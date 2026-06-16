Takarítás közben: két férfit tépett meg egy medve Erdélyben

Cukiságbomba robbant Erdélyben: medvebocs látogatta meg Székelyudvarhely központját (VIDEÓ)
Az apró, bundás maci a belvárosban kóborolt.
Mindkét áldozatot a combján és a lábszárán harapta meg a nagyvad, az egyikük kéztőcsontja is eltört.
Medve sebesített meg két férfit hétfőn Székelyföldön, a Hargita megyei Kászonújfaluban. Mindkét áldozat több sérülést szenvedett, de nincsenek életveszélyben – számolt be az Agerpres román hírügynökség.
A férfiak a Hargita megyei településtől nagyobb távolságra található legelőn tartózkodtak,
egy állatok itatására használt forrást takarítottak ki, amikor rájuk támadt a medve.
Az állat előbb az idősebb, 51 éves férfit támadta meg, de miután annak 29 éves társa a segítségére sietett, őt is megsebesítette – írta a hírügynökség.
Az áldozatokat a csíkszeredai sürgősségi kórházba szállították. A kórház illetékesei szerint mindkét áldozatot a combján és a lábszárán harapta meg a nagyvad, az idősebb férfi az alkarján is sérüléseket szenvedett és a kéztőcsontja is eltört.
András Tamás, Kászonaltíz község polgármestere – ahova közigazgatásilag Kászonújfalu is tartozik – közölte, hogy kedden döntenek az állat kilövéséről.
Romániában az elmúlt hetekben számos településről jelezték, hogy jelentősen megszaporodott a lakott területre bejáró nagyvadak száma, továbbá
legalább két haláleset kapcsán merült fel a gyanú, hogy a mezőn talált holtesteken látható sérüléseket medve okozhatta.
Legutóbb múlt vasárnap vesztette életét egy 34 éves férfi medvetámadás következtében az erdélyi Szeben megyében.
Szerencsére azért ennél „cukibb jelenségek” is feltűnnek Erdélyben medveügyben.
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Az apró, bundás maci a belvárosban kóborolt.
(Mandiner/MTI)
Nyitókép: SYLVAIN CORDIER/BIOSPHOTO VIA AFP