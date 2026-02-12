„Értékelhetetlen teljesítmény” – megosztotta Fehérvárt a győriekkel szembeni kupakiesés

Csütörtök este lejátszották az utolsó nyolcaddöntőt a labdarúgó Magyar Kupában: az élvonalbeli ETO FC hazai pályán, több mint hatezer néző előtt 2–0-ra legyőzte a másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvárt.

A székesfehérváriak az előző idényben estek ki az első osztályból, és az NB II-ben sem áll jól a szénájuk, mivel csupán a 12. helyen állnak, három pontra a kiesőzónától.