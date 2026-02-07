Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
ETO FC Győr DVTK NB I

Bojkott Miskolcon: a sötét időket idézi meg ez a fotó

2026. február 07. 14:56

Összesen 973 néző tekintette meg a DVTK–Győr mérkőzést.

2026. február 07. 14:56
null

Az éllovas ETO FC büntetőt hibázott, s csak 1–1-es döntetlent ért el a DVTK vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 21. fordulójának szombati első mérkőzésén. 

A Diósgyőr öt forduló óta nem nyert, mérlege két döntetlen és három vereség. 

Sorozatban négy idegenbeli győzelem után veszített pontokat az ETO, az eltiltott Borbély Balázs vezetőedzőt a belga másodedző, Bernd Thijs helyettesítette.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót
Tovább a cikkhezchevron

A múlt heti hazai mérkőzéshez hasonlóan a Diósgyőr-szurkolók jelentős része szombaton is távol maradt a DVTK Stadiontól, mert csapatuk hónapok óta gyengén szerepel, illetve szerintük a vezetőedző és stábja alkalmatlan a jobb eredmény elérésére. Összehasonlításképpen: csaknem három éve a másodosztályban több mint 12 ezren buzdították a piros-fehéreket az ETO ellen, ezúttal azonban csak néhány százan váltottak jegyet, de az első félidőben sok örömük nem akadt, mert jobbára az ETO támadott. 

 

Olyannyira, hogy a 19. percben Claudiu Bumba tízméteres fejese után a labda a jobb kapufáról pattant vissza, az érkező Csinger Márk pedig három méterről a lécre emelt. Az első hazai helyzetre a 30. percig kellett várni, ekkor Lamin Colley a jobb oldalról adott laposan középre, de Aboubakar Keita négy méterről a kapus Megyeri Balázsba rúgta a labdát. A jobban játszó listavezető a 37. percben megszerezte a vezetést: Nfasu Njie kapta vissza a labdát Nadir Benbualitól, majd 20 méterről ballal a bal felső sarokba csavart. Szünet előtt Vitális Milán is csaknem betalált, de oldalszabadrúgása után a vetődő Karlo Sentic a lécre ütötte a labdát.

Njie gyönyörű gólja

 

Fordulás után a hazaiak négy cserével frissítettek, amelynek eredményeként a 62. percben egyenlítettek. A szűk tíz perce pályán lévő Sajbán Máté lőtt laposan, a menteni akaró Csingeren lelassult a labda, amelyet Colley gurított a kapu közepébe. A gambiai légiós sokáig nem örülhetett, mert a 72. percben saját tizenhatosán belül kézzel ütött a labdába, így büntetőhöz jutott az ETO. A csatárt azonban kisegítette csapattársa, mert Sentic kivédte Vitális tizenegyesét. A hajrában Zeljko Gavric még közelebbről, hat méterről hibázott, az eredmény azonban nem változott, s ha a 17 órakor kezdődő fővárosi rangadón a Ferencváros legyőzi az Újpestet, átveszi a vezetést a győriektől.

Colley egyenlítő gólja

LABDARÚGÓ NB I
21. FORDULÓ
Diósgyőri VTK–ETO FC 1–1 (0–1)
Diósgyőr, DVTK Stadion. Vezette: Antal
Gólszerző: Colley (62.), ill. Nije (37.)

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Facebook

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szilvarozsa
2026. február 07. 16:10
Claudiu Bumba tízméteres fejese után.. Lamin Colley a jobb oldalról adott laposan középre, de Aboubakar Keita négy méterről... Nfasu Njie kapta vissza a labdát Nadir Benbualitól, ... Karlo Sentic a lécre ütötte a labdát.
Válasz erre
0
0
satrafa-2
2026. február 07. 15:51
Van ötletem, hogyan töltsük meg a DVTK stadiont. Nem sokadrangú focimeccset kell benne rendezni, hanem rockfesztivált. :)
Válasz erre
2
0
alphaville
2026. február 07. 15:49
Ez szokott lenni, ha nem megy a foci. Aztán mjad ha megint megy, lesz néző is.
Válasz erre
1
0
NokiNokedli
2026. február 07. 15:14
Viktor (Lölő?): - Hiába csinálok én nektek szép stadiont, nem érdemlitek meg.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!