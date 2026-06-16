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sajtószabadság mandiner Magyar Péter

Éljen a sajtószabadság?

2026. június 16. 07:29

Ami nekem erről eszembe jut kifejezés, az nem méltó egy nőhöz.

2026. június 16. 07:29
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Mészáros Nóra
Mészáros Nóra
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„Éljen a sajtószabadság? Vagy hogyan van ez? Ami nekem erről eszembe jut kifejezés, az nem méltó egy nőhöz. Úgyhogy inkább a nagymamám kifejezését használnám: Atyám bütyke.”

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Nyitókép: Balint Szentgallay/NurPhoto via AFP

 


 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

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Sorrend:
hallgató
2026. június 16. 08:17
Április 12 óta sajtószabadság van. Mindenki azt ír, amit szabad.
Válasz erre
3
0
Upuaut
2026. június 16. 08:02
Kurva anyád, Magyar Péter!
Válasz erre
1
0
Majdmegmondom
2026. június 16. 07:49
Csak mondom: A facebookról megint leszedték az összes ellenzéki videót. Kevés a politika, de az érdekes módon mind Tisza sziget... Vajon miért???
Válasz erre
6
0
antoniosalazar
2026. június 16. 07:44
Kiváncsi vagyok hogy a mandineres újságíróknak eszükbe jut hogy mi volt 1989. június 16-án. Hamár újságírónak hivatják magukat.
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0
9
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