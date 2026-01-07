Lövöldözés, zászlóégetés Minneapolisban: szövetségi ügynök végzett egy nővel, mire tüntetések robbantak ki, bevethetik a nemzeti gárdát is (VIDEÓ)

Trump rátett még egy lapáttal: mondatai egyszerre sokkolhatják Moszkvát és Kijevet
A NATO-t sem kímélte az amerikai elnök.
Az ICE ügynök önvédelemből lőtt.
Egy szövetségi bevándorlási ügynök (ICE) szerdán Minneapolisban egy átfogó, 2000 ügynök bevonásával zajló intézkedés közben önvédelemből lelőtt egy nőt, aki a helyszínen életét vesztette – írja a New York Times. Az akció az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó bevándorlók felkutatására és a csalások, embercsempészeti ügyek feltárására irányult.
Az áldozatot „jogi megfigyelőként”, illetve egy ismert aktivista feleségeként azonosították. A lövöldözés azonnali tiltakozást váltott ki: több száz ember gyűlt össze a helyszínen, a helyi politikusok pedig követelték az ICE azonnali távozását a városból. Tim Walz, Minnesota állam kormányzója szerint az esemény „háború Minnesotában”, és felhívta a lakosságot a nyugalom megőrzésére.
Todd Lyons, az ICE igazgatója korábban arról beszélt, hogy az ügynökök „ajtóról ajtóra” járnak a csalás, az embercsempészet és a törvénytelen foglalkoztatás gyanúja miatt, elsősorban Minneapolis és St. Paul térségében. A közelmúltban a minnesotai szomáliai közösséget érintő csalássorozat akár 9 milliárd dollárnyi közpénzt érinthetett.
A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a fellépés szükséges az illegális bevándorlás és a visszaélések elleni küzdelemhez, azonban a gyilkosság körülményei továbbra is éles vitákat váltanak ki, miközben a helyszínen és a politikai fórumokon is erős tiltakozások zajlanak. Volt, aki amerikai zászlót égetett az után. Felmerült, hogy esetleg a nemzeti gárdát is bevethetik, ha elfajulnának a tüntetések.
A esetről készült felvételt itt megtekintheti:
Ezt is ajánljuk a témában
A NATO-t sem kímélte az amerikai elnök.
Nyitókép: Christian Zander / NurPhoto / NurPhoto via AFP