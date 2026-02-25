Ft
labdarúgás osztályozó NB II NB I

Erősebb kutyáról írnak – ez a szabály alapjaiban változtathatja meg a magyar focit

2026. február 25. 14:32

Sajtóinformációk szerint visszatérhet az osztályozó a Fizz Ligában – nem is akárhogyan. Az angol labdarúgás mintájára egy mérkőzésen dőlhet el a feljutás kérdése. Az NB II-es klubok ellenérveit lesöpörték az asztalról.

2026. február 25. 14:32
null

Nemvárt fordulat állhat be a magyar élvonalbeli labdarúgás életében: sajtóinformációk szerint visszatérhet az osztályozó a 12 csapatos bajnokságba. Ez azért is váratlan fejlemény, mert a Vasas sportigazgatója, az NB II-es bizottság elnökeként is ténykedő Nagy Miklós néhány hónappal ezelőtt még arról beszélt, hogy sportszakmai, költségvetési, valamint versenyegyenlőségi szempontból sem lenne igazságos, ha bevezetnék a kiesésről és feljutásról döntő párharc rendszerét az első, illetve a másodosztály között.

Labdarúgás: egy meccsen dőlhet el az NB I-es osztályozó

Azt ugyanakkor a Mandiner is megírta, hogy az NB I-es klubok az október végi egyeztetésükön támogatták, hogy a magyar sportági szövetség (MLSZ) vezesse be ismét az osztályozót.

A Csakfoci információi szerint ebben az ügyben az elmúlt hónapokban egyeztetés kezdődött, majd érdemi vita is zajlott. A portál úgy tudja, végül a Fizz Liga tulajdonosainak és sportvezetőinek akarata nyomott többet a latba, és eldőlt, hogy 

a 2026–2027-es idénynek már úgy vághatnak neki az együttesek, hogy az eddigi kettő helyett csak egy biztos kieső lesz: a 12. helyezett.

A tizenegyedik pedig osztályozót játszik majd a Merkantil Bank Liga másodikjával.

Mindez azt jelenti, hogy innentől kezdve elméletileg nehezebb lesz kiesni a legfelsőbb osztályból, miközben jóval nehezebb lesz feljutni is oda.

Labdarúgás, osztályozó, NB I, NB II
Labdarúgás: az MTK (kékben) már megtapasztalta, milyen az NB I és az NB II között liftezni

De itt még nincs vége: a csakfoci.hu azt is megszellőztette, hogy a másodosztályú csapatok szerették volna, ha két meccsen dől el a párharc, de információik alapján 

egyetlen találkozó dönt majd a feljutásról,

ahogy ez például Angliában is szokás.

Hozzátették: az NB II-es egyesületek azzal érveltek a két mérkőzés mellett, hogy eleve sokkal esélytelenebb lesz a csupa magyarral felállni kénytelen másodosztályú ezüstérmesnek a vélhetően légiósokat foglalkoztató élvonalbeli rivális ellen, ám ezeket az indokokat lesöpörték az asztalról.  

Fotók: MTI/Bodnár Boglárka

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

