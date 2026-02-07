Bojkott Miskolcon: a sötét időket idézi meg ez a fotó

Az éllovas ETO FC büntetőt hibázott, s csak 1–1-es döntetlent ért el a DVTK vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 21. fordulójának szombati első mérkőzésén.

A Diósgyőr öt forduló óta nem nyert, mérlege két döntetlen és három vereség.

Sorozatban négy idegenbeli győzelem után veszített pontokat az ETO, az eltiltott Borbély Balázs vezetőedzőt a belga másodedző, Bernd Thijs helyettesítette.