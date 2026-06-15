Ez nem az európaiak napja a vb-n: Belgium sem nyerte meg az első meccsét

Aztán a 66. percben pályára lépett Romelu Lukaku, néhány másodperccel később pedig jött az egyenlítés. A Napoli 33 éves csatára két védő között próbálta a kapuba rúgni a jobb oldalról érkező labdát, amely végül Mohamed Hani lábáról vágódott saját kapujába (1–1).

Mohamed Hani (3) lábáról a saját kapujába pattant a labda (Fotó: MTI / AP / Manu Fernández)

A hajrában is támadásban maradtak a belgák, de újabb gólt már nem szereztek, ahogyan Egyiptom se, amely a negyedik világbajnokságán szerepel, de a nyolcadik mérkőzését követően is nyeretlen, korábban két döntetlen volt a legjobb eredménye. A belgák 24 év után nem kezdték győzelemmel világbajnoki szereplésüket, a 2002-es tornán is döntetlent játszottak az első találkozójukon.