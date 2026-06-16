Ennyit a tiltásról: Irán az „oroszlános” zászlóerdőben mutatkozott be meglepő eredménnyel

számos vb-helyszínen feltűnt egy másik jellegzetes, oroszlános-napos iráni lobogó is, amely történetesen az ország 1979-es iszlám forradalom előtt használt zászlaja – s mint ilyen, egyben a jelenlegi rezsim elleni tiltakozás egyik leggyakoribb kifejezési formája.

Ezzel csak az a gond, hogy ez a fajta lobogó az iráni szövetség kérésére jelenleg hivatalosan épp FIFA-tiltás alatt van – habár még ez sem biztos, ugyanis néhány nappal a meccs előtt egy tengerentúli iráni jogvédő szervezet beperelte a sportági szervezetet, és a szövetség tiltását kifogásoló per meghallgatására mindössze néhány órával a mérkőzés kezdetét megelőzően került sor. Azt mindenesetre a meccsen tisztán láthattuk, mennyit ér a FIFA-tiltás: rengeteg (elsősorban az Államokban élő iráni) szurkolt a kaliforniai SoFi-stadionban a régi zászlóval, és az is