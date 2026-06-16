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iszlám forradalom új-zéland foci vb 2026 világbajnokság zászló Irán

Ennyit a tiltásról: Irán az „oroszlános” zászlóerdőben mutatkozott be meglepő eredménnyel

2026. június 16. 07:19

Csak nem akarnak nyugodni a kedélyek az iszlám köztársaság világbajnoki részvétele körül. Avagy továbbra sincs sport politika nélkül a foci vb 2026-os kiírásán.

2026. június 16. 07:19
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A tengerentúlon zajló labdarúgó-világbajnokság sok esetben sajnos akaratlanul is összemossa a sportot a világpolitikával, erre az iráni válogatott szereplése az egyik legékesebb példa. Sokáig eleve kérdéses volt, hogy az iszlám köztársaság nemzeti együttese egyáltalán részt vesz-e az ellenséges Egyesült Államokban (is) rendezett foci vb 2026-os kiírásán, s a szereplésük azután sem volt zökkenőmentes, hogy végül vállalták az indulást. Bemutatkozó meccsük előtt ismét nem a foci volt reflektorfényben – pedig a pályán egyáltalán nem játszottak rossz mérkőzést.

foci vb 2026 Irán-Új Zéland
Iráni támadás a lelátói zászlóerdő előtt – itt éppen a ma használt lobogók (Fotó: Patrick T. Fallon / AFP)

 

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Az iszlám forradalom előtti iráni zászló egyben a tiltakozás jelképe is

Az iráni válogatott magyar idő szerint kedd hajnalban Új-Zéland ellen kezdte meg vb-szereplését, s a meccs előtt a perzsa állam nemzeti lobogói kerültek reflektorfénybe. Azért a többes szám, mert a ma használatos zászló mellett már eddig is

számos vb-helyszínen feltűnt egy másik jellegzetes, oroszlános-napos iráni lobogó is, amely történetesen az ország 1979-es iszlám forradalom előtt használt zászlaja – s mint ilyen, egyben a jelenlegi rezsim elleni tiltakozás egyik leggyakoribb kifejezési formája. 

Ezzel csak az a gond, hogy ez a fajta lobogó az iráni szövetség kérésére jelenleg hivatalosan épp FIFA-tiltás alatt van – habár még ez sem biztos, ugyanis néhány nappal a meccs előtt egy tengerentúli iráni jogvédő szervezet beperelte a sportági szervezetet, és a szövetség tiltását kifogásoló per meghallgatására mindössze néhány órával a mérkőzés kezdetét megelőzően került sor. Azt mindenesetre a meccsen tisztán láthattuk, mennyit ér a FIFA-tiltás: rengeteg (elsősorban az Államokban élő iráni) szurkolt a kaliforniai SoFi-stadionban a régi zászlóval, és az is 

a sport egyesítő erejének szép mementója volt, hogy a lelátón gond nélkül megfért közvetlenül egymás mellett az izraeli, a palesztin és az iráni lobogó is.

Erre is képes a sport (Fotó: ETIENNE LAURENT / AFP)

A pályán Góliát nem bírt Dáviddal

Ilyen előzmények – illetve a vb előtt az iráni csapatnál tapasztalt belső botrányok – után nagy kérdés volt, a pályán mire megy a 90 milliós ország a FIFA-világranglista egyébként kimondottan előkelő 20. helyén álló, háromszoros Ázsia-bajnok válogatottja a jóval szerényebb képességű és előzetesen esélytelenebbnek tartott új-zélandiak ellen.

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Nos, a gyepen nyoma sem volt a két ország közti papíron 65 pozíciónyi különbségnek: 

a szigetországbeliek kétszer is vezetést szereztek a skót Motherwellben játszó Elijah Just révén (mindkétszer a Nottingham Forest csatárklasszisa, Chris Wood volt a gólpasszos), az irániak végül kétszer egyenlítve tudtak csak pontot menteni egy izgalmas mérkőzésen.

Más kérdés, hogy egy kör után pillanatnyilag így is továbbjutásra állnak, hiszen a G jelű négyesben az a furcsa helyzet állt elő, hogy eddig mindkét csoportmeccs döntetlennel végződött (ezt megelőzően a belgák ikszeltek le az egyiptomiakkal), így jelenleg mind a négy csapat 1-1 ponttal áll a táblázaton. 

Nyitókép: AFP/Patrick T. Fallon

Összesen 1 komment

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hooligan77
2026. június 16. 07:42
ha az agresszió miatt az oroszokat eltiltották a fifa, uefa rendezvényeken való részvételtől, izraelt és az usat miért nem?
Válasz erre
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