Volt ukrán ügyész: egy klasszikus pénzmosási séma állhat a „magyar aranykonvoj” mögött

mintegy 40 millió amerikai dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany.

Az incidens Budapest közelében, az M0-s autóúton történt. A két páncélozott szállítójárművet a Terrorelhárítási Központ (TEK) állította meg, páncélozott járművek és nehézfegyverzet alkalmazásával. Az ukrán fél szerint rutinszerű banki tranzakcióról volt szó, a magyar hatóságok viszont pénzmosás gyanújával indítottak eljárást.

Ukrajna tiltakozik

Az ügy diplomáciai visszhangot is kiváltott. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter „állami terrorizmusnak és zsarolásnak” nevezte az akciót, és azt állította, hogy a magyar hatóságok túszul ejtették az Oschadbank alkalmazottait, valamint lefoglalták a szállítmányt. A magyar fél hivatalosan egyelőre a pénzmosás gyanúját emeli ki az eljárás indokaként.

„Klasszikus pénzmosási séma”