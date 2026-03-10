Ft
Zelenszkij gátlástalan zsarolása: Európa ukrán csapdában – Bóka János a Stratégában

2026. március 10. 19:24

Zelenszkij Európa huligánjaként zsarolja a tagállamokat, Ukrajna pedig immár nyílt biztonsági kockázatot jelent. Brüsszel tehetetlenül asszisztál a gátlástalan kijevi nyomásgyakorláshoz, miközben az Unió egy önsorsrontó energiapolitikával kivérezteti a saját gazdaságát. A Stratéga vendége Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.

2026. március 10. 19:24
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Zelenszkij úgy viselkedik, mint Európa huligánja
  • Az Európai Unió az egyik lábát saját maga ellőtte, a másikat meg kirúgták alóla
  • Ukrajna önmagában véve is biztonsági kockázat Európa számára

 

A teljes műsor itt tekinthető meg:


 

