„Van ugye az a pletyka, hogy ősszel önkormányzati választásokat is akar a Tisza, hogy a helyben éhes embereit is ki tudja fizetni valamivel. Az elképzelés célja az is nyilván, hogy ezzel az akcióval, a jelenlegi politikai közhangulatban, nem csak a Fideszt, hanem a teljes korábbi ellenzéket is ki lehet takarítani a politikai osztályból. A fizetések csökkentése nyilván előkészít egy ilyen akciót, hiszen a jelenlegi elit ellen lehet hergelni, ugyanis az egység sugarú tiszás szavazó szentül meg van győződve róla, hogy aki jól keres, vagy gazdag, az fideszes. Az, hogy a milliárdosok, meg a felső-középosztály volt a Fidesz legnagyobb sírásója, miközben gazdaggá tudott válni az elmúlt 16 évben, nem okoz kognitív disszonanciát ezekben a fejekben. A közösségi média hatalmas sikere, hogy a kognitív disszonanciát ki tudja iktatni az emberi elméből. Nem kell már semmit elnyomni, a tudatalattiba szorítani.

Olyasmi is hírlik, hogy a miniszterelnök megüzente a minisztériumi dolgozóknak, hogy ezen a nyáron nem fognak szabadságra menni, mert ugye rendszerváltás van. Magyar Péter biztos többet tud a minisztériumi apparátusokról mint én, a vidéki, de az valahogy nem jött föl neki most, hogy a minisztériumi elitnek és középszernek már le vannak foglalózva a két-három hetei olyan külföldi nyaralóhelyeken, ahová például a vidéki polgármesterek és az egyéb pórnép ritkán járnak. Nem baj, több is veszett Mohácsnál. Az emberek általában arról szoktak beszélgetni, hogy hová mennek nyaralni, illetve hol voltak nyaralni. Nagyon meg tudnak sértődni, ha elveszik tőlük ezt a lehetőséget.