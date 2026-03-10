Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Putyin hírszerzés Irán egyesült államok donald trump oroszország

Putyin személyesen ígérte meg Trumpnak: Oroszország nem segíti Iránt

2026. március 10. 18:35

Az orosz fél tagadta, hogy bármilyen katonai vagy hírszerzési információt osztana meg Iránnal.

2026. március 10. 18:35
null

Az orosz vezetés határozottan visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint hírszerzési információkat adna át Iránnak az Egyesült Államok közel-keleti katonai jelenlétével kapcsolatban. A kérdés a hétfői telefonbeszélgetésen is szóba került, amelyet Donald Trump amerikai elnök folytatott az orosz államfővel, Vlagyimir Putyinnal.

A beszélgetés részleteiről Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja beszélt kedden a CNBC „Money Movers” című műsorában. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Elmondása szerint az orosz fél a telefonhívás során egyértelműen tagadta, hogy bármilyen katonai vagy hírszerzési információt megosztana Iránnal.

A kérdés azért került napirendre, mert az MS Now szombaton arról számolt be két, a helyzetet ismerő amerikai tisztviselőre hivatkozva, hogy Oroszország hírszerzési támogatást nyújthat Iránnak. A jelentés szerint az átadott információk segíthetik az iráni erőket abban, hogy amerikai hadihajókat, repülőgépeket vagy közel-keleti katonai bázisokat vegyenek célba.

A téma korábban egy sajtótájékoztatón is felmerült, amikor a Fox News riportere, Peter Doocy arról kérdezte az amerikai elnököt, hogy Oroszország segíthet-e Iránnak az amerikai erők célba vételében.

Trump ingerülten reagált a felvetésre. „Micsoda ostoba kérdés ilyet feltenni egy ilyen időszakban” – mondta.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Trump hétfőn bejelentette, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyeztetett az iráni háborúról. A Kreml külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov szerint Putyin a telefonbeszélgetés során olyan javaslatokat ismertetett, amelyek a konfliktus gyors lezárását célozzák.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Drew ANGERER / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
martens
2026. március 10. 20:30
Ha Putyin megígéri, az úgy is lesz.
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. március 10. 20:11
A narancsbohócnak is már csak a hardcore kretén fideszektások hisznek.
Válasz erre
0
1
Hobby024
•••
2026. március 10. 20:02 Szerkesztve
Trump már menekülne az egész konfliktusból. Iszonyat pénzt ölt ebbe a háborúba. Az USA-ban belpolitikai problémák vannak. Mai hír Tucker Carlson is a béke embere ellen fordult. Jönnek a félidős választások. Nő a benzinár, nő az infláció. A béke apostola eddig 12 háborús konfliktus kirobbantásában ügyködik. Soha nem volt az USA-nak ilyen elnöke, aki ennyi háborút robbantott ki 2 év alatt. Az oroszoknak érdeke a háború elhúzódása. Óriásit kaszálnak az olaj árának emelkedéséből. Putyin a világ egyik legnagyobb reálpolitikusa (talán a legnagyobb) és tudja mennyire bízhat az igazmondóban. Trumpnak előbb a bíróságon kéne tisztáznia magát az ellene lezáratlan csalási, abuzálási ügyekben. Az Epstein akták időzített bombaként ketyegnek, csak bele kell pillantani a világhálón kedringő képekbe. Talán a legfőbb ok mégis, hogy bolond, mert amit művel épeszű politikus nem teszi.
Válasz erre
2
0
eljolesz
2026. március 10. 19:58
Mondja meg már valaki, ha egyszer az USA segítheti puccsrajnát, akkor az oroszok miért nem segíthetik Iránt? De ne olyan hülyeséggel jöjjön, , hogy a Gonosz Birodalma elleni harcban minden jogos!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!