Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Paks diósgyőr Lamin Colley Bognár György DVTK Magyar Kupa

Erre ki fogadott volna?! Hat gólt lőve ütötte ki az NB I kiesőjelöltje a Magyar Kupa-címvédőt!

2026. február 11. 22:26

A DVTK mellett a Soroksár, a Kazincbarcika, a Honvéd, a ZTE, az FTC és az MTK is továbbjutott a nyolcaddöntőből, már csak egy hely kiadó a legjobb nyolc között.

2026. február 11. 22:26
null

Szerdán a nyolcaddöntőkkel folytatódtak a Magyar Kupa 2025/26-os kiírásának küzdelmei. A legnagyobb meglepetést a DVTK szerezte azzal, hogy idegenben ütötte ki a címvédő Paksot, nem is akárhogyan: az NB I-ben immár kiesőhelyen álló, közben saját szurkolói által is bojkottált miskolciak ritkán látható mérkőzésen úgy nyertek 6–2-re az egyaránt duplázó Lamin Colley és Mucsányi Márk vezetésével, hogy már az első percben vezettek, a 28. minutumban pedig már 5–1-re mentek. Ezzel eldőlt, hogy az előző kiírással ellentétben idén biztosan nem lesz címvédés a kupában.

Ezt is ajánljuk a témában

Ami a többi eredményt illeti: a tavalyi döntős Ferencváros Robbie Keane emlékezetes meccs előtti „interjúja” után simán ütötte ki 4–0-ra a másodosztályú Csákvárt, az NB I-sereghajtó Kazincbarcika egy tizenegyesgóllal verte az Ajkát, a Honvéd az ESMTK-t búcsúztatta, a ZTE egy bombagóllal a Vasast, míg a Kecskemét az élvonalbeli MTK-t. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Ezzel már csak egyetlen hely kiadó az MK negyeddöntőjében: az ETO–Videoton mérkőzést csütörtök este 18 órától rendezik.

MOL Magyar Kupa, nyolcaddöntő

Paksi FC–Diósgyőri VTK 2–6 (2–4)
MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II) 1–2 (1–2) 
Ferencvárosi TC–Aqvital FC Csákvár (NB II) 4–0 (4–0) 
Budapest Honvéd FC (NB II)–ESMTK (NB III) 2–0 (0–0) 
Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (NB II) 2–1 (0–0) 
FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1 (0–1)
Debreceni EAC (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0–1 (0–0)

Csütörtök: ETO FC–Videoton FC Fehérvár (NB II) 18.00

Nyitókép: Facebook/Paksi FC

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!