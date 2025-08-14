Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
turistacsoport Kuril-szigeteken medve

Halált megvető bátorsággal zavart el egy medvét a túravezető a Kuril-szigeteken (VIDEÓ)

2025. augusztus 14. 19:37

Egy zacskóval és kövekkel bírta jobb belátásra az állatot.

2025. augusztus 14. 19:37
null

Az olasz Corriere lapban megjelent egy videó, ami egy feszült pillanatot örökített meg az oroszországi Kuril-szigetekhez tartozó Iturup szigetén – írja a Paraméter. A felvételen látható, ahogy egy fekete medve hirtelen és nagy sebességgel megközelít egy turistacsoportot, de az egyik túravezető halált megvető bátorsággal ugrik a medve elé.

Ezt is ajánljuk a témában

A videón látni, hogy a túravezető egy fehér tárggyal hadonászva, folytonos mozgással tartotta távol a veszélyes állatot. Az utolsó pillanatig kitartóan nézett szembe a közeledő medvével, ami szinte karnyújtásnyira állt meg tőle. A medve végül meghátrált, a túravezető pedig köveket kezdett felé dobálni, hogy az állat a lehető legmesszebb szaladjon.

Nyitókép: illusztráció / YASSER AL-ZAYYAT / AFP


 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!