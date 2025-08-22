Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
országgyűlési választás Fekete-Győr András Magyarország Mellár Tamás haza

Köszönet és tisztelet Mellár Tamásnak!

2025. augusztus 22. 21:14

Magyarországnak ma nem „Klárára”, nem baloldal vs. jobboldalra, és végképp nem egymásra önző módon ráinduló politikusokra van szüksége.

2025. augusztus 22. 21:14
Mellár Tamás, Fekete-Győr András
Fekete-Győr András
Fekete-Győr András
Facebook

„Köszönet és tisztelet Mellár Tamásnak, aki – felismerve azt a történelmi felelősséget, amit a saját pecsenyéjüket sütögető kispártoknak egyelőre nem sikerült – ma meghozta a legbátrabb döntést: a haza érdekében hátralép, és nem indul a 2026-os választáson.

Mellár Tamás megértette, hogy a történelem most mindannyiunkat egy egyszerű, de sorsdöntő választás elé állít: a probléma részei akarunk-e lenni, vagy a megoldásé? Képesek vagyunk-e most hátralépni egyet azért, hogy Magyarország végre kettőt léphessen előre?

Meggyőződésem, hogy egy felelős ellenzéki vezetőnek ebben a történelmi helyzetben egyetlen, kristálytiszta feladata van: az, hogy megmutassa a helyes utat, és a pártlogikán felülemelkedve tegye világossá a választás valódi, történelmi tétjét. Azt, hogy 2026-ban a döntés nem a pártok jövőjéről szól, hanem arról, hogy a kórházainkat választjuk-e a kastélyaikkal szemben, a gyermekeink védelmét a jachtjaikkal szemben, az iskoláinkat a propagandájukkal szemben. Arról, hogy a nyugati szabadságot és jólétet választjuk-e a keleti elnyomással szemben.

A változásra vágyó magyarok nem azt kérik a bejutási küszöb alatt rostokoló kispártoktól, hogy adják fel az értékeiket. 

Éppen ellenkezőleg. Azt kérik, hogy vegyék végre komolyan őket. Ne csak beszéljenek a szolidaritásról és a haladásról, hanem tegyenek is érte!

Magyarországnak ma nem «Klárára«, nem baloldal vs. jobboldalra, és végképp nem egymásra önző módon ráinduló politikusokra van szüksége. Hanem kevesebb megélhetési politikára, és több rendszerváltó felelősségre. 

Kevesebb pozícióféltésre, és több áldozatvállalásra.

Hiszem, hogy aki a politikára hivatásként tekint, annak elsőként kell nemet mondania a megélhetési politizálásra. Mellár Tamás ma megmutatta, mit jelent ez a gyakorlatban. Köszönettel és tisztelettel tartozunk a bátorságáért!”

Mellár Tamás

Facebook

Idézőjel

Nem indulok a 2026-os országgyűlési választáson

Össze kellene végre fogni, mert ami ma Magyarországon van, az félelmetes, lassan orosz gyarmat leszünk.

Nyitóképünk: Fekete-Győr András Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

falcatus-2
2025. augusztus 22. 21:37
Egy e-rollermosdató niemand: „Köszönet és tisztelet Mellár Tamásnak, aki – felismerve azt a történelmi felelősséget, amit a saját pecsenyéjüket sütögető kispártoknak egyelőre nem sikerült – ma meghozta a legbátrabb döntést: a haza érdekében hátralép, és nem indul a 2026-os választáson..." ..a haza érdekében? egy niemand? aki a haza érdekében hátralépett és egy elvtársi telefonra átengedte vizsga nélkül a haza még nagyobb niemandját?
Válasz erre
0
0
Tapeino
2025. augusztus 22. 21:37
Inkább mosd le újra az elektromos rolleredet a csapvízben!
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 22. 21:36
>>Magyarországnak ma nem „Klárára”, nem baloldal vs. jobboldalra, és végképp nem egymásra önző módon ráinduló politikusokra van szüksége.<< Tehát ma nem politikai sokszínűségre és versenyre van szükség, hanem irányított autokráciára. Vagyis, nem az a bajuk, amit a kormány csinál, hanem hogy nem ők teszik.
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. augusztus 22. 21:36
Keresik a helyes utat. Csak éppen nem találják.
Válasz erre
0
0
