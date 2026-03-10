Ft
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Menczer Tamás Brüsszel Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Európai Unió

Gyászba borult Brüsszel: rajtakapták Von der Leyent – ezt soha nem mossa le magáról (VIDEÓ)

2026. március 10. 16:41

Mutatjuk az Ukrajna melletti hűségesküjét.

2026. március 10. 16:41
null

Menczer Tamás bemutatott egy rövid videót Ursula von der Leyenről. „Nézd meg Von der Leyen Ukrajna melletti hűségesküjét” – fogalmazott a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

„Brüsszel Ukrajna mellett áll! Nem érdekli, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort. Brüsszel támogatja az ukrán olajblokádot.

Von der Leyen Ukrajna mellé állt két uniós tagállammal, Magyarországgal és Szlovákiával szemben.

Brüsszel végleg leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Aztán jönne az 1000 forintos benzin és a háromszoros rezsiár. Brüsszel és Kijev egy ukránbarát tiszás bábkormányt akar Magyarország élén! De nem fog sikerülni. A védett árral megvédjük a magyar családokat és vállalkozásokat az üzemanyagárak emelkedésétől. Az ukrán-Tisza olajblokádot letörjük. Magyarország az első. A Fidesz pedig a biztos választás!” írta Menczer Tamás.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

***

Nyitókép: Stephanie LECOCQ / POOL / AFP

 

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kamcsatka5
2026. március 10. 20:39
A szarszag nehezen távolítható al!
Válasz erre
0
0
Palatin
2026. március 10. 20:34
Ha igazak a legújabb pletykák, Mádzsár Péter feleségül veszi Manfred Weber félszemü lányát, jelentette be minap az EU parlamentben az örömapa. A tanú szerepében Daniel Freund fog idétlenkedni, a koszorúslány Kollár Kinga lesz. A EU parlament falai megremegtek a kitörö lelkesedést kísérö tapsvihartól. Von der Leyen a meghatottságtól elpityeregte magát, a felázott szempillafesték fekete csíkokat rajzolt orcájának barázdáira. Metsola az EU parlament üdvöskéje pedig örömében önfeledten táncra perdült és eközben a csillárba verte a buksiját, de már jobban van Egyedül Poloska volt szomorú, mert álmában sem gondolta volna, hogy a mentelmi jogáért ekkora áldozatot kell hoznia. Az obligát elsö csók alatt rosszúl lett, és önkívületében azt sziszegte fogai között, hogy "inkább Dobrev..., inkább Dobrev..". Arról persze nem szól a fáma, - én is csak a benfentesektöl tudom -, hogy a leánynak bekötötték a másik, a látó szemét is, mielött megkérdezték töle, hogy akar-e Mádzsár Péter felesége lenni
Válasz erre
0
0
Palatin
2026. március 10. 20:29
Poloska féltérdre ereszkedve letette hüségesküjét: Nem hiába nöttem fel habos kecsketejen, Kardot rántok, ha ezt kéri von der Leyen. Pusztító harcba lendül mocskos karunk, Mert mi egy szeretetországot akarunk.
Válasz erre
0
0
Palatin
•••
2026. március 10. 20:26 Szerkesztve
Belzebub hungarofob szárnysegédei... *Manfred Weber, a bolsevik szalonnáci* Oh Gott bestrafe hart Manfred Weber, Diesen beschissen grunzenden Eber. Péter Magyar ein schuftiger Streber, Wer ihm dient als unser Totengräber. *Von der Leyen, az EU rossz szelleme, vasorrú bábája:* Szerinted hol dolgozzon von der Leyen? Ukrajnában, egy nyilvános illemhelyen. És mi foglalkoztassaa leginkább a kuriát? Az hogy, hogyan söpörjük el ezt a fúriát. De mi bajotok ezzel a bátor amazonnal? Ö minden baj forrása, tünjön el azonnal. *Magyar Péter, a megvetett, hazaáruló börzespekuláns:* Péter, te nadrágcsattal nőt verő férj, Ajánlom néked, hogy a bőrödbe férj, Ideje, hogy Judíttól bocsánatot kérj, S hogy lázálmodból magadhoz térj, Népünktöl áldást te soha ne remélj.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!