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budapesti rendőr - főkapitányság Práter utca gyilkosság Budapest

Meggyilkoltak egy 85 éves nőt Budapesten, hajsza indult az elkövető után

2026. június 16. 06:07

A nyolcadik kerületi Práter utcában történt az eset.

2026. június 16. 06:07
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Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten, a Práter utcában, az áldozat egy 85 éves nő, 

az elkövetőt keresik

– derül ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság közléséből, amelyet a police.hu oldalon hoztak nyilvánosságra.

A közlés szerint a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek egy VIII. kerületi, Práter utcai lakáshoz, ahol 

holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. 

A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen – tették hozzá.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság hajtóvadászatot indított

 az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak – közölték.

(MTI)

Fotó: Pixabay

 

Összesen 3 komment

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Sorrend:
wadcutter
2026. június 16. 06:14
a hajtóvadászathoz ismerni kell a tettest, nem lehet az egész nyócker ellen hajtóvadászatot indítani
Válasz erre
3
1
pandalala
2026. június 16. 06:09
Jelöljük meg a "C." választ, Vágó úr!? ....
Válasz erre
8
0
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