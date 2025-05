Fekete-Győr András meghúzta a váratlant: „Ne induljon a Momentum a 2026-os választásokon!”

Ezért jött létre a Momentum

Emlékeztetett arra is, hogy a Momentum azért jöttünk létre, hogy cselekedjen. „Változást hozzunk. Lebontsuk a NER gyűlöletkeltő, korrupt rendszerét. Hogy szívből és őszintén elutasítsuk a hazai politika mindenben haszonleső, túlélésre és hatalomra játszó fertőjét. A Momentum esszenciája két szóban összefoglalható volt: valódi rendszerváltást” – húzta alá.

Valamivel később arra is kitért, hogy

a Momentum indulása a 2026-os választásokon most nem a megoldás, hanem a probléma része”.

„Nem erősítené, hanem gyengítené az esélyt arra, hogy bekövetkezzen a várva várt politikai változás. Három százalék itt, kettő ott, és máris elveszítettük a változás esélyét” – vázolt fel egy negatív forgatókönyvet a politikus.

Döntő lépés előtt a párt

Fekete-Győr András azt is hangsúlyozta, a Momentum alapítójaként nem nézheti tovább tétlenül azt, amit a pártja tesz. Ismertette, hogy a listaállításhoz szükséges képviselőjelöltek felét már kiválasztották. „Az a 3 százalék is végzetes lehet, amit a jelöltjeink el tudnak vinni az esélyes rendszerváltó jelöltektől, legyen szó Pécsről, Debrecenről, vagy Bajáról. Budapesten és Pest megyében még többet is. Harcostársukként pedig azt sem szeretném, hogy sokkal jobb sorsra érdemes fiatal politikusokat vezessenek a vágóhídra” – írta.

Itt az ideje, hogy a Momentum egy lépést hátra lépjen annak érdekében, hogy Magyarország kettőt léphessen előre”

– szögezte le.

„A megújulás nem az Országgyűlésben kezdődik”

A párt volt elnöke gondolatait azzal zárta, hogy „vannak, akik abban a hitben élnek, hogy a Momentumnak 2026-ban is parlamenti pártként kell az új kormánnyal szemben fékként és ellensúlyként működnie”.

Hangoztatta azt is, hogy a fentiekkel nem ért egyet. „2016-tól 2021-ig úgy vezettem a Momentumot, hogy parlamenten kívüli mozgalomként a magyar közélet egyik megkerülhetetlen ereje volt, több százezer szavazóval, és közel egymillió szimpatizánssal a háta mögött”.

„Igenis lehet parlamenten kívül érvényt szerezni a haladó, szabadságpárti, európai Magyarország eszményének, sőt, a jelenlegi helyzetben így lehet igazán. Mert a megújulás nem az Országgyűlésben kezdődik – de

kitartó és hiteles politizálással ott teljesedhet ki 2030-ra”

– tekintett előre Fekete-Győr András.

