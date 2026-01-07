Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
new york times ice illegális bevándorlás lövöldözés

Lövöldözés, zászlóégetés Minneapolisban: szövetségi ügynök végzett egy nővel, mire tüntetések robbantak ki, bevethetik a nemzeti gárdát is (VIDEÓ)

2026. január 07. 22:45

Az ICE ügynök önvédelemből lőtt.

2026. január 07. 22:45
null

Egy szövetségi bevándorlási ügynök (ICE) szerdán Minneapolisban egy átfogó, 2000 ügynök bevonásával zajló intézkedés közben önvédelemből lelőtt egy nőt, aki a helyszínen életét vesztette – írja a New York Times. Az akció az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó bevándorlók felkutatására és a csalások, embercsempészeti ügyek feltárására irányult.

Az áldozatot „jogi megfigyelőként”, illetve egy ismert aktivista feleségeként azonosították. A lövöldözés azonnali tiltakozást váltott ki: több száz ember gyűlt össze a helyszínen, a helyi politikusok pedig követelték az ICE azonnali távozását a városból. Tim Walz, Minnesota állam kormányzója szerint az esemény „háború Minnesotában”, és felhívta a lakosságot a nyugalom megőrzésére.

Todd Lyons, az ICE igazgatója korábban arról beszélt, hogy az ügynökök „ajtóról ajtóra” járnak a csalás, az embercsempészet és a törvénytelen foglalkoztatás gyanúja miatt, elsősorban Minneapolis és St. Paul térségében. A közelmúltban a minnesotai szomáliai közösséget érintő csalássorozat akár 9 milliárd dollárnyi közpénzt érinthetett.

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a fellépés szükséges az illegális bevándorlás és a visszaélések elleni küzdelemhez, azonban a gyilkosság körülményei továbbra is éles vitákat váltanak ki, miközben a helyszínen és a politikai fórumokon is erős tiltakozások zajlanak. Volt, aki amerikai zászlót égetett az után. Felmerült, hogy esetleg a nemzeti gárdát is bevethetik, ha elfajulnának a tüntetések. 

A esetről készült felvételt itt megtekintheti: 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Christian Zander / NurPhoto / NurPhoto via AFP

akitiosz
2026. január 07. 23:15
A videót hallgatva úgy érzem, hogy az angol nyelvvizsga követelményei túl magasak. A fuck és a shit szavakkal az élet kommunikációs helyzeteinek az 50%-a megoldható lenne. Nem ám enthusiastically és hasonlókkal kínozni a tanulókat!
UpSalute
2026. január 07. 22:55
Tim Walz nem csoda, hogy retteg és mindent lehetőséget megragad, hogy próbáljon megszabadulni a nyomozóktól meg ügynököktől. Ami sötét ügyek kiderültek az utóbbi időben Minnesotában. Ahogy millió dollárokat tüntettek el mindenféle kamu óvodákra meg egyéb soha nem működött nagy semmikre a Szomálikkal.
