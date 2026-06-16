Meggyilkoltak egy 85 éves nőt Budapesten, hajsza indult az elkövető után

A közlés szerint a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek egy VIII. kerületi, Práter utcai lakáshoz, ahol

holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját.

A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen – tették hozzá.