Erre ki fogadott volna?! Hat gólt lőve ütötte ki az NB I kiesőjelöltje a Magyar Kupa-címvédőt!

Szerdán a nyolcaddöntőkkel folytatódtak a Magyar Kupa 2025/26-os kiírásának küzdelmei. A legnagyobb meglepetést a DVTK szerezte azzal, hogy idegenben ütötte ki a címvédő Paksot, nem is akárhogyan: az NB I-ben immár kiesőhelyen álló, közben saját szurkolói által is bojkottált miskolciak ritkán látható mérkőzésen úgy nyertek 6–2-re az egyaránt duplázó Lamin Colley és Mucsányi Márk vezetésével, hogy már az első percben vezettek, a 28. minutumban pedig már 5–1-re mentek. Ezzel eldőlt, hogy az előző kiírással ellentétben idén biztosan nem lesz címvédés a kupában.