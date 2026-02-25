Erősebb kutyáról írnak – ez a szabály alapjaiban változtathatja meg a magyar focit

A Csakfoci információi szerint ebben az ügyben az elmúlt hónapokban egyeztetés kezdődött, majd érdemi vita is zajlott. A portál úgy tudja, végül a Fizz Liga tulajdonosainak és sportvezetőinek akarata nyomott többet a latba, és eldőlt, hogy

a 2026–2027-es idénynek már úgy vághatnak neki az együttesek, hogy az eddigi kettő helyett csak egy biztos kieső lesz: a 12. helyezett.

A tizenegyedik pedig osztályozót játszik majd a Merkantil Bank Liga másodikjával.

Mindez azt jelenti, hogy innentől kezdve elméletileg nehezebb lesz kiesni a legfelsőbb osztályból, miközben jóval nehezebb lesz feljutni is oda.