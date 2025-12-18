Gyanús visszalépések a Tisza Párt javára – mi folyik a háttérben?

Nem tartott sokáig: visszalép a jelöltségtől a Momentum korábbi szegedi elnöke
Mandula Viktor szerint gyanús, hogy Halász Noémi több évnyi szakmai és politikai terepmunka után vonul le a pályáról.
Hiába nézte levegőnek a Tisza hónapok óta az exmomentumos, független képviselőjelöltet, Halász Noémit, ő mégis visszalépett Magyar Péter embere javára Csongrád-Csanád 2. választókörzetében. Azonban nem ő az egyetlen, aki ilyen módon támogatja a Tiszát.
„A Tisza-logó sem jelent garanciát a jó jelölt állítására” – így nyilatkozott még néhány hónappal ezelőtt Halász Noémi, aki annak idején látványosan hagyta ott korábbi pártját, a Momentumot
azért, hogy elindulhasson a Tisza jelöltje ellen Csongrád-Csanád 2. számú választókörzetében.
Az azóta eltelt időban – saját bevallása szerint – többször is együttműködésre próbálta bírni a Tisza Pártot, de minden eredmény nélkül. Minden körülmény arra mutatott tehát egészen eddig, hogy Halász komolyan gondolja a politikai karriert, és nem mellékesen évekig keményen dolgozott is ezért. Azonban csütörtökön valami történt.
A Halász saját egyesülete, Szeged Jövője által megrendelt friss közvélemény-kutatás – egy 600 fős felmérés – kiderítette, hogy
az ex-momentumos politikus 6 százalék körül áll.
Ellenfele, a Tisza jelöltje, Gajda Attila ismertsége mindössze 21 százalék; Halász Noémi szerint Gajda „előnye” könnyen elfogyhat a kampány során, ezért ő maga
egyoldalúan és feltétel nélkül visszalép a jelöltségtől.
Úgy értékelte, hogy az ő 6 százaléknyi szavazói körében rejtőzhet a Tisza „tartaléka”. Többek szerint azonban gyanús a váratlan visszalépés Magyar Péterék és egy mindössze 21 százalékos ismertségű Tisza-jelölt javára, Halász ugyanis kompetens szakember hírében áll.
A Baranya 1-es választókörzetében két ciklusban is képviselői mandátumot szerzett közgazdász, Mellár Tamás idén augusztusban
hasonló gesztust tett a Tiszának.
Kerek perec kijelentette: nem indul a 2026-os választáson, de azt kéri szavazóitól, hogy a Tisza Párt jelöltjét támogassák. Fekete-Győr András nem győzött hálálkodni Mellárnak, azonban helyi források szerint a közgazdász-politikus döntése nem volt teljesen önzetlen: inkább csak pontosan felmérte a választáson várható gyatra esélyeit.
A Tisza Párt előválasztási komédiája során több ízben is gyanús visszalépésekre került sor. Számos esetben úgy tűnt, hogy a választókerületenkénti 3-3 jelölt-jelölt közül egy vagy kettő kamu-induló volt, sem szándéka, sem támogatottsága nem volt ahhoz, hogy befutó legyen.
A visszalépőknek pedig egy egészen más csoportját alkotják azok, akik azért léptek vissza a jelöltségtől, mert attól tartottak, hogy Magyar Péterék átverik őket.
A Magyar Nemzet névtelenséget kérő informátorai szerint különösen sok ilyen lépés történt Budapesten.