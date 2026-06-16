Elfogadták a lex Orbánt, Von der Leyen megkapta, amit akart, Magyar Péter pedig a Mandinerről beszélt

Június 15-én a legtöbben az alaptörvény módosításáról, Magyar Péter parlamenti kijelentéseiről, valamint az Európai Unió új szankciós csomagjáról szóló beszámolóinkra voltak kíváncsiak.

Megszavazták a lex Orbánt

Hétfőn elfogadta az Országgyűlés az alaptörvény tizenhatodik módosítását, amely nyolc évben maximálja a miniszterelnöki megbízatás időtartamát. A módosítás értelmében a korábban már összesen nyolc évet hivatalban töltő kormányfő nem választható újra miniszterelnökké.