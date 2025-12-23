Ft
Lesokkolta a magyarokat a miniszter: elárulta, hogyan segítené kormányra Magyar Pétert Zelenszkij (VIDEÓ)

2025. december 23. 10:27

Ukrajnában azért imádkoznak, hogy a Tisza nyerje a választásokat Magyarországon, és minden eszközt bevetnek, hogy ez így is legyen.

2025. december 23. 10:27
null

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nemrég arról beszélt nagyobb hallgatóség előtt, hogy az ukrán nemzetstratégia része, hogy mielőbb az Európai Unió tagjai legyenek. Ha lehet, gyorsított eljárásban. A fideszes politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy ebben őket a jelenlegi magyar kormány akadályozza. 

Majd arra a kérdésre is választ adott, hogy érdekében áll-e az ukránoknak bármilyen eszközzel megbuktatni a magyar kormányt. „Hát persze! 

Nem bármilyen eszközzel, minden eszközzel”

– hangzott el.

Kocsis azzal folytatta, hog ezért van az többek között, hogy az ukrán titkosszolgálatok Magyarországon álhírportálokat vagy üzemeltetnek vagy finanszíroznak.

„A magyar belpolitikába való befolyásszerzés az ukrán nemzeti érdek, és 

az is ukrán nemzeti érdek, amit Zelenszkij külügyminisztere mondott, hogy imádkoznak Kijevben azért, hogy a Tisza alakíthasson kormányt jövő tavasszal Magyarországon”. 

Éppen ezért a következő három hónapban fontos, hogy „igényesen és kritikusan” fogyasszunk minden hírt, különösen a közösségi médiában, mert tele leszünk álhírekkel – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: 

Nyitókép:

 

