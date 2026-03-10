Újra kellett éleszteni egy játékost, félbeszakadt a Fehérvár meccse

Egy nullás klagenfurti vezetésnél orvosi vészhelyzet miatt félbeszakadt a Hydro Fehérvár AV19 első negyeddöntős mérkőzése az osztrák jégkorong-bajnokságban, az ICEHL-ben. A KAC elleni összecsapás élő online közvetítésében úgy látszott, mintha

a mentők a hazai kispadon nagy erőkkel próbálnának újraéleszteni valakit: a klagenfurti klubközlemény később megerősítette, hogy a kanadai védő, Jordan Murray volt a szerencsétlenül járt játékos – állapotáról azonban csak későbbre ígértek tájékoztatást.

A félbeszakadt mérkőzést ezek után természetesen nem folytatták, a hogyan továbbról szintén később adnak majd információt.