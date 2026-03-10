Zelenszkij gátlástalan zsarolása: Európa ukrán csapdában – Bóka János a Stratégában

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.
Zelenszkij Európa huligánjaként zsarolja a tagállamokat, Ukrajna pedig immár nyílt biztonsági kockázatot jelent. Brüsszel tehetetlenül asszisztál a gátlástalan kijevi nyomásgyakorláshoz, miközben az Unió egy önsorsrontó energiapolitikával kivérezteti a saját gazdaságát. A Stratéga vendége Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
