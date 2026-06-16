Két évtized Orbán Viktor mellett: a személyi titkár elárulta, milyen a volt kormányfővel dolgozni

Megvan, ki és miért hagyta ott a kinyitott Bibliát a Karmelita kolostorban
Lapunknak (is) feltűnt a nyitva hagyott, aláhúzott Biblia, utánajártunk, ki volt az, aki így akart üzenni Magyar Péternek.
A Fidesz frissen újraválasztott vezetője továbbra is 0–24-es üzemmódban dolgozik.
A Blikk arról ír, hogy huszonegy éve, 2005 áprilisa óta dolgozik Orbán Viktor mellett személyi titkárként Nagy János, aki a Karmelitában üzent Magyar Péternek egy nyitva hagyott Bibliával. Hozzáteszik: minden nagy vezető mellett áll a háttérben legalább egy olyan ember, aki a mindennapi, politikai munkában annak támasza, egyfajta harmadik keze. A 45 éves, kétgyermekes édesapa szerint Orbán Viktor mellett ez különösen nagy kihívás, mert
a volt miniszterelnök továbbra is 0–24-es üzemmódban dolgozik
– tudjuk meg.
Mint kiderült, Orbán irodájából csak egy külön ajtó nyílt, az Nagy Jánosé, aki huszonegy éve minden munkanapot együtt kezdett és együtt is zárt a miniszterelnökkel.
„Egy politikai személyi titkár nem intéz magánéleti dolgokat, nem viszi a főnök gyerekeit iskolába, nem intéz repülőjegyeket, születésnapi ajándékokat, nem egyeztet a sajtóval, ezeket meghagyjuk a hollywoodi filmek ilyen témájú jeleneteinek, illetve ezekre megvan a külön stáb, nem ez egy személyi titkár feladata” – mondta a Blikknek Nagy János a Fidesz kongresszusán.
A magánélet tabu a kettőnk munkakapcsolatában, első számú íratlan törvény, hogy sosem beszélünk róla.
Egy politikusnak is van magánszférája, megilleti annak a tisztelete, amit egyébként sokan nem tartanak be, de egy személyi titkár nem állhat be ebbe a sorba. Nem voltunk közösen nyaralni, fel sem merült ez, ilyen tényleg csak a moziban van. Persze, ha az elnök úr két hete elment volna Amerikába – ahogyan azt a jelenlegi kormánypárt kommunikálta –, arról a személyi titkár tudott volna, ezért itt jelentem: ez egy marhaság, de ha már említettük Hollywoodot, beleillik az abszolút filmszínház forgatókönyvébe” – mondja.
Nagy János szerint Orbán Viktor olyan munkatempót diktál, amit még szemmel követni is nehéz, nemhogy ebbe besegíteni. Azt mondja, nincs két egyforma nap, „de
az biztos, hogy nagyon korán kezdünk, s nagyon későn végzünk. A Karmelita kolostorból ritkán mentünk haza este 10 előtt.
Elnök úr 63 éves, de meggyőződésem, hogy az a hit, amellyel harcol, az mindig plusz energiát szabadít fel benne.”
Hozzáteszi: „Az évek során annyira összeszoktunk, hogy félszavakból, sőt, egy szemvillanásból tudom, hogy most például egy tollat kér, vagy most egy éppen készülő beszédhez kell néznem egy oda illő idézetet. Ez egy bizalmi kapcsolat, oda-vissza érvényes. Én biztosítottam arról, hogy amíg bírom erővel és energiával mellette maradok, ő pedig megbízik bennem.
Még mindig magázódunk, és ez most már így is marad.”
Nagy János megosztott egy anekdotát a Blikk-kel. A Covid-járvány idején már reggelente összeült az Operatív Törzs, a miniszterelnök pedig reggel 6 órában határozta meg a napi első tanácskozás idejét, az előző napi adatok, történtek, lépések elemzését, illetve az aznapra tervezett feladatok meghatározását. A Belügyminisztérium részéről az egyik vasárnapi üléssel kapcsolatban
jött egy kérés, egy igény, hogy kivételesen nem lehetne-e legalább vasárnap egy órával későbbre, 7 órára tenni az ülést, mire Nagy János szerint Orbán Viktor így válaszolt: „Na de uraim, a vírus sem alszik.”
Mint kiderült, a személyi titkár feladata megegyezik a „főnök” munkájával, jelen esetben ez a Fidesz rendbetétele, a nemzeti ellenállási mozgalom elindulásának támogatása, segítése. Stratégiai döntés volt az is, hogy a volt kormányfő – mint a jelenlegi legnagyobb ellenzéki párt vezetője – nem ül be az új parlamentbe, s a 60-as generáció, a Fidesz alapító atyái átadják a stafétabotot az országgyűlésben a 40-es nemzedéknek.
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Lapunknak (is) feltűnt a nyitva hagyott, aláhúzott Biblia, utánajártunk, ki volt az, aki így akart üzenni Magyar Péternek.
„Kell a megújulás, a frissítés a pártban,
a generációváltásra szükség volt, bár kicsit hamarabb következett be, mint ahogyan szerettük volna,
ahogy az elnök úr szerette volna” – folytatta a személyi titkár. – „Hogy mit hoz a jövő, azt nem tudhatjuk. Antall Józseftől tanultuk, akit Orbán Viktor és jómagam is nagyon tisztelünk, hogy a politikában nincs sem olyan, hogy soha, sem olyan, hogy örökké.”
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