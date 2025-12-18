Ft
tisza párt magyar péter halász noémi Mellár Tamás előválasztás

Gyanús visszalépések a Tisza Párt javára – mi folyik a háttérben?

2025. december 18. 19:26

Hiába nézte levegőnek a Tisza hónapok óta az exmomentumos, független képviselőjelöltet, Halász Noémit, ő mégis visszalépett Magyar Péter embere javára Csongrád-Csanád 2. választókörzetében. Azonban nem ő az egyetlen, aki ilyen módon támogatja a Tiszát.

2025. december 18. 19:26
null

Halász Noémi visszalép

„A Tisza-logó sem jelent garanciát a jó jelölt állítására” – így nyilatkozott még néhány hónappal ezelőtt Halász Noémi, aki annak idején látványosan hagyta ott korábbi pártját, a Momentumot

azért, hogy elindulhasson a Tisza jelöltje ellen Csongrád-Csanád 2. számú választókörzetében. 

Az azóta eltelt időban – saját bevallása szerint – többször is együttműködésre próbálta bírni a Tisza Pártot, de minden eredmény nélkül. Minden körülmény arra mutatott tehát egészen eddig, hogy Halász komolyan gondolja a politikai karriert, és nem mellékesen évekig keményen dolgozott is ezért. Azonban csütörtökön valami történt.

A Halász saját egyesülete, Szeged Jövője által megrendelt friss közvélemény-kutatás – egy 600 fős felmérés – kiderítette, hogy 

az ex-momentumos politikus 6 százalék körül áll. 

Ellenfele, a Tisza jelöltje, Gajda Attila ismertsége mindössze 21 százalék; Halász Noémi szerint Gajda „előnye” könnyen elfogyhat a kampány során, ezért ő maga 

egyoldalúan és feltétel nélkül visszalép a jelöltségtől.

Úgy értékelte, hogy az ő 6 százaléknyi szavazói körében rejtőzhet a Tisza „tartaléka”. Többek szerint azonban gyanús a váratlan visszalépés Magyar Péterék és egy mindössze 21 százalékos ismertségű Tisza-jelölt javára, Halász ugyanis kompetens szakember hírében áll.

Mellár rendszerváltást akar – már megint

A Baranya 1-es választókörzetében két ciklusban is képviselői mandátumot szerzett közgazdász, Mellár Tamás idén augusztusban 

hasonló gesztust tett a Tiszának.

Kerek perec kijelentette: nem indul a 2026-os választáson, de azt kéri szavazóitól, hogy a Tisza Párt jelöltjét támogassák. Fekete-Győr András nem győzött hálálkodni Mellárnak, azonban helyi források szerint a közgazdász-politikus döntése nem volt teljesen önzetlen: inkább csak pontosan felmérte a választáson várható gyatra esélyeit. 

Köszönet és tisztelet Mellár Tamásnak!

Magyarországnak ma nem „Klárára", nem baloldal vs. jobboldalra, és végképp nem egymásra önző módon ráinduló politikusokra van szüksége.

További csodálatos visszalépések 

A Tisza Párt előválasztási komédiája során több ízben is gyanús visszalépésekre került sor. Számos esetben úgy tűnt, hogy a választókerületenkénti 3-3 jelölt-jelölt közül egy vagy kettő kamu-induló volt, sem szándéka, sem támogatottsága nem volt ahhoz, hogy befutó legyen. 

A visszalépőknek pedig egy egészen más csoportját alkotják azok, akik azért léptek vissza a jelöltségtől, mert attól tartottak, hogy Magyar Péterék átverik őket.

