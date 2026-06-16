Meggyilkoltak egy 85 éves nőt Budapesten, hajsza indult az elkövető után

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
A nyolcadik kerületi Práter utcában történt az eset.
Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten, a Práter utcában, az áldozat egy 85 éves nő,
az elkövetőt keresik
– derül ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság közléséből, amelyet a police.hu oldalon hoztak nyilvánosságra.
A közlés szerint a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek egy VIII. kerületi, Práter utcai lakáshoz, ahol
holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját.
A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen – tették hozzá.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság hajtóvadászatot indított
az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak – közölték.
(MTI)
Fotó: Pixabay