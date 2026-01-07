Ft
NATO orosz-ukrán háború egyesült államok donald trump

Trump rátett még egy lapáttal: mondatai egyszerre sokkolhatják Moszkvát és Kijevet

2026. január 07. 18:10

A NATO-t sem kímélte az amerikai elnök.

2026. január 07. 18:10
null

Élesen bírálta a NATO-t és saját szerepét hangsúlyozta az ukrajnai háború alakulásában Donald Trump amerikai elnök a Truth Social-oldalán közzétett legfrissebb bejegyzésében. Trump szerint hivatalba lépése előtt a szövetség számos tagállama nem teljesítette a GDP-arányos, 2 százalékos védelmi kiadási kötelezettségét, miközben – állítása szerint – az Egyesült Államok „ostobán fizetett helyettük”.

Az amerikai elnök azt írta, neki sikerült elérnie, hogy a NATO-tagok a GDP 5 százalékát fordítsák védelemre, ráadásul azonnal eleget is tegyenek vállalásaiknak. „Mindenki azt mondta, hogy ezt nem lehet megcsinálni, de sikerült, mert mindannyian a barátaim” – fogalmazott Trump. Bejegyzésében ezt követően az orosz–ukrán háborúra tért át, kijelentve: 

„Ha nem avatkozom bele, Oroszország már EGÉSZ UKRAJNÁT ELFOGLALTA VOLNA” – írta nagybetűkkel. 

Trump nem részletezte pontosan, mire alapozza állítását, ugyanakkor korábban többször hivatkozott arra, hogy első elnöki ciklusa alatt az Egyesült Államok Javelin páncéltörő rakétákat szállított Ukrajnának, amelyeket szerinte kulcsfontosságú fordulópontként kell értékelni. Posztjában Norvégiát is bírálta amiatt, hogy – állítása szerint – nem kapta meg a Nobel-békedíjat, holott saját megfogalmazása szerint 

egyedül nyolc háborút zárt le”.

Az amerikai elnök végül ismét a NATO-t vette célba, hangsúlyozva: „Oroszország és Kína egyáltalán nem félne a NATO-tól az Egyesült Államok nélkül, és kétlem, hogy a szövetség ott lenne értünk, ha valóban szükségünk lenne rájuk.” Trump ugyanakkor hozzátette: Amerika továbbra is elkötelezett a NATO mellett, és szerinte mindenki szerencsés, amiért első ciklusa alatt újjáépítette az Egyesült Államok haderejét.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

