Medveriadó Székelyföldön: a polgármesternek is menekülnie kellett, végül kilőtték a vadállatot

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A medve korábban is rendszeresen bejárt a faluba, ahol állatokat pusztított, kerti építményeket rongált meg.
Komoly riadalmat okozott Székelyvarságon egy agresszív medve, amely végül a hatósági intézkedés során pusztult el – számolt be a Székelyhon. A helyiek szerint az állat korábban már többször is megjelent a településen, most azonban végleg elszabadult a helyzet.
A beszámolók szerint az állat eredetileg egy gazdaságban lévő csikóra támadt rá, amelyet egy villanypásztorral védett területen tartottak. A riadt lovak elszakították a kerítést, a csikó azonban a helyszínen maradt, a gazda pedig hiába próbálta elriasztani a medvét.
A segélyhívást követően a helyszínre érkező hatóságok riasztólövésekkel próbálták elűzni a nagyvadat, amely rövid időre visszavonult az erdőbe. Nem sokkal később azonban visszatért, és a jelenlévőkre támadt.
Ekkor a bizottság a kilövés mellett döntött, a vadászok pedig végrehajtották az intézkedést.
A település polgármestere később úgy fogalmazott: a helyzet annyira hirtelen eszkalálódott, hogy még neki is menekülnie kellett. Mint mondta, az eset jegyzőkönyvezése közben is annyira feszült volt, hogy alig tudott írni.
A helyiek szerint a kilőtt medve korábban is rendszeresen bejárt a faluba, ahol állatokat pusztított, kerti építményeket rongált meg, sőt lakott területek közelében is feltűnt. Előfordult, hogy gyerekekkel is összetalálkozott, szerencsére azonban eddig nem történt tragédia.
A hatóságok szerint az ilyen esetek egyre gyakoribbak a térségben, és bár sokszor sikerül elriasztani a nagyvadakat, bizonyos helyzetekben már nem marad más megoldás, mint az állat kilövése.
Nyitókép: SYLVAIN CORDIER / BIOSPHOTO / BIOSPHOTO VIA AFP