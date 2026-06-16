Ft
Ft
28°C
10°C
Ft
Ft
28°C
10°C
06. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
megállapodás irán donald trump Egyesült Államok

Amerikai alelnök: Donald Trump péntek előtt nyilvánosságra hozhatja az amerikai–iráni megállapodást

2026. június 16. 06:59

Visszatérhetnek Iránba az atomellenőrök is.

2026. június 16. 06:59
null

Donald Trump dönthet úgy, hogy még péntek előtt nyilvánosságra hozza a közel-keleti háborúnak véget vető megállapodást – mondta J.D. Vance amerikai alelnök hétfőn a Fox Newsnak.

Az alelnök megfogalmazása szerint 

Donald Trump azt mondta, hogy a megállapodást pénteken hozzák nyilvánosságra. Dönthet azonban úgy is, hogy korábban is közzéteszi,

de a hivatalos ceremónia pénteken lesz Genfben, és ekkor szeretné az elnök nyilvánosságra hozni a dokumentumot.”

J.D. Vance elmondta azt is, hogy a közel-keleti háborút lezáró megállapodás részeként visszatérhetnek Iránba az atomellenőrök és 

pénteken bejelentik a nukleáris ellenőrzések kezdési dátumát.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!