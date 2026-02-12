Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
ETO FC Fehérvár Győr szurkolók Magyar Kupa

„Értékelhetetlen teljesítmény” – megosztotta Fehérvárt a győriekkel szembeni kupakiesés

2026. február 12. 21:45

Nagy mérkőzéssel zárult a Magyar Kupa nyolcaddöntője. Az ETO odahaza legyőzte a Fehérvárt.

2026. február 12. 21:45
null

Csütörtök este lejátszották az utolsó nyolcaddöntőt a labdarúgó Magyar Kupában: az élvonalbeli ETO FC hazai pályán, több mint hatezer néző előtt 2–0-ra legyőzte a másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvárt.

A székesfehérváriak az előző idényben estek ki az első osztályból, és az NB II-ben sem áll jól a szénájuk, mivel csupán a 12. helyen állnak, három pontra a kiesőzónától. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

A tartalékos vendégek az első félidőben állták a sarat, a szünet után viszont két gólt is berámolt az ETO: a 64. percben Nadir Benbuali volt eredményes, a ráadásban pedig egy szöglet után Köllő Kende testéről vágódott a labda a kapuba.

A győriek nem sziporkáztak, de nem is voltak rászorulva, így is magabiztosan győzték le a nagy riválist, és jutottak be a legjobb nyolc közé, ahol majd a Kecskemétet fogadják. A Fehérvár számára maradt a bajnokság, és a bennmaradásért való küzdelem. A szurkolók nem örülnek a helyzetnek…

A Fehérvárnak innentől kezdve már csak a bajnokságra kell koncentrálnia
A Fehérvárnak innentől kezdve már csak a bajnokságra kell koncentrálnia (Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA)

Így értékeltek a Fehérvár-drukkerek


„Lássuk be, most nem szabad álmodozni az NB I-ről, sőt, az NB II-ről is csak lassan lehet álmodozni. Hol vannak a támadók vagy a középpályássainknak mondott valakik? Ajjaj, szomorú a dolog.”

„Szembejött a valóság. Sajnos egyetlenegy NB I-es szintet alulról megütő játékosunk sincs. Ha valaha vissza akarunk jutni, a teljes keretet ki kell cserélni.”

„Pozitívumként azt tudom mondani, hogy volt tartása a csapatnak!”

„Ez minden volt, csak nem küzdelmes! Örüljünk, hogy kettővel megúsztuk!”

„Értékelhetetlen teljesítmény.”

„Nyilván nem mi voltunk az esélyesek, de legalább nem adtuk fel, megszenvedtek a továbbjutásért.”

„Ez a realitás! Koncentráljunk a bajnokira!”

„Jelenleg a másodosztály középmezőnyének az alján vagyunk. Ehhez képest az osztállyal feljebbi bajnoki tabellát éppen hogy nem vezető csapatnak a legerősebb összeállítása tudott csak nyerni. A »B« csapatuk nem tudott megtörni minket! Ez tisztes helytállás!”

Kialakult a Magyar Kupa negyeddöntőjének párosítása

  • Kazincbarcika–Ferencváros
  • ETO FC–Kecskemét
  • Honvéd–DVTK
  • ZTE–Soroksár

A mérkőzéseket március első hetében rendezik.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!