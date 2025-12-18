Gyanús visszalépések a Tisza Párt javára – mi folyik a háttérben?

Halász Noémi visszalép

„A Tisza-logó sem jelent garanciát a jó jelölt állítására” – így nyilatkozott még néhány hónappal ezelőtt Halász Noémi, aki annak idején látványosan hagyta ott korábbi pártját, a Momentumot

azért, hogy elindulhasson a Tisza jelöltje ellen Csongrád-Csanád 2. számú választókörzetében.

Az azóta eltelt időban – saját bevallása szerint – többször is együttműködésre próbálta bírni a Tisza Pártot, de minden eredmény nélkül. Minden körülmény arra mutatott tehát egészen eddig, hogy Halász komolyan gondolja a politikai karriert, és nem mellékesen évekig keményen dolgozott is ezért. Azonban csütörtökön valami történt.