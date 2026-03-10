Gyászba borult Brüsszel: rajtakapták Von der Leyent – ezt soha nem mossa le magáról (VIDEÓ)

Von der Leyen Ukrajna mellé állt két uniós tagállammal, Magyarországgal és Szlovákiával szemben.

Brüsszel végleg leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Aztán jönne az 1000 forintos benzin és a háromszoros rezsiár. Brüsszel és Kijev egy ukránbarát tiszás bábkormányt akar Magyarország élén! De nem fog sikerülni. A védett árral megvédjük a magyar családokat és vállalkozásokat az üzemanyagárak emelkedésétől. Az ukrán-Tisza olajblokádot letörjük. Magyarország az első. A Fidesz pedig a biztos választás!” – írta Menczer Tamás.