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Orbán Balázs alkotmánymódosítás Tisza Párt mandiner Ursula von der Leyen Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor Európai Unió Oroszország elleni szankciók

Elfogadták a lex Orbánt, Von der Leyen megkapta, amit akart, Magyar Péter pedig a Mandinerről beszélt

2026. június 16. 05:30

A volt miniszterelnök reakciója, a kormányfő és Orbán Balázs csörtéje, valamint az újabb oroszellenes uniós szankciók uralták olvasóink figyelmét hétfőn.

2026. június 16. 05:30
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Június 15-én a legtöbben az alaptörvény módosításáról, Magyar Péter parlamenti kijelentéseiről, valamint az Európai Unió új szankciós csomagjáról szóló beszámolóinkra voltak kíváncsiak.

Megszavazták a lex Orbánt

Hétfőn elfogadta az Országgyűlés az alaptörvény tizenhatodik módosítását, amely nyolc évben maximálja a miniszterelnöki megbízatás időtartamát. A módosítás értelmében a korábban már összesen nyolc évet hivatalban töltő kormányfő nem választható újra miniszterelnökké.

A döntés után Orbán Viktor is megszólalt. A korábbi miniszterelnök rövid Facebook-bejegyzésben reagált:

Megszavazták a lex Orbánt. Ez volt a legégetőbb. Ha szükség lesz rám, itt leszek.”

Az alaptörvény módosítása emellett a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét is átalakítja, valamint megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatal alkotmányos alapját.

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Magyar Péter a Mandinerről beszélt

Szintén nagy érdeklődés övezte Magyar Péter lapunkat is érintő parlamenti felszólalását. A miniszterelnök Orbán Balázs kritikáira reagálva arról beszélt, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével több intézmény visszakerül állami tulajdonba.

A Mandinert említve úgy fogalmazott:

Értem, hogy fáj neked, hogy a Mandiner című vicclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a tulajdonosai, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni.”

A kijelentés jelentős visszhangot váltott ki, mivel a miniszterelnök nyíltan beszélt arról, hogy a jövőben a kormányzat kívánja meghatározni a lap tartalmát.

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Magyarország nem vétózta meg az új szankciókat

Olvasóinkat az Európai Unió 21. szankciós csomagjáról szóló hír is kiemelten érdekelte. A Brussels Signal beszámolója szerint az új intézkedések között ismét szerepel Kirill pátriárka, az orosz ortodox egyház vezetője.

Míg az Orbán Viktor vezette korábbi kormány a vallásszabadságra hivatkozva blokkolta a szankciót, a Magyar Péter vezette kabinet jelezte, hogy nem kíván élni vétójogával.

A több mint 170 intézkedést tartalmazó csomag elsősorban az orosz pénzügyi és energetikai szektort célozza. Ursula von der Leyen szerint a cél Oroszország gazdasági mozgásterének további szűkítése.

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Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 5 komment

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bagira004
2026. június 16. 05:46
Aki mutogat az hazudik , amikor a bűn szólítja fel az erényt önigazolásra. . Tisza párt ügynök párt ,mindenkit elszegényítenek , így mindenki uralható. , Csak gondoljunk bele , a gáz stop megszüntetése , kamatok emelése , adók emelése , bérek csökkentése (közben a képviselőnek emeltek) írni amit Magyar P diktátor megenged , betolakodók betelepítése . mind a nép kifosztása. Egyetlen emelésről beszélnek a kamat emelésről. Parlamentben a tiszás kar csak tapsolni ját be , ugyan mit tudnának mondani fogalmuk nincs a képviselői megbízatásuk miről szól. Ezek nem képviselők hanem fizetett brüsszeli apparatcsikok . Parazita állam van feltűnőben. Nyugdíjasokról nem mernek beszélni , ősszel 3.5 % nyugdíemel jár erről hallhatnak mert infláci 6.5%. Na öreg tiszások remélem örültök . Mit ketzdenek a több milló nyugdíjas beigért jólétével. Minő érdekes Magyar P köre fizetés emeléseket kapnak , Ezt csinálták a kommunista Medgyesi, Gyurcsány elődök is .
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1
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Magyarorszag-elveszett
2026. június 16. 05:46
2M-ról 2,5M-ra csökkentették a helyettes államtitkárok fizetését. Veszitek tiszások. Vagy értitek egyáltalán?
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kulakman
2026. június 16. 05:44
Az lenne csak a világ csúfsága ha 17 évnyi kommentelésem menne a kukába, mert a bolsevikek nyertek, és mindent visznek!
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bagira004
2026. június 16. 05:44
Minő lérdekes képviselők fizetésük csökkentésükre szavazta , közben ugyan annyit emeltek , ezt is elhallgatják . Most akkor Magyar P adósságot szed fel az országot abból működteti , mert Brüsszelből pénzt nem kapnak . Varga Mihályt nem merik lecserélni mert tiszások közt nincs egy olyan figura aki az ország pénzügyeit tudná vezetni . Magyar P legjobb lesz a vastabőr pofáját befogja , most is a Fideszből él a nemzeti bankot fideszes vezeti .
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