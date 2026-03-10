Ft
Fehérvár jégkorong Klagenfurt

Újra kellett éleszteni egy játékost, félbeszakadt a Fehérvár meccse

2026. március 10. 20:34

Ezek azok a képsorok, amiket soha nem akarunk látni... A Klagenfurt kanadai jégkorongozójáról későbbre ígért tájékoztatást a klub.

2026. március 10. 20:34
null

Egy nullás klagenfurti vezetésnél orvosi vészhelyzet miatt félbeszakadt a Hydro Fehérvár AV19 első negyeddöntős mérkőzése az osztrák jégkorong-bajnokságban, az ICEHL-ben. A KAC elleni összecsapás élő online közvetítésében úgy látszott, mintha

a mentők a hazai kispadon nagy erőkkel próbálnának újraéleszteni valakit: a klagenfurti klubközlemény később megerősítette, hogy a kanadai védő, Jordan Murray volt a szerencsétlenül járt játékos – állapotáról azonban csak későbbre ígértek tájékoztatást.

A félbeszakadt mérkőzést ezek után természetesen nem folytatták, a hogyan továbbról szintén később adnak majd információt. 

A Volán nemrég éppen a másik magyar ligacsapat, az FTC-Telekom kárára jutott be utolsó együttesként a playoff-kvalifikációs körbe, ahol a párharcot alacsonyabban rangsoroltként is bravúrral megfordítva búcsúztatta a Vienna Capitalst.

Nyitókép: kac.at

