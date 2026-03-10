Volt ukrán ügyész: egy klasszikus pénzmosási séma állhat a „magyar aranykonvoj” mögött

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Stanislav Bronevytskyi, az ukrán Speciális Antikorrupciós Ügyészség (SAPO) korábbi ügyésze büntetőeljárás megindítását kezdeményezte.
Egy volt ukrán korrupcióellenes ügyész szerint nem egyszerű banki művelet, hanem egy nagyszabású pénzmosási rendszer része lehet az a pénz- és aranyszállítmány, amelyet a magyar hatóságok a közelmúltban állítottak meg az M0-s körgyűrűn – számolt be Facebook-oldalán a Tűzfalcsoport.
Stanislav Bronevytskyi, az ukrán Speciális Antikorrupciós Ügyészség (SAPO) korábbi ügyésze büntetőeljárás megindítását kezdeményezte pénzmosás alapos gyanúja miatt az ügyben.
Ismert, az ukrán sajtó beszámolói szerint a magyar hatóságok március 5-én hét ukrán állampolgárt vettek őrizetbe, akik az osztrák Raiffeisen Banktól szállítottak készpénzt és aranyat az ukrán állami Oschadbank számára. A szállítmány értéke jelentős volt:
mintegy 40 millió amerikai dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany.
Az incidens Budapest közelében, az M0-s autóúton történt. A két páncélozott szállítójárművet a Terrorelhárítási Központ (TEK) állította meg, páncélozott járművek és nehézfegyverzet alkalmazásával. Az ukrán fél szerint rutinszerű banki tranzakcióról volt szó, a magyar hatóságok viszont pénzmosás gyanújával indítottak eljárást.
Az ügy diplomáciai visszhangot is kiváltott. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter „állami terrorizmusnak és zsarolásnak” nevezte az akciót, és azt állította, hogy a magyar hatóságok túszul ejtették az Oschadbank alkalmazottait, valamint lefoglalták a szállítmányt. A magyar fél hivatalosan egyelőre a pénzmosás gyanúját emeli ki az eljárás indokaként.
Stanislav Bronevytskyi szerint az ügy az ukrán büntető törvénykönyv 209. cikke szerinti pénzmosás gyanúját veti fel. A volt ügyész úgy véli, a rendelkezésre álló információk alapján a pénz útja a következő lehetett:
1 – az összeget egy ukrán bankból utalták át egy osztrák pénzintézethez,
2 – ott „feldolgozták” a tranzakciót,
3 – majd a készpénzt futárok segítségével, titokban szállították vissza Ukrajnába vagy harmadik országokba Magyarország területén keresztül.
Bronevytskyi szerint ez egy klasszikus pénzmosási séma: egy banki átutalás viszonylag enyhébb ellenőrzésű joghatóságon keresztül, majd a pénz fizikai mozgatása készpénz formájában, amely megnehezíti a tranzakciók nyomon követését.
A volt ügyész az ukrán Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) és az Állami Nyomozó Iroda (SBI) vezetőihez fordult, és felszólította őket, hogy indítsanak hivatalos vizsgálatot.
Szerinte az átutalt összeg nagysága önmagában elegendő a büntetőeljárás megindításához és az ügy bejegyzéséhez az ukrán Egységes Előzetes Nyomozási Regiszterbe (ERDR), amely az ország központi bűnügyi adatbázisa. Bronevytskyi arra is felhívta a figyelmet, hogy
a magyar őrizetbe vételek óta eltelt két napban nem érkezett hivatalos reakció az ukrán korrupcióellenes hatóságoktól.
A volt ügyész 2020 és 2024 között dolgozott a Speciális Antikorrupciós Ügyészségen. Az általa felvetett állítások egyelőre nem minősülnek hivatalos vádemelésnek, de újabb kérdéseket vetnek fel a Magyarországon feltartóztatott, nagy értékű pénz- és aranyszállítmány körül.
