, és minden rendelkezésére álló törvényes eszközzel kiáll az érintett dolgozók mellett.

Nyitókép forrása: Adrian DENNIS / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
5m007h 0p3ra70r
2026. május 10. 20:22
Az O’Leary név jelentése szó szerint „a borjúőrző leszármazottja”.
5m007h 0p3ra70r
2026. május 10. 20:20
Majd az új kormány felszólítja őket. Ha befejezte a bulikázást. De az egyiknek épp kifocamodott a térde. Több másiknak meg az ízlése. 🤣🤣🤣🤣
gullwing
2026. május 10. 19:39
Michael O'Leary egy büdös bunkó szardarab..
