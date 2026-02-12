„Értékelhetetlen teljesítmény” – megosztotta Fehérvárt a győriekkel szembeni kupakiesés

Erre ki fogadott volna?! Hat gólt lőve ütötte ki az NB I kiesőjelöltje a Magyar Kupa-címvédőt!
Egy perc alatt egy, félóra alatt öt, egy óra alatt nyolc gól...
Nagy mérkőzéssel zárult a Magyar Kupa nyolcaddöntője. Az ETO odahaza legyőzte a Fehérvárt.
Csütörtök este lejátszották az utolsó nyolcaddöntőt a labdarúgó Magyar Kupában: az élvonalbeli ETO FC hazai pályán, több mint hatezer néző előtt 2–0-ra legyőzte a másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvárt.
A székesfehérváriak az előző idényben estek ki az első osztályból, és az NB II-ben sem áll jól a szénájuk, mivel csupán a 12. helyen állnak, három pontra a kiesőzónától.
A tartalékos vendégek az első félidőben állták a sarat, a szünet után viszont két gólt is berámolt az ETO: a 64. percben Nadir Benbuali volt eredményes, a ráadásban pedig egy szöglet után Köllő Kende testéről vágódott a labda a kapuba.
A győriek nem sziporkáztak, de nem is voltak rászorulva, így is magabiztosan győzték le a nagy riválist, és jutottak be a legjobb nyolc közé, ahol majd a Kecskemétet fogadják. A Fehérvár számára maradt a bajnokság, és a bennmaradásért való küzdelem. A szurkolók nem örülnek a helyzetnek…
„Lássuk be, most nem szabad álmodozni az NB I-ről, sőt, az NB II-ről is csak lassan lehet álmodozni. Hol vannak a támadók vagy a középpályássainknak mondott valakik? Ajjaj, szomorú a dolog.”
„Szembejött a valóság. Sajnos egyetlenegy NB I-es szintet alulról megütő játékosunk sincs. Ha valaha vissza akarunk jutni, a teljes keretet ki kell cserélni.”
„Pozitívumként azt tudom mondani, hogy volt tartása a csapatnak!”
„Ez minden volt, csak nem küzdelmes! Örüljünk, hogy kettővel megúsztuk!”
„Értékelhetetlen teljesítmény.”
„Nyilván nem mi voltunk az esélyesek, de legalább nem adtuk fel, megszenvedtek a továbbjutásért.”
„Ez a realitás! Koncentráljunk a bajnokira!”
„Jelenleg a másodosztály középmezőnyének az alján vagyunk. Ehhez képest az osztállyal feljebbi bajnoki tabellát éppen hogy nem vezető csapatnak a legerősebb összeállítása tudott csak nyerni. A »B« csapatuk nem tudott megtörni minket! Ez tisztes helytállás!”
A mérkőzéseket március első hetében rendezik.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy perc alatt egy, félóra alatt öt, egy óra alatt nyolc gól...
Nyitókép: Krizsán Csaba/MTI/MTVA