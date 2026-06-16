Elfogadták a lex Orbánt, Von der Leyen megkapta, amit akart, Magyar Péter pedig a Mandinerről beszélt

Hivatalos: megszavazták a lex Orbánt, azonnal megszólalt a volt miniszterelnök
Elfogadták az alaptörvény tizenhatodik módosítását.
A volt miniszterelnök reakciója, a kormányfő és Orbán Balázs csörtéje, valamint az újabb oroszellenes uniós szankciók uralták olvasóink figyelmét hétfőn.
Június 15-én a legtöbben az alaptörvény módosításáról, Magyar Péter parlamenti kijelentéseiről, valamint az Európai Unió új szankciós csomagjáról szóló beszámolóinkra voltak kíváncsiak.
Hétfőn elfogadta az Országgyűlés az alaptörvény tizenhatodik módosítását, amely nyolc évben maximálja a miniszterelnöki megbízatás időtartamát. A módosítás értelmében a korábban már összesen nyolc évet hivatalban töltő kormányfő nem választható újra miniszterelnökké.
A döntés után Orbán Viktor is megszólalt. A korábbi miniszterelnök rövid Facebook-bejegyzésben reagált:
Megszavazták a lex Orbánt. Ez volt a legégetőbb. Ha szükség lesz rám, itt leszek.”
Az alaptörvény módosítása emellett a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét is átalakítja, valamint megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatal alkotmányos alapját.
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Elfogadták az alaptörvény tizenhatodik módosítását.
Szintén nagy érdeklődés övezte Magyar Péter lapunkat is érintő parlamenti felszólalását. A miniszterelnök Orbán Balázs kritikáira reagálva arról beszélt, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével több intézmény visszakerül állami tulajdonba.
A Mandinert említve úgy fogalmazott:
Értem, hogy fáj neked, hogy a Mandiner című vicclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a tulajdonosai, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni.”
A kijelentés jelentős visszhangot váltott ki, mivel a miniszterelnök nyíltan beszélt arról, hogy a jövőben a kormányzat kívánja meghatározni a lap tartalmát.
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„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Olvasóinkat az Európai Unió 21. szankciós csomagjáról szóló hír is kiemelten érdekelte. A Brussels Signal beszámolója szerint az új intézkedések között ismét szerepel Kirill pátriárka, az orosz ortodox egyház vezetője.
Míg az Orbán Viktor vezette korábbi kormány a vallásszabadságra hivatkozva blokkolta a szankciót, a Magyar Péter vezette kabinet jelezte, hogy nem kíván élni vétójogával.
A több mint 170 intézkedést tartalmazó csomag elsősorban az orosz pénzügyi és energetikai szektort célozza. Ursula von der Leyen szerint a cél Oroszország gazdasági mozgásterének további szűkítése.
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Orbán Viktor a vallásszabadságra hivatkozott.
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Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP