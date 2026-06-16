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tisza párt diktatúra Magyar Péter gyűlölet Orbán Viktor

A tehetség helyett eljön a középszerűek ideje

2026. június 16. 06:11

A céljuk, hogy a legjobbakat eltakarítsák az útból a Tisza Párt futószalagon érkező „kólásdobozai” elől.

2026. június 16. 06:11
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Kötter Tamás
Kötter Tamás
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„Elfogadta az Országgyűlés hétfőn az Alaptörvény tizenhatodik módosítását, amely nyolc évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát – természetesen felrúgva minden jogelvet: visszamenőleges hatállyal.

A »homo tiktokusz« és »facebookusz« megint kapott valamit, amivel egy ideig el van, mint majom a farkával. Rá is fér a figyelemelterelés, mert ha eddig nem is, hamarosan szembesülni fognak azzal a ténnyel, miszerint az égvilágon semmi sem fog változni a mindennapi életükben a Tisza-kormánnyal. Nem javul meg a házasságuk, nem lesz jobb a viszonyuk a gyerekeikkel, a munkájuk sem válik érdekesebbé, és az egzisztenciális helyzetükben sem következik be semmiféle változás.

Marad számukra az egyetlen kielégülési forma, amivel az új uraik hűtik a nép elégedetlenségét: a mások kárán szerzett káröröm.

Természetesen nem ismerik fel, hogy ezt a törvényt még sok más hasonló jogszabály követi majd. Ezek valódi célja, hogy a legjobbakat, a legrátermettebbeket eltakarítsák az útból a Tisza Párt futószalagon érkező »kólásdobozai« elől. Azok elől, akik a lakásuk alapterületét is képesek köbméterben megadni, miközben azt sem tudják, mi Magyarország államformája, vagy mi a Szózat pontos szövege.

A lelkes választók azt sem értik meg, hogy ezzel a lépéssel valójában a saját jogaikat korlátozzák. Elveszik maguktól a jogot arra, hogy bármikor, bárkit újra és újra a fejük fölé emeljenek, ha valódi kiválóságot látnak benne.

Ezzel a döntéssel a tehetség helyett eljön a középszerűek ideje: a »köbméteres kólásdobozok«, a barbárok ideje.”

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Fotó: Ficsor Márton

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 16 komment

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Sorrend:
evpus
2026. június 16. 07:55
A köbméteres kólásdobozok mellett elindul az ország szétrablása Korányi Dávid és Tarr Zoltán vezetésével.
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3
0
redl1986
2026. június 16. 07:50
states-2 07:19 Még írd le ezt akár ezerszer. Lesz rá időd bőven. Ugyanígy, nulla jelentőséggel és érdemmel.
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0
1
Majdmegmondom
2026. június 16. 07:24
És ehhez az EU csendben asszisztál... Mind tudjuk, ha, mindezt Orbán teszi, már bevonult volna Magyarországra a NATO. Egyetlen esélyünk van, ha az AFD nyer Németországban, Le Pen Franciaországban... akkor talán Első Hazudós Péter admirális-generális is megfordul. Ismerjük, mindig oda húz, ahol a hatalom van...
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4
0
westend
2026. június 16. 07:22
selejtek évadja jön, a házmestertempó újra arat. Ez akkor is így van ha a pojácatamponoknak fáj, és visítanak.
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3
0
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