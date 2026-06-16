Ennyit a tiltásról: Irán az „oroszlános” zászlóerdőben mutatkozott be meglepő eredménnyel

Foci-vb a háború árnyékában: Irán a FIFA-hoz fordult, mivel az Egyesült Államok megtagadta a stáb több tagjától a vízumot
Ez lesz az első olyan vb, amelynek az egyik házigazdája háborúban áll egy részt vevő országgal.
Csak nem akarnak nyugodni a kedélyek az iszlám köztársaság világbajnoki részvétele körül. Avagy továbbra sincs sport politika nélkül a foci vb 2026-os kiírásán.
A tengerentúlon zajló labdarúgó-világbajnokság sok esetben sajnos akaratlanul is összemossa a sportot a világpolitikával, erre az iráni válogatott szereplése az egyik legékesebb példa. Sokáig eleve kérdéses volt, hogy az iszlám köztársaság nemzeti együttese egyáltalán részt vesz-e az ellenséges Egyesült Államokban (is) rendezett foci vb 2026-os kiírásán, s a szereplésük azután sem volt zökkenőmentes, hogy végül vállalták az indulást. Bemutatkozó meccsük előtt ismét nem a foci volt reflektorfényben – pedig a pályán egyáltalán nem játszottak rossz mérkőzést.
Ezt is ajánljuk a témában
Ez lesz az első olyan vb, amelynek az egyik házigazdája háborúban áll egy részt vevő országgal.
Az iráni válogatott magyar idő szerint kedd hajnalban Új-Zéland ellen kezdte meg vb-szereplését, s a meccs előtt a perzsa állam nemzeti lobogói kerültek reflektorfénybe. Azért a többes szám, mert a ma használatos zászló mellett már eddig is
számos vb-helyszínen feltűnt egy másik jellegzetes, oroszlános-napos iráni lobogó is, amely történetesen az ország 1979-es iszlám forradalom előtt használt zászlaja – s mint ilyen, egyben a jelenlegi rezsim elleni tiltakozás egyik leggyakoribb kifejezési formája.
Ezzel csak az a gond, hogy ez a fajta lobogó az iráni szövetség kérésére jelenleg hivatalosan épp FIFA-tiltás alatt van – habár még ez sem biztos, ugyanis néhány nappal a meccs előtt egy tengerentúli iráni jogvédő szervezet beperelte a sportági szervezetet, és a szövetség tiltását kifogásoló per meghallgatására mindössze néhány órával a mérkőzés kezdetét megelőzően került sor. Azt mindenesetre a meccsen tisztán láthattuk, mennyit ér a FIFA-tiltás: rengeteg (elsősorban az Államokban élő iráni) szurkolt a kaliforniai SoFi-stadionban a régi zászlóval, és az is
a sport egyesítő erejének szép mementója volt, hogy a lelátón gond nélkül megfért közvetlenül egymás mellett az izraeli, a palesztin és az iráni lobogó is.
Ilyen előzmények – illetve a vb előtt az iráni csapatnál tapasztalt belső botrányok – után nagy kérdés volt, a pályán mire megy a 90 milliós ország a FIFA-világranglista egyébként kimondottan előkelő 20. helyén álló, háromszoros Ázsia-bajnok válogatottja a jóval szerényebb képességű és előzetesen esélytelenebbnek tartott új-zélandiak ellen.
Ezt is ajánljuk a témában
Eddig is jóformán nyílt titok volt...
Nos, a gyepen nyoma sem volt a két ország közti papíron 65 pozíciónyi különbségnek:
a szigetországbeliek kétszer is vezetést szereztek a skót Motherwellben játszó Elijah Just révén (mindkétszer a Nottingham Forest csatárklasszisa, Chris Wood volt a gólpasszos), az irániak végül kétszer egyenlítve tudtak csak pontot menteni egy izgalmas mérkőzésen.
Más kérdés, hogy egy kör után pillanatnyilag így is továbbjutásra állnak, hiszen a G jelű négyesben az a furcsa helyzet állt elő, hogy eddig mindkét csoportmeccs döntetlennel végződött (ezt megelőzően a belgák ikszeltek le az egyiptomiakkal), így jelenleg mind a négy csapat 1-1 ponttal áll a táblázaton.
Nyitókép: AFP/Patrick T. Fallon