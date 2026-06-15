Ez nem az európaiak napja a vb-n: Belgium sem nyerte meg az első meccsét

Óriási meglepetés a vb-n: Yamalt is bevetették, de így sem bírtak a spanyolok az újonccal
Az afrikai válogatott egy NB I-es játékossal a soraiban szerzett pontot az Európa-bajnok ellen.
A G-csoport nyitó mérkőzésén Belgium és Egyiptom döntetlenre végzett egymással a világbajnokságon.
A belga válogatott 1–1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság G-csoportjának hétfői nyitó mérkőzésén.
Bár Kevin De Bruyne a hetedik percben egy távoli lövéssel veszélyeztette az ellenfél kapuját, a belga válogatott korántsem olyan elánnal kezdte a mérkőzést, ahogyan a világranglistán kilencedik helyen lévő csapattól várható lett volna. Ellenben az egyiptomi csapat bátran és lendületesen kezdett, és a 20. perc elején megszerezte a vezetést: Mohamed Szalah tette keresztbe a labdát jobbról, Emam Asur a tizenhatos előterében átvette, s mivel a belga védelemből senki sem lépett ki, a középpályás húsz méterről a jobb alsó sarokba lőtt (0–1).
Rudi Garcia szövetségi kapitány együttese a hidratációs szünet után elkezdett ugyan támadni, de rengeteg labdakezelési és átadási hibával, így helyzetet továbbra sem alakított ki. Mindeközben pedig Mosztafa Ziko lövése után a vetődő Thibaut Courtois mentette meg csapatát az újabb góltól.
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Az afrikai válogatott egy NB I-es játékossal a soraiban szerzett pontot az Európa-bajnok ellen.
A szünet után a belgák részéről De Bruyne állt legközelebb a gólszerzéshez, de a húszméteres szabadrúgását követően a labda a jobb kapufáról oldalra pattant. A másik oldalon a 34. életévét a mérkőzés napján betöltő Szalah fejelt, de Courtois a gólvonalon mentett. A második félidőben lényegesen jobban játszottak a belgák, a kapufája után De Bruyne újra, illetve Youri Tielemans is veszélyeztetett.
Aztán a 66. percben pályára lépett Romelu Lukaku, néhány másodperccel később pedig jött az egyenlítés. A Napoli 33 éves csatára két védő között próbálta a kapuba rúgni a jobb oldalról érkező labdát, amely végül Mohamed Hani lábáról vágódott saját kapujába (1–1).
A hajrában is támadásban maradtak a belgák, de újabb gólt már nem szereztek, ahogyan Egyiptom se, amely a negyedik világbajnokságán szerepel, de a nyolcadik mérkőzését követően is nyeretlen, korábban két döntetlen volt a legjobb eredménye. A belgák 24 év után nem kezdték győzelemmel világbajnoki szereplésüket, a 2002-es tornán is döntetlent játszottak az első találkozójukon.
A csoport másik mérkőzését, az Irán–Új-Zéland összecsapást – közép-európai idő szerint – kedden hajnali 3 órától játsszák.
Nyitókép: MTI / AP / Maddy Grassy
A Belgium–Egyiptom mérkőzés rövid összefoglalója