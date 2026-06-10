Medveriadó Székelyföldön: a polgármesternek is menekülnie kellett, végül kilőtték a vadállatot

Komoly riadalmat okozott Székelyvarságon egy agresszív medve, amely végül a hatósági intézkedés során pusztult el – számolt be a Székelyhon. A helyiek szerint az állat korábban már többször is megjelent a településen, most azonban végleg elszabadult a helyzet.

A beszámolók szerint az állat eredetileg egy gazdaságban lévő csikóra támadt rá, amelyet egy villanypásztorral védett területen tartottak. A riadt lovak elszakították a kerítést, a csikó azonban a helyszínen maradt, a gazda pedig hiába próbálta elriasztani a medvét.