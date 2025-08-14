Halált megvető bátorsággal zavart el egy medvét a túravezető a Kuril-szigeteken (VIDEÓ)

Az olasz Corriere lapban megjelent egy videó, ami egy feszült pillanatot örökített meg az oroszországi Kuril-szigetekhez tartozó Iturup szigetén – írja a Paraméter. A felvételen látható, ahogy egy fekete medve hirtelen és nagy sebességgel megközelít egy turistacsoportot, de az egyik túravezető halált megvető bátorsággal ugrik a medve elé.