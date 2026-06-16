Két évtized Orbán Viktor mellett: a személyi titkár elárulta, milyen a volt kormányfővel dolgozni

Mint kiderült, Orbán irodájából csak egy külön ajtó nyílt, az Nagy Jánosé, aki huszonegy éve minden munkanapot együtt kezdett és együtt is zárt a miniszterelnökkel.

„Egy politikai személyi titkár nem intéz magánéleti dolgokat, nem viszi a főnök gyerekeit iskolába, nem intéz repülőjegyeket, születésnapi ajándékokat, nem egyeztet a sajtóval, ezeket meghagyjuk a hollywoodi filmek ilyen témájú jeleneteinek, illetve ezekre megvan a külön stáb, nem ez egy személyi titkár feladata” – mondta a Blikknek Nagy János a Fidesz kongresszusán.