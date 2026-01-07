Trump rátett még egy lapáttal: mondatai egyszerre sokkolhatják Moszkvát és Kijevet

Élesen bírálta a NATO-t és saját szerepét hangsúlyozta az ukrajnai háború alakulásában Donald Trump amerikai elnök a Truth Social-oldalán közzétett legfrissebb bejegyzésében. Trump szerint hivatalba lépése előtt a szövetség számos tagállama nem teljesítette a GDP-arányos, 2 százalékos védelmi kiadási kötelezettségét, miközben – állítása szerint – az Egyesült Államok „ostobán fizetett helyettük”.

Az amerikai elnök azt írta, neki sikerült elérnie, hogy a NATO-tagok a GDP 5 százalékát fordítsák védelemre, ráadásul azonnal eleget is tegyenek vállalásaiknak. „Mindenki azt mondta, hogy ezt nem lehet megcsinálni, de sikerült, mert mindannyian a barátaim” – fogalmazott Trump. Bejegyzésében ezt követően az orosz–ukrán háborúra tért át, kijelentve: