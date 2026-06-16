Takarítás közben: két férfit tépett meg egy medve Erdélyben

Az állat előbb az idősebb, 51 éves férfit támadta meg, de miután annak 29 éves társa a segítségére sietett, őt is megsebesítette – írta a hírügynökség.

Az áldozatokat a csíkszeredai sürgősségi kórházba szállították. A kórház illetékesei szerint mindkét áldozatot a combján és a lábszárán harapta meg a nagyvad, az idősebb férfi az alkarján is sérüléseket szenvedett és a kéztőcsontja is eltört.

András Tamás, Kászonaltíz község polgármestere – ahova közigazgatásilag Kászonújfalu is tartozik – közölte, hogy kedden döntenek az állat kilövéséről.