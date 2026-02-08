„Itt biztonságban érezzük magunkat” – szerelembe esett Székesfehérvárral a kanadai, hét éve tart

A hétvégi jégkorong Magyar Kupa négyes döntőn beszélgettünk a Hydro Fehérvár AV19 hátvédjével, Tim Campbellel: a kanadai közönségkedvenc még 2019-ben érkezett a Volánhoz a Bolzanótól, és annyira megszerette Magyarországot és Székesfehérvárt, hogy ma már el sem tudja képzelni, hogy máshol fejezze be a pályafutását. S hogy azt követően is maradna-e hazánkban? Erről is szó esett...

Sok mindent megélt már a magyar hokiban, amióta itt van, de olyat még sosem, hogy a saját farmcsapatukkal mérkőzzenek meg élesben, mint az elmúlt hétvégén, a hazai rendezésű Magyar Kupa final four Hydro Fehérvár AV19–FEHA19 elődöntőjében.