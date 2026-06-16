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medvetámadás Erdély Székelyföld medve

Takarítás közben: két férfit tépett meg egy medve Erdélyben

2026. június 16. 06:34

Mindkét áldozatot a combján és a lábszárán harapta meg a nagyvad, az egyikük kéztőcsontja is eltört.

2026. június 16. 06:34
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Medve sebesített meg két férfit hétfőn Székelyföldön, a Hargita megyei Kászonújfaluban. Mindkét áldozat több sérülést szenvedett, de nincsenek életveszélyben – számolt be az Agerpres román hírügynökség.

A férfiak a Hargita megyei településtől nagyobb távolságra található legelőn tartózkodtak, 

egy állatok itatására használt forrást takarítottak ki, amikor rájuk támadt a medve. 

Az állat előbb az idősebb, 51 éves férfit támadta meg, de miután annak 29 éves társa a segítségére sietett, őt is megsebesítette – írta a hírügynökség.

Az áldozatokat a csíkszeredai sürgősségi kórházba szállították. A kórház illetékesei szerint mindkét áldozatot a combján és a lábszárán harapta meg a nagyvad, az idősebb férfi az alkarján is sérüléseket szenvedett és a kéztőcsontja is eltört.

András Tamás, Kászonaltíz község polgármestere – ahova közigazgatásilag Kászonújfalu is tartozik – közölte, hogy kedden döntenek az állat kilövéséről.

Romániában az elmúlt hetekben számos településről jelezték, hogy jelentősen megszaporodott a lakott területre bejáró nagyvadak száma, továbbá 

legalább két haláleset kapcsán merült fel a gyanú, hogy a mezőn talált holtesteken látható sérüléseket medve okozhatta.

Legutóbb múlt vasárnap vesztette életét egy 34 éves férfi medvetámadás következtében az erdélyi Szeben megyében.

Szerencsére azért ennél „cukibb jelenségek” is feltűnnek Erdélyben medveügyben.

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(Mandiner/MTI)

Nyitókép: SYLVAIN CORDIER/BIOSPHOTO VIA AFP

Összesen 5 komment

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Robot.vagyok
2026. június 16. 07:51
Én is meg szkotam tépn azti aki takarítás közben zavar.
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0
0
grenki-2
2026. június 16. 07:04
Kiabál a székely legény az apjának: - Édesapám, fogtam egy medvét! - Jól van, hozd ide! - Nem tudom, mert nem enged el!
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3
0
meliii-2
2026. június 16. 06:58
A sör nem ital, a pizza nem étel, az asszony nem ember, a MEDVE nem játék! Olyan gyorsan fut mint a ló, úgy mászik fára mint egy mókus! CSÚCSRAGADOZÓ!
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3
0
NokiNokedli
2026. június 16. 06:46
Nem értem. Medve járta helyen a szabadtérben dolgozók, és kirándulók miért nem készülnek fel medve elleni szerekkel?
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5
0
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