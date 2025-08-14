Halált megvető bátorsággal zavart el egy medvét a túravezető a Kuril-szigeteken (VIDEÓ)

Hajszálon múlt a tragédia: medve támadt egy férfira Romániában, az utolsó másodpercben vetette be magát az autóba (VIDEÓ)
Videón a lélegzetelállító pillanatok.
Egy zacskóval és kövekkel bírta jobb belátásra az állatot.
Az olasz Corriere lapban megjelent egy videó, ami egy feszült pillanatot örökített meg az oroszországi Kuril-szigetekhez tartozó Iturup szigetén – írja a Paraméter. A felvételen látható, ahogy egy fekete medve hirtelen és nagy sebességgel megközelít egy turistacsoportot, de az egyik túravezető halált megvető bátorsággal ugrik a medve elé.
Ezt is ajánljuk a témában
Videón a lélegzetelállító pillanatok.
A videón látni, hogy a túravezető egy fehér tárggyal hadonászva, folytonos mozgással tartotta távol a veszélyes állatot. Az utolsó pillanatig kitartóan nézett szembe a közeledő medvével, ami szinte karnyújtásnyira állt meg tőle. A medve végül meghátrált, a túravezető pedig köveket kezdett felé dobálni, hogy az állat a lehető legmesszebb szaladjon.
Nyitókép: illusztráció / YASSER AL-ZAYYAT / AFP