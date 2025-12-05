Országszerte botrányba fulladt a Tisza Párt előválasztása, egymásnak estek a jelölt-jelöltek

Ezt nem láttuk jönni: egy pillanat alatt szétrobbanhat Magyar Péter baloldali csapata!
Komoly veszély leselkedik a tiszásokra. Kovács András írása.
Több városban is egymást pocskondiázzák a jelöltek, ráadásul az eredmény is sokfelé meglepően alakult.
Magyar Péter hosszas időhúzás és többszöri halasztás után bemutatta a Tisza Párt végleges jelöltjeit, akikre szavazni lehet a jövő évi választásokon. A 106 egyéni körzet közül sok településen azóta sem csillapodik a párt előválasztási eredménye körül kirobbant botrány – írja az Ellenpont értesülésére hivatkozva a Magyar Nemzet. Az oknyomozó portál szerint több körzetben is egymásnak estek a jelöltek, mivel szerintük az előválasztás eredménye jelentősen eltért attól, mint amire mindeni számított.
Az ellenzéki pártot behálózó viszály alapja, hogy
nagyon sok helyen nem a Tisza-szigetek munkáját a kezdetek óta segítő aktivisták, hanem a később odaküldött, a pártvezetéssel kapcsolatban lévő jelöltek nyertek.
Többen a közösségi oldalukon is kifejtették véleményüket arról, szerintük a pártvezetés előre eldöntötte, kiknek kell nyernie. Németh Martin, a sárvári körzet alulmaradt jelölt-jelöltje már korábban is kritizálta a Tisza vezetését: szerinte
a voksolás nem volt demokratikus és tiszta. Németh a történtek miatt feljelentést is tett, és további „következményeket” helyezett kilátásba.
A körzetek jelentős részében végül nem a Tisza-szigetek munkájában kezdetek óta részt vevő, lelkes, helyi aktivisták, hanem az utolsó pillanatban felbukkanó, erős politikai hátterű indulók győztek. Mindez erősíti azt a gyanút, hogy a pártelit választotta ki a nyerteseket.
A meglehetősen irányítottnak tűnő casting tehát mély törésvonalakat hozott létre a pártvezetés és az aktivisták között, ami általános feszültséget generált az ellenzéki pártban.
A legnagyobb konfliktus talán a szentesi körzetben alakult ki: a két jelölt, a győztes Bárkányi Bence és a vesztes Páger Krisztina nyíltan egymásnak ugrott a casting után. Végig egymás ellenében kampányoltak, de a feszültség robbanását az okozta, hogy Bárkányi kormánypárti ügynöknek nevezte ellenfelét.
„Most elvertünk egy fideszest, remélem, áprilisban elverünk még egyet” – jelentette ki nagyképűen a győzelme után.
Páger egy félmondattal elintézte ellenfele személyeskedő megnyilvánulását, és annyit írt, hogy „legyen bármekkora is az az ellenszél”, folytatja a munkát. A posztja alatt azonban valósággal forrtak az indulatok, többen is indulatosan kommentálták a történteket. Páger pedig szinte mindegyik hozzászólást támogatólag értékelte.
Hogyan köpjük szembe a másikat – szentesi társasjáték, szégyen, sorsod Borsod
– írta egyikük, amit a politikus szomorú fejjel díjazott.
A gyulai választókerületben is komoly utóhatásai voltak a viaskodásnak. „Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltam csalódott a pénteki hírek után. Nagyon szoros volt a verseny, néhány szavazaton múlt az eredmény. Ha nem a neveléstudományi konferencián ültem volna csütörtökön a hajrában, akkor lehet, más lett volna?” – írta ki csalódottam Facebook-falára Pásztor Anett, aki kikapott ellenfelétől, Ráki Zsolttól.
A kommentfalon többen is bátorították Pásztort, illetve bírálták Rákit. Az egyik hozzászóló azt kifogásolta, hogy a jóval idősebb jelöltet hozták ki győztesnek:
Nagyon-nagyon sajnálom… Nagyon szimpatikus volt… Ez a bajszos ember nem tudom, hogyan illik bele a Tisza fiatalos arculatába.
A két politikus közötti feszültségre utal, hogy Pásztor lájkolta a személyeskedő hozzászólást.
Más jellegű problémák adódtak Sátoraljaújhelyen és környékén. Többen is választási visszaélésekről vagy legalábbis központi technikai hibákról számoltak be, amivel az interakciói alapján a vesztes jelölt, Gánóczi Gábor is egyetértett.
A sátoraljaújhelyi képviselő egyik támogatója arról számolt be, hogy rejtélyes okoknál fogva a családjából legalább hatan nem tudtak szavazni. Gánóczi ahelyett, hogy tagadta volna a dolgot, a nyilvánosság előtt ráerősített erre, és azt írta:
sajnos sok ilyen jelzés jött, főleg az utolsó szavazási napon.
Sokan arra is panaszkodtak, hogy csak többszöri próbálkozás után tudtak szavazni.
Nem maradt el a konfliktus a berettyóújfalui körzetben sem. Sokan Nagy Zsanettet várták befutónak, aki a kezdetek óta aktívan részt vett a helyi Tisza Szigetek munkájában. Csakhogy végül nem a lelkes civilt, hanem a közgazdászként dolgozó Kovács Petrát hozták ki győztesnek. Nagy közösségi oldalán többen is csalódásnak adtak hangot, minősítve politikus ellenfelét, Kovács Petrát.
Te voltál a legelső, akire rákerestem. De szerintem így sokkal jobban jártál… a körzet nem
– sajnálkozott az egyik kommentelő. Szintén össznépi kifakadás volt a vesztes hajdúböszörményi jelölt, Sós Csaba előválasztás utáni bejegyzése alatt. Volt olyan, aki már a jelöltállítás menetrendjét is igazságtalannak találta.
