janicsár diákhitel központ Tisza Párt navracsics tibor európai parlament külügyminisztérium Magyar Péter

Kiderült, kikről beszélt Magyar Péter, amikor „sehonnai bitang janicsárokról” értekezett (VIDEÓ)

2026. március 18. 12:35

Navracsics Tibor rámutatott, hogy a Tisza-vezér korábban másfél évtizedig azért könyökölt, hogy ő is ezen emberek között lehessen.

Sokan elgondolkoztak azon, hogy Magyar Péter március 15-i beszédében kikre gondolhatott, mikor „sehonnai bitang janicsárokat”  emlegetett. Úgy tűnik, Navracsics Tibor miniszternek sikerült megfejtenie ezt a „rejtvényt”.

A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy „ez ám a képmutatás egy olyan embertől, aki 

közel másfél évtizeden át mindent elkövetett, hogy az általa »bitang janicsároknak« nevezett emberek közzé tartozzon”.

„Állami megbízásokat keresett és fogadott el, könyörgött ki magának” – emlékeztetett Navracsics.

Ezután górcső alá vette, hogy a „lánglelkű fiatalember” saját története mit mesél. 

  • 2010-től Magyar Péter a Külügyminisztérium alkalmazásában állt.
  • 2015 és 2018 között beosztott diplomataként a kormány és az Európai Parlament közötti kapcsolattartásért felelt az állandó képviseleten.
  • 2018 szeptemberében nevezték ki a Magyar Fejlesztési Bank európai uniós  jogi igazgatóságának élére, igazgatói posztra. 
  • 2019-ben a Diákhitel Központ vezérigazgatója lesz, 2019 júniusa és 2022 februárja között vezeti a Diákhitel Központot,.
  • Emellett bekerül a Magyar Közút Zrt. igazgatóságába. 
  • Később a Volánbusz Zrt. igazgatósági tagja.
  • Aztán felügyelő bizottsági helyet kapott a Magyar Bankholding Bank Nyrt.-ben is

– sorolta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

A videó végén csak azt a kérdést tették fel, hogy „hogy is van ez?”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
kombinator-0
2026. március 18. 14:55
azért tisztázzuk ... amelyik hatalom a rokonoknak is zsíros állásokat ad, és még mennyien lehetnek(!), az húzzon a picsába .... ezt hívják korrupciónak ... és ha ez a Fidesz, akkor ő húzzon! ... megj.: nem mintha a következő nem lenne ugyanilyen disznó ... ui.: gyűlölöm a tiszát és vezérét, mint a bűn...
gullwing
2026. március 18. 14:18
Nem látom a szarosgatyás csordájának támogatóit...
gullwing
2026. március 18. 14:15
Szar senkiházi a támogatóival egyetemben..
lemez
2026. március 18. 14:00
Nálunk is itt volt tegnap.Lehettek 30-40-en.Azt hallotam végig oroszozott.
