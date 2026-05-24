fidesz fizetés Magyar Péter miniszterelnök orbán viktor

A teljes politikai elit fizetését csökkenti Magyar Péter?

2026. május 24. 15:21

A miniszterelnök ténykérdésekben nem a pontos fogalmazásáról híres, de azt elhihetjük neki, ha ő mondja, hogy mindenkinek csökkenni fog a fizetése.

Bálint Botond
Pesti Srácok

„Van ugye az a pletyka, hogy ősszel önkormányzati választásokat is akar a Tisza, hogy a helyben éhes embereit is ki tudja fizetni valamivel. Az elképzelés célja az is nyilván, hogy ezzel az akcióval, a jelenlegi politikai közhangulatban, nem csak a Fideszt, hanem a teljes korábbi ellenzéket is ki lehet takarítani a politikai osztályból. A fizetések csökkentése nyilván előkészít egy ilyen akciót, hiszen a jelenlegi elit ellen lehet hergelni, ugyanis az egység sugarú tiszás szavazó szentül meg van győződve róla, hogy aki jól keres, vagy gazdag, az fideszes. Az, hogy a milliárdosok, meg a felső-középosztály volt a Fidesz legnagyobb sírásója, miközben gazdaggá tudott válni az elmúlt 16 évben, nem okoz kognitív disszonanciát ezekben a fejekben. A közösségi média hatalmas sikere, hogy a kognitív disszonanciát ki tudja iktatni az emberi elméből. Nem kell már semmit elnyomni, a tudatalattiba szorítani.

Olyasmi is hírlik, hogy a miniszterelnök megüzente a minisztériumi dolgozóknak, hogy ezen a nyáron nem fognak szabadságra menni, mert ugye rendszerváltás van. Magyar Péter biztos többet tud a minisztériumi apparátusokról mint én, a vidéki, de az valahogy nem jött föl neki most, hogy a minisztériumi elitnek és középszernek már le vannak foglalózva a két-három hetei olyan külföldi nyaralóhelyeken, ahová például a vidéki polgármesterek és az egyéb pórnép ritkán járnak. Nem baj, több is veszett Mohácsnál. Az emberek általában arról szoktak beszélgetni, hogy hová mennek nyaralni, illetve hol voltak nyaralni. Nagyon meg tudnak sértődni, ha elveszik tőlük ezt a lehetőséget.

Orbán Viktorral állítólag az volt a baj, hogy túl sok frontot nyitott. Hát a nagytiszteletű új miniszterelnök úr most nyitott pár olyan újat, amelyet a Fidesz csak egyenként és nagyon szordínóban mert bevállalni.”

Nyitókép forrása: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szilvarozsa
2026. május 24. 17:03
A tanári pályán is hogy bevált az éhbérért foglalkoztatott, mindenre alkalmatlan tanárok serege! Meg is látszik tevékenységük eredménye a "Z" generáción.
orokkuruc-2
2026. május 24. 16:14
egy ilyen MaPötinek szerencsére már a kurvaanyja is azt mondta, hogy "ídesfijjam". Szóval ahhoz szokott, hogy bármit hallhat és mondhat, attól még szárazon is.. Ha van olyan félbites x, ami elhiszi ennek az izének egy szavát is, na AZ MEGÉRDEMLI! Ja, mégis.. Volt egy jobbikos ürge, nagyon jó ember volt. Felült a metélt bábok szavának, és az egyik leglepusztultabb cigányos faluba költözött, hogy ő lesz ott a rendcsináló. Aztán munka az nem volt. És amíg a bepalizói talán még csak nem is emlékeztek rá, ő szépen lassan öngyilkos lett a munkahiányban. Szóval kívánom, hogy hasonló halát halljanak azok, amik MaPötit a nyakunkba tették.
svejk recidivus
2026. május 24. 15:43
A kormányzás a fészbukon fog történni(fiataloknak tiktok): az ötletet felteszik a netre,ha elég lájkot kap ,akkor elfogadva. A politikusoknak csak a gombnyomogatás és bólogatás marad,örvendjenek,ha a régi fizetés felét megkapják.
nyugalom
2026. május 24. 15:34 Szerkesztve
Visszamenőleges hatállyal is? Hatökör! Demokrata cikk: A tükör csapdajaban! Olvassa, aki csak tehet! Tökeletes latlelet es megszivlelendő!
