Magyar Péter: Mi leszünk a Mandiner kiadói, nekünk kell meghatározni a tartalmát (VIDEÓ)
„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Ami nekem erről eszembe jut kifejezés, az nem méltó egy nőhöz.
„Éljen a sajtószabadság? Vagy hogyan van ez? Ami nekem erről eszembe jut kifejezés, az nem méltó egy nőhöz. Úgyhogy inkább a nagymamám kifejezését használnám: Atyám bütyke.”
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„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Nyitókép: Balint Szentgallay/NurPhoto via AFP