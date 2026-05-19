Felesleges volt a Momentum önfeláldozása: Magyar Péter szemlátomást nem kér belőlük

2026. május 19. 15:38

A Nolimpia mozgalommal ismertté vált balliberális párt egyetlen képviselője sem kapott eddig szerepet a Tisza-kormányban.

Emlékezetes, hogy a Momentum az elsők között állt be Magyar Péterék mögé. A politikai önfeláldozást azonban a Tisza választási győzelme után sem követte hála:

az eddig ismert bejelentések alapján a 2017-es Nolimpia mozgalommal ismertté vált balliberális párt egyetlen politikusa sem kap szerepet az új kormányban

– hangsúlyozta cikkében a Magyar Nemzet.

Sok hűhó semmiért

A lap ezután több példát is hozott arra, hogy miként áldozta be magát a formáció a Tisza „oltárán”. Felidézték többek között, hogy a jelenlegi miniszterelnök egyik első, 2024 áprilisi tüntetésén Donáth Anna, a Momentum akkori elnöke is részt vett. Ráadásul Donáth az EP-választás kampányában a Tisza Párt egyik aláírásgyűjtő pultjánál is megjelent. 

A párt másik ikonikus arca, Fekete-Győr András pedig még 2025-ben megküldte a Momentumnak a selyemzsinórt azzal a kijelentésével, hogy felszólította a formációt, ne induljanak el a 2026-os országgyűlési választáson. De mint ismert, Fekete-Győr a választási kampányban is aktívan közreműködött Magyar Péter érdekében, hiszen 

vezetője volt a Félmillió fiatal a változásért nevű mozgalomnak, amely összefogta azokat a Tisza-párti influenszereket, akik a kampányban a párt mellé álltak.

Sőt, több plakátkampányt is indítottak. A tavaly őszi akciójuk kifejezetten a fiatalokat kívánta megszólítani, ami illeszkedik a Fekete-Győr által életre hívott mozgalom terveihez, melynek célja az volt, hogy a legfiatalabb korosztályból minél többen vegyenek részt a voksoláson.

A választások után pedig rögtön újabb kampányt indított a Momentum: a balliberális párt nem győzött „hálálkodni” a Tisza Pártnak. A közterek hirdetőfelületein sorra jelent meg a „Gratulálunk a Tiszának! Köszönjük Magyarország! Kezdődjön a rendszerváltás!” szöveg. 

Azonban ezek a gesztusok Magyar Pétert szemlátomást nem „hatották meg”: 

neki csak a Momentum korábbi szavazóira volt szüksége

– mutatott rá a Magyar Nemzet.

A megszűnés felé halad a Momentum

A lap hozzátette, hogy a Momentum a miniszterelnök Karmelitánál tartott kordonbontását is próbálta úgy feltüntetni, mintha a saját sikere lenne, pedig koránt sem volt így. Közben az újra felmelegített olimpiaellenes kampányuk is bedőlni látszik, miután már Karácsony Gergely főpolgármester is arról nyilatkozott, hogy nagy álma egy budapesti olimpia megrendezése.

A Magyar Nemzet végül arra is kitért, hogy a párt politikai önfeláldozása azért is volt felesleges, mert 

a szavazóik gyakorlatilag már a 2024-es európai parlamenti választáson eltűntek. 

A két évvel ezelőtti voksoláson is már csak 3,7 százalékot gyűjtöttek, a Demokratikus Koalíció és a Kutyapárt idei eredményei alapján pedig jó eséllyel egy százalék körül teljesítettek volna a 2026-os országgyűlési választáson – írták.

Nyitókép: Momentum Mozgalom Facebook-oldala

Türelem
2026. május 19. 17:29
Már minden zsidó pozíció elkelt......
florin
2026. május 19. 17:24
Annyira tele van a Ti-Sza “jobbnál jobb szakemberrel”, hogy előbb-utóbb rá fog fanyalodni olyan kipróbált eü. tudorra, mint botmixer Katka, vagy rollermosó Fegyőrre
Dixtroy
2026. május 19. 17:16 Szerkesztve
"A két évvel ezelőtti voksoláson is már csak 3,7 százalékot gyűjtöttek, a Demokratikus Koalíció és a Kutyapárt idei eredményei alapján pedig jó eséllyel egy százalék körül teljesítettek volna a 2026-os országgyűlési választáson" Nómentum: a szarból a fosba. A kutya se fog sírni utánuk (azok is magukat siratják). Íme a momentum fontos eredményei:
civilina-2
2026. május 19. 16:45
Ami késik, az nem múlik. A WC papír felelős előbb, utóbb ki fog fogyni az embereiből, mert mindenkinél okosabbnak képzeli magát. Ha pl. a miniszterei nem azt fogják csinálni, amit ő akar, egymás után fognak lelépni tőle. Már akinek esze van. Aztán majd a momentumosok is sorra kerülnhetnek, ami a biztos véget fogja jelenteni. Addig kell kivárni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!