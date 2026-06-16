Természetesen nem ismerik fel, hogy ezt a törvényt még sok más hasonló jogszabály követi majd. Ezek valódi célja, hogy a legjobbakat, a legrátermettebbeket eltakarítsák az útból a Tisza Párt futószalagon érkező »kólásdobozai« elől. Azok elől, akik a lakásuk alapterületét is képesek köbméterben megadni, miközben azt sem tudják, mi Magyarország államformája, vagy mi a Szózat pontos szövege.

A lelkes választók azt sem értik meg, hogy ezzel a lépéssel valójában a saját jogaikat korlátozzák. Elveszik maguktól a jogot arra, hogy bármikor, bárkit újra és újra a fejük fölé emeljenek, ha valódi kiválóságot látnak benne.

Ezzel a döntéssel a tehetség helyett eljön a középszerűek ideje: a »köbméteres kólásdobozok«, a barbárok ideje.”