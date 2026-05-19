Felesleges volt a Momentum önfeláldozása: Magyar Péter szemlátomást nem kér belőlük

Fekete-Győr András meghúzta a váratlant: „Ne induljon a Momentum a 2026-os választásokon!”
Az egykori országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, „a Momentum indulása a 2026-os választásokon most nem a megoldás, hanem a probléma része”.
A Nolimpia mozgalommal ismertté vált balliberális párt egyetlen képviselője sem kapott eddig szerepet a Tisza-kormányban.
Emlékezetes, hogy a Momentum az elsők között állt be Magyar Péterék mögé. A politikai önfeláldozást azonban a Tisza választási győzelme után sem követte hála:
az eddig ismert bejelentések alapján a 2017-es Nolimpia mozgalommal ismertté vált balliberális párt egyetlen politikusa sem kap szerepet az új kormányban
– hangsúlyozta cikkében a Magyar Nemzet.
A lap ezután több példát is hozott arra, hogy miként áldozta be magát a formáció a Tisza „oltárán”. Felidézték többek között, hogy a jelenlegi miniszterelnök egyik első, 2024 áprilisi tüntetésén Donáth Anna, a Momentum akkori elnöke is részt vett. Ráadásul Donáth az EP-választás kampányában a Tisza Párt egyik aláírásgyűjtő pultjánál is megjelent.
A párt másik ikonikus arca, Fekete-Győr András pedig még 2025-ben megküldte a Momentumnak a selyemzsinórt azzal a kijelentésével, hogy felszólította a formációt, ne induljanak el a 2026-os országgyűlési választáson. De mint ismert, Fekete-Győr a választási kampányban is aktívan közreműködött Magyar Péter érdekében, hiszen
vezetője volt a Félmillió fiatal a változásért nevű mozgalomnak, amely összefogta azokat a Tisza-párti influenszereket, akik a kampányban a párt mellé álltak.
Sőt, több plakátkampányt is indítottak. A tavaly őszi akciójuk kifejezetten a fiatalokat kívánta megszólítani, ami illeszkedik a Fekete-Győr által életre hívott mozgalom terveihez, melynek célja az volt, hogy a legfiatalabb korosztályból minél többen vegyenek részt a voksoláson.
A választások után pedig rögtön újabb kampányt indított a Momentum: a balliberális párt nem győzött „hálálkodni” a Tisza Pártnak. A közterek hirdetőfelületein sorra jelent meg a „Gratulálunk a Tiszának! Köszönjük Magyarország! Kezdődjön a rendszerváltás!” szöveg.
Azonban ezek a gesztusok Magyar Pétert szemlátomást nem „hatották meg”:
neki csak a Momentum korábbi szavazóira volt szüksége
– mutatott rá a Magyar Nemzet.
A lap hozzátette, hogy a Momentum a miniszterelnök Karmelitánál tartott kordonbontását is próbálta úgy feltüntetni, mintha a saját sikere lenne, pedig koránt sem volt így. Közben az újra felmelegített olimpiaellenes kampányuk is bedőlni látszik, miután már Karácsony Gergely főpolgármester is arról nyilatkozott, hogy nagy álma egy budapesti olimpia megrendezése.
A Magyar Nemzet végül arra is kitért, hogy a párt politikai önfeláldozása azért is volt felesleges, mert
a szavazóik gyakorlatilag már a 2024-es európai parlamenti választáson eltűntek.
A két évvel ezelőtti voksoláson is már csak 3,7 százalékot gyűjtöttek, a Demokratikus Koalíció és a Kutyapárt idei eredményei alapján pedig jó eséllyel egy százalék körül teljesítettek volna a 2026-os országgyűlési választáson – írták.
Nyitókép: Momentum Mozgalom Facebook-oldala
