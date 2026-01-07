Lövöldözés, zászlóégetés Minneapolisban: szövetségi ügynök végzett egy nővel, mire tüntetések robbantak ki, bevethetik a nemzeti gárdát is (VIDEÓ)

Egy szövetségi bevándorlási ügynök (ICE) szerdán Minneapolisban egy átfogó, 2000 ügynök bevonásával zajló intézkedés közben önvédelemből lelőtt egy nőt, aki a helyszínen életét vesztette – írja a New York Times. Az akció az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó bevándorlók felkutatására és a csalások, embercsempészeti ügyek feltárására irányult.

Az áldozatot „jogi megfigyelőként”, illetve egy ismert aktivista feleségeként azonosították. A lövöldözés azonnali tiltakozást váltott ki: több száz ember gyűlt össze a helyszínen, a helyi politikusok pedig követelték az ICE azonnali távozását a városból. Tim Walz, Minnesota állam kormányzója szerint az esemény „háború Minnesotában”, és felhívta a lakosságot a nyugalom megőrzésére.