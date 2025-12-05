Ft
Ft
9°C
5°C
Ft
Ft
9°C
5°C
12. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Tisza-szigetek eredmények konfliktus előválasztás casting

Országszerte botrányba fulladt a Tisza Párt előválasztása, egymásnak estek a jelölt-jelöltek

2025. december 05. 22:39

Több városban is egymást pocskondiázzák a jelöltek, ráadásul az eredmény is sokfelé meglepően alakult.

2025. december 05. 22:39
null

Magyar Péter hosszas időhúzás és többszöri halasztás után bemutatta a Tisza Párt végleges jelöltjeit, akikre szavazni lehet a jövő évi választásokon. A 106 egyéni körzet közül sok településen azóta sem csillapodik a párt előválasztási eredménye körül kirobbant botrány – írja az Ellenpont értesülésére hivatkozva a Magyar Nemzet. Az oknyomozó portál szerint több körzetben is egymásnak estek a jelöltek, mivel szerintük az előválasztás eredménye jelentősen eltért attól, mint amire mindeni számított.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ellenzéki pártot behálózó viszály alapja, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Áttörés: megvan az ősz győztese, Magyar Péter selyemzsinórt kapott – itt az új Mesterterv

Áttörés: megvan az ősz győztese, Magyar Péter selyemzsinórt kapott – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

nagyon sok helyen nem a Tisza-szigetek munkáját a kezdetek óta segítő aktivisták, hanem a később odaküldött, a pártvezetéssel kapcsolatban lévő jelöltek nyertek. 

Többen a közösségi oldalukon is kifejtették véleményüket arról, szerintük a pártvezetés előre eldöntötte, kiknek kell nyernie. Németh Martin, a sárvári körzet alulmaradt jelölt-jelöltje már korábban is kritizálta a Tisza vezetését: szerinte 

a voksolás nem volt demokratikus és tiszta. Németh a történtek miatt feljelentést is tett, és további „következményeket” helyezett kilátásba.

A körzetek jelentős részében végül nem a Tisza-szigetek munkájában kezdetek óta részt vevő, lelkes, helyi aktivisták, hanem az utolsó pillanatban felbukkanó, erős politikai hátterű indulók győztek. Mindez erősíti azt a gyanút, hogy a pártelit választotta ki a nyerteseket. 

Fideszesezés és személyeskedés a nyertes és a vesztes között

A meglehetősen irányítottnak tűnő casting tehát mély törésvonalakat hozott létre a pártvezetés és az aktivisták között, ami általános feszültséget generált az ellenzéki pártban.

A legnagyobb konfliktus talán a szentesi körzetben alakult ki: a két jelölt, a győztes Bárkányi Bence és a vesztes Páger Krisztina nyíltan egymásnak ugrott a casting után. Végig egymás ellenében kampányoltak, de a feszültség robbanását az okozta, hogy Bárkányi kormánypárti ügynöknek nevezte ellenfelét.

„Most elvertünk egy fideszest, remélem, áprilisban elverünk még egyet” – jelentette ki nagyképűen a győzelme után.

Páger egy félmondattal elintézte ellenfele személyeskedő megnyilvánulását, és annyit írt, hogy „legyen bármekkora is az az ellenszél”, folytatja a munkát. A posztja alatt azonban valósággal forrtak az indulatok, többen is indulatosan kommentálták a történteket. Páger pedig szinte mindegyik hozzászólást támogatólag értékelte.

Hogyan köpjük szembe a másikat – szentesi társasjáték, szégyen, sorsod Borsod

– írta egyikük, amit a politikus szomorú fejjel díjazott.

A gyulai választókerületben is komoly utóhatásai voltak a viaskodásnak. „Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltam csalódott a pénteki hírek után. Nagyon szoros volt a verseny, néhány szavazaton múlt az eredmény. Ha nem a neveléstudományi konferencián ültem volna csütörtökön a hajrában, akkor lehet, más lett volna?” – írta ki csalódottam Facebook-falára Pásztor Anett, aki kikapott ellenfelétől, Ráki Zsolttól.

A kommentfalon többen is bátorították Pásztort, illetve bírálták Rákit. Az egyik hozzászóló azt kifogásolta, hogy a jóval idősebb jelöltet hozták ki győztesnek:

Nagyon-nagyon sajnálom… Nagyon szimpatikus volt… Ez a bajszos ember nem tudom, hogyan illik bele a Tisza fiatalos arculatába.

A két politikus közötti feszültségre utal, hogy Pásztor lájkolta a személyeskedő hozzászólást.

Technikai hibák is borzolták a szavazók kedélyét

Más jellegű problémák adódtak Sátoraljaújhelyen és környékén. Többen is választási visszaélésekről vagy legalábbis központi technikai hibákról számoltak be, amivel az interakciói alapján a vesztes jelölt, Gánóczi Gábor is egyetértett.

A sátoraljaújhelyi képviselő egyik támogatója arról számolt be, hogy rejtélyes okoknál fogva a családjából legalább hatan nem tudtak szavazni. Gánóczi ahelyett, hogy tagadta volna a dolgot, a nyilvánosság előtt ráerősített erre, és azt írta: 

sajnos sok ilyen jelzés jött, főleg az utolsó szavazási napon.

Sokan arra is panaszkodtak, hogy csak többszöri próbálkozás után tudtak szavazni. 

Északkelet-Magyarországon is feszült a helyzet

Nem maradt el a konfliktus a berettyóújfalui körzetben sem. Sokan Nagy Zsanettet várták befutónak, aki a kezdetek óta aktívan részt vett a helyi Tisza Szigetek munkájában. Csakhogy végül nem a lelkes civilt, hanem a közgazdászként dolgozó Kovács Petrát hozták ki győztesnek. Nagy közösségi oldalán többen is csalódásnak adtak hangot, minősítve  politikus ellenfelét, Kovács Petrát.

Te voltál a legelső, akire rákerestem. De szerintem így sokkal jobban jártál… a körzet nem

– sajnálkozott az egyik kommentelő. Szintén össznépi kifakadás volt a vesztes hajdúböszörményi jelölt, Sós Csaba előválasztás utáni bejegyzése alatt. Volt olyan, aki már a jelöltállítás menetrendjét is igazságtalannak találta.

Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Karvaly
2025. december 05. 23:11
Tényleg azt hitték ezek az önkéntesek, hogy számít valamit a munkájuk, majd kapnak valami jól fizető állami állást cserébe? Tényleg azt hitték? De naivak voltak.
Válasz erre
0
0
lofejazagyban-2
2025. december 05. 23:09
teljesen logikus. Az MLM rendszerben mindneki azért hajt, hogy szintet lépjen, most egy csomóan rájöttek, hogy feleslegesen tették bele a munkájukat a projektbe, vissza kell menniük az utált életükbe. Most sem lettek megasztárok.
Válasz erre
1
0
Gubbio
2025. december 05. 23:02
Jól van ez így.
Válasz erre
1
0
pctroll
2025. december 05. 22:59
Árad a pöce!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!