Amerikai alelnök: Donald Trump péntek előtt nyilvánosságra hozhatja az amerikai–iráni megállapodást

Trump bejelentést tett a háború lezárásáról Iránnal
Végre létrejött a megállapodás.
Visszatérhetnek Iránba az atomellenőrök is.
Donald Trump dönthet úgy, hogy még péntek előtt nyilvánosságra hozza a közel-keleti háborúnak véget vető megállapodást – mondta J.D. Vance amerikai alelnök hétfőn a Fox Newsnak.
Az alelnök megfogalmazása szerint
Donald Trump azt mondta, hogy a megállapodást pénteken hozzák nyilvánosságra. Dönthet azonban úgy is, hogy korábban is közzéteszi,
de a hivatalos ceremónia pénteken lesz Genfben, és ekkor szeretné az elnök nyilvánosságra hozni a dokumentumot.”
J.D. Vance elmondta azt is, hogy a közel-keleti háborút lezáró megállapodás részeként visszatérhetnek Iránba az atomellenőrök és
pénteken bejelentik a nukleáris ellenőrzések kezdési dátumát.
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Végre létrejött a megállapodás.
(MTI)
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon