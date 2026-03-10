Gyászba borult Brüsszel: rajtakapták Von der Leyent – ezt soha nem mossa le magáról (VIDEÓ)

Pengeélen táncol Magyarország: bármikor kinyílhat Pandóra szelencéje – beláthatatlanok a következmények
Zelenszkij számára is sorskérdés lesz a magyar választás.
Mutatjuk az Ukrajna melletti hűségesküjét.
Menczer Tamás bemutatott egy rövid videót Ursula von der Leyenről. „Nézd meg Von der Leyen Ukrajna melletti hűségesküjét” – fogalmazott a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
„Brüsszel Ukrajna mellett áll! Nem érdekli, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort. Brüsszel támogatja az ukrán olajblokádot.
Von der Leyen Ukrajna mellé állt két uniós tagállammal, Magyarországgal és Szlovákiával szemben.
Brüsszel végleg leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Aztán jönne az 1000 forintos benzin és a háromszoros rezsiár. Brüsszel és Kijev egy ukránbarát tiszás bábkormányt akar Magyarország élén! De nem fog sikerülni. A védett árral megvédjük a magyar családokat és vállalkozásokat az üzemanyagárak emelkedésétől. Az ukrán-Tisza olajblokádot letörjük. Magyarország az első. A Fidesz pedig a biztos választás!” – írta Menczer Tamás.
Ezt is ajánljuk a témában
Zelenszkij számára is sorskérdés lesz a magyar választás.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
***
Nyitókép: Stephanie LECOCQ / POOL / AFP