Meggyőződésem, hogy egy felelős ellenzéki vezetőnek ebben a történelmi helyzetben egyetlen, kristálytiszta feladata van: az, hogy megmutassa a helyes utat, és a pártlogikán felülemelkedve tegye világossá a választás valódi, történelmi tétjét. Azt, hogy 2026-ban a döntés nem a pártok jövőjéről szól, hanem arról, hogy a kórházainkat választjuk-e a kastélyaikkal szemben, a gyermekeink védelmét a jachtjaikkal szemben, az iskoláinkat a propagandájukkal szemben. Arról, hogy a nyugati szabadságot és jólétet választjuk-e a keleti elnyomással szemben.

A változásra vágyó magyarok nem azt kérik a bejutási küszöb alatt rostokoló kispártoktól, hogy adják fel az értékeiket.

Éppen ellenkezőleg. Azt kérik, hogy vegyék végre komolyan őket. Ne csak beszéljenek a szolidaritásról és a haladásról, hanem tegyenek is érte!

Magyarországnak ma nem «Klárára«, nem baloldal vs. jobboldalra, és végképp nem egymásra önző módon ráinduló politikusokra van szüksége. Hanem kevesebb megélhetési politikára, és több rendszerváltó felelősségre.

Kevesebb pozícióféltésre, és több áldozatvállalásra.

Hiszem, hogy aki a politikára hivatásként tekint, annak elsőként kell nemet mondania a megélhetési politizálásra. Mellár Tamás ma megmutatta, mit jelent ez a gyakorlatban. Köszönettel és tisztelettel tartozunk a bátorságáért!”