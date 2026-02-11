Erre ki fogadott volna?! Hat gólt lőve ütötte ki az NB I kiesőjelöltje a Magyar Kupa-címvédőt!

Bojkott Miskolcon: a sötét időket idézi meg ez a fotó
Összesen 973 néző tekintette meg a DVTK–Győr mérkőzést.
A DVTK mellett a Soroksár, a Kazincbarcika, a Honvéd, a ZTE, az FTC és az MTK is továbbjutott a nyolcaddöntőből, már csak egy hely kiadó a legjobb nyolc között.
Szerdán a nyolcaddöntőkkel folytatódtak a Magyar Kupa 2025/26-os kiírásának küzdelmei. A legnagyobb meglepetést a DVTK szerezte azzal, hogy idegenben ütötte ki a címvédő Paksot, nem is akárhogyan: az NB I-ben immár kiesőhelyen álló, közben saját szurkolói által is bojkottált miskolciak ritkán látható mérkőzésen úgy nyertek 6–2-re az egyaránt duplázó Lamin Colley és Mucsányi Márk vezetésével, hogy már az első percben vezettek, a 28. minutumban pedig már 5–1-re mentek. Ezzel eldőlt, hogy az előző kiírással ellentétben idén biztosan nem lesz címvédés a kupában.
Ami a többi eredményt illeti: a tavalyi döntős Ferencváros Robbie Keane emlékezetes meccs előtti „interjúja” után simán ütötte ki 4–0-ra a másodosztályú Csákvárt, az NB I-sereghajtó Kazincbarcika egy tizenegyesgóllal verte az Ajkát, a Honvéd az ESMTK-t búcsúztatta, a ZTE egy bombagóllal a Vasast, míg a Kecskemét az élvonalbeli MTK-t.
Ezzel már csak egyetlen hely kiadó az MK negyeddöntőjében: az ETO–Videoton mérkőzést csütörtök este 18 órától rendezik.
MOL Magyar Kupa, nyolcaddöntő
Paksi FC–Diósgyőri VTK 2–6 (2–4)
MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II) 1–2 (1–2)
Ferencvárosi TC–Aqvital FC Csákvár (NB II) 4–0 (4–0)
Budapest Honvéd FC (NB II)–ESMTK (NB III) 2–0 (0–0)
Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (NB II) 2–1 (0–0)
FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1 (0–1)
Debreceni EAC (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0–1 (0–0)
Csütörtök: ETO FC–Videoton FC Fehérvár (NB II) 18.00
Nyitókép: Facebook/Paksi FC