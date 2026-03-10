Ft
stanislav bronevytskyi speciális antikorrupciós ügyészség oschadbank

Volt ukrán ügyész: egy klasszikus pénzmosási séma állhat a „magyar aranykonvoj” mögött

2026. március 10. 17:35

Stanislav Bronevytskyi, az ukrán Speciális Antikorrupciós Ügyészség (SAPO) korábbi ügyésze büntetőeljárás megindítását kezdeményezte.

2026. március 10. 17:35
null

Egy volt ukrán korrupcióellenes ügyész szerint nem egyszerű banki művelet, hanem egy nagyszabású pénzmosási rendszer része lehet az a pénz- és aranyszállítmány, amelyet a magyar hatóságok a közelmúltban állítottak meg az M0-s körgyűrűn – számolt be Facebook-oldalán a Tűzfalcsoport.

Stanislav Bronevytskyi, az ukrán Speciális Antikorrupciós Ügyészség (SAPO) korábbi ügyésze büntetőeljárás megindítását kezdeményezte pénzmosás alapos gyanúja miatt az ügyben.

Magyar akció az M0-son

Ismert, az ukrán sajtó beszámolói szerint a magyar hatóságok március 5-én hét ukrán állampolgárt vettek őrizetbe, akik az osztrák Raiffeisen Banktól szállítottak készpénzt és aranyat az ukrán állami Oschadbank számára. A szállítmány értéke jelentős volt: 

mintegy 40 millió amerikai dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany.

Az incidens Budapest közelében, az M0-s autóúton történt. A két páncélozott szállítójárművet a Terrorelhárítási Központ (TEK) állította meg, páncélozott járművek és nehézfegyverzet alkalmazásával. Az ukrán fél szerint rutinszerű banki tranzakcióról volt szó, a magyar hatóságok viszont pénzmosás gyanújával indítottak eljárást.

Ukrajna tiltakozik

Az ügy diplomáciai visszhangot is kiváltott. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter „állami terrorizmusnak és zsarolásnak” nevezte az akciót, és azt állította, hogy a magyar hatóságok túszul ejtették az Oschadbank alkalmazottait, valamint lefoglalták a szállítmányt. A magyar fél hivatalosan egyelőre a pénzmosás gyanúját emeli ki az eljárás indokaként.

„Klasszikus pénzmosási séma”

Stanislav Bronevytskyi szerint az ügy az ukrán büntető törvénykönyv 209. cikke szerinti pénzmosás gyanúját veti fel. A volt ügyész úgy véli, a rendelkezésre álló információk alapján a pénz útja a következő lehetett:

1 – az összeget egy ukrán bankból utalták át egy osztrák pénzintézethez,

2 – ott „feldolgozták” a tranzakciót,

3 – majd a készpénzt futárok segítségével, titokban szállították vissza Ukrajnába vagy harmadik országokba Magyarország területén keresztül.

Bronevytskyi szerint ez egy klasszikus pénzmosási séma: egy banki átutalás viszonylag enyhébb ellenőrzésű joghatóságon keresztül, majd a pénz fizikai mozgatása készpénz formájában, amely megnehezíti a tranzakciók nyomon követését.

Eljárást sürget

A volt ügyész az ukrán Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) és az Állami Nyomozó Iroda (SBI) vezetőihez fordult, és felszólította őket, hogy indítsanak hivatalos vizsgálatot.

Szerinte az átutalt összeg nagysága önmagában elegendő a büntetőeljárás megindításához és az ügy bejegyzéséhez az ukrán Egységes Előzetes Nyomozási Regiszterbe (ERDR), amely az ország központi bűnügyi adatbázisa. Bronevytskyi arra is felhívta a figyelmet, hogy 

a magyar őrizetbe vételek óta eltelt két napban nem érkezett hivatalos reakció az ukrán korrupcióellenes hatóságoktól.

A volt ügyész 2020 és 2024 között dolgozott a Speciális Antikorrupciós Ügyészségen. Az általa felvetett állítások egyelőre nem minősülnek hivatalos vádemelésnek, de újabb kérdéseket vetnek fel a Magyarországon feltartóztatott, nagy értékű pénz- és aranyszállítmány körül.

Nyitókép forrása: Képernyőkép

 

