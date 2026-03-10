Putyin személyesen ígérte meg Trumpnak: Oroszország nem segíti Iránt

Trump: Hamarosan véget érhet az iráni háború – Putyinnal is egyeztetett a konfliktusról
Az elnök úgy látja, hogy Irán katonai képességei súlyosan meggyengültek.
Az orosz fél tagadta, hogy bármilyen katonai vagy hírszerzési információt osztana meg Iránnal.
Az orosz vezetés határozottan visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint hírszerzési információkat adna át Iránnak az Egyesült Államok közel-keleti katonai jelenlétével kapcsolatban. A kérdés a hétfői telefonbeszélgetésen is szóba került, amelyet Donald Trump amerikai elnök folytatott az orosz államfővel, Vlagyimir Putyinnal.
A beszélgetés részleteiről Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja beszélt kedden a CNBC „Money Movers” című műsorában.
Elmondása szerint az orosz fél a telefonhívás során egyértelműen tagadta, hogy bármilyen katonai vagy hírszerzési információt megosztana Iránnal.
A kérdés azért került napirendre, mert az MS Now szombaton arról számolt be két, a helyzetet ismerő amerikai tisztviselőre hivatkozva, hogy Oroszország hírszerzési támogatást nyújthat Iránnak. A jelentés szerint az átadott információk segíthetik az iráni erőket abban, hogy amerikai hadihajókat, repülőgépeket vagy közel-keleti katonai bázisokat vegyenek célba.
A téma korábban egy sajtótájékoztatón is felmerült, amikor a Fox News riportere, Peter Doocy arról kérdezte az amerikai elnököt, hogy Oroszország segíthet-e Iránnak az amerikai erők célba vételében.
Trump ingerülten reagált a felvetésre. „Micsoda ostoba kérdés ilyet feltenni egy ilyen időszakban” – mondta.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Trump hétfőn bejelentette, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyeztetett az iráni háborúról. A Kreml külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov szerint Putyin a telefonbeszélgetés során olyan javaslatokat ismertetett, amelyek a konfliktus gyors lezárását célozzák.
Ezt is ajánljuk a témában
Az elnök úgy látja, hogy Irán katonai képességei súlyosan meggyengültek.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Drew ANGERER / AFP