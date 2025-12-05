Országszerte botrányba fulladt a Tisza Párt előválasztása, egymásnak estek a jelölt-jelöltek

Többen a közösségi oldalukon is kifejtették véleményüket arról, szerintük a pártvezetés előre eldöntötte, kiknek kell nyernie. Németh Martin, a sárvári körzet alulmaradt jelölt-jelöltje már korábban is kritizálta a Tisza vezetését: szerinte

a voksolás nem volt demokratikus és tiszta. Németh a történtek miatt feljelentést is tett, és további „következményeket” helyezett kilátásba.

A körzetek jelentős részében végül nem a Tisza-szigetek munkájában kezdetek óta részt vevő, lelkes, helyi aktivisták, hanem az utolsó pillanatban felbukkanó, erős politikai hátterű indulók győztek. Mindez erősíti azt a gyanút, hogy a pártelit választotta ki a nyerteseket.

Fideszesezés és személyeskedés a nyertes és a vesztes között

A meglehetősen irányítottnak tűnő casting tehát mély törésvonalakat hozott létre a pártvezetés és az aktivisták között, ami általános feszültséget generált az ellenzéki pártban.