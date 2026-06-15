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vb 2026 világbajnokság Egyiptom Belgium Mohamed Szalah

Ez nem az európaiak napja a vb-n: Belgium sem nyerte meg az első meccsét

2026. június 15. 23:14

A G-csoport nyitó mérkőzésén Belgium és Egyiptom döntetlenre végzett egymással a világbajnokságon.

2026. június 15. 23:14
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A belga válogatott 1–1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság G-csoportjának hétfői nyitó mérkőzésén.

Bár Kevin De Bruyne a hetedik percben egy távoli lövéssel veszélyeztette az ellenfél kapuját, a belga válogatott korántsem olyan elánnal kezdte a mérkőzést, ahogyan a világranglistán kilencedik helyen lévő csapattól várható lett volna. Ellenben az egyiptomi csapat bátran és lendületesen kezdett, és a 20. perc elején megszerezte a vezetést: Mohamed Szalah tette keresztbe a labdát jobbról, Emam Asur a tizenhatos előterében átvette, s mivel a belga védelemből senki sem lépett ki, a középpályás húsz méterről a jobb alsó sarokba lőtt (0–1).

Emam Asur átlövésével az első félidőben az egyiptomiak szerezték meg a vezetést (Fotó: MTI / EPA / Stephen Brashear)

Rudi Garcia szövetségi kapitány együttese a hidratációs szünet után elkezdett ugyan támadni, de rengeteg labdakezelési és átadási hibával, így helyzetet továbbra sem alakított ki. Mindeközben pedig Mosztafa Ziko lövése után a vetődő Thibaut Courtois mentette meg csapatát az újabb góltól.

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A szünet után a belgák részéről De Bruyne állt legközelebb a gólszerzéshez, de a húszméteres szabadrúgását követően a labda a jobb kapufáról oldalra pattant. A másik oldalon a 34. életévét a mérkőzés napján betöltő Szalah fejelt, de Courtois a gólvonalon mentett. A második félidőben lényegesen jobban játszottak a belgák, a kapufája után De Bruyne újra, illetve Youri Tielemans is veszélyeztetett. 

Aztán a 66. percben pályára lépett Romelu Lukaku, néhány másodperccel később pedig jött az egyenlítés. A Napoli 33 éves csatára két védő között próbálta a kapuba rúgni a jobb oldalról érkező labdát, amely végül Mohamed Hani lábáról vágódott saját kapujába (1–1).

Mohamed Hani (3) lábáról a saját kapujába pattant a labda (Fotó: MTI / AP / Manu Fernández)

A hajrában is támadásban maradtak a belgák, de újabb gólt már nem szereztek, ahogyan Egyiptom se, amely a negyedik világbajnokságán szerepel, de a nyolcadik mérkőzését követően is nyeretlen, korábban két döntetlen volt a legjobb eredménye. A belgák 24 év után nem kezdték győzelemmel világbajnoki szereplésüket, a 2002-es tornán is döntetlent játszottak az első találkozójukon.

A csoport másik mérkőzését, az Irán–Új-Zéland összecsapást – közép-európai idő szerint – kedden hajnali 3 órától játsszák.

Nyitókép: MTI / AP / Maddy Grassy

A Belgium–Egyiptom mérkőzés rövid összefoglalója

 

 

Összesen 1 komment

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Gubbio
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2026. június 15. 23:59 Szerkesztve
Érdekes megfigyelni, hogy amikor egy nyugat-európai csapat nem nyugat-európai ellenféllel játszik, akkor minden IGAZ magyar - aki nem ún. "Magyar" - a szíve mélyén a nyugat-európai csapat ELLENFELÉNEK szurkol - akárki légyen is az. MÉG érdekesebb megfigyelni viszont azt, hogy maguk a nyugat-európai országok is saját "országuk" ellenfelének szurkolnak a szívük mélyén, amikor azok egy akármilyen, nem nyugat-európai ellenféllel játszanak. Amúgy a nyugat európai csapattagok 90 százaléka is saját ellenfelének szurkol, hiszen szegről-végről ellenfelük országából érkeztek Nyugat-Európába. Jól ki van ez fundálva!
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