Lesokkolta a magyarokat a miniszter: elárulta, hogyan segítené kormányra Magyar Pétert Zelenszkij (VIDEÓ)

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nemrég arról beszélt nagyobb hallgatóség előtt, hogy az ukrán nemzetstratégia része, hogy mielőbb az Európai Unió tagjai legyenek. Ha lehet, gyorsított eljárásban. A fideszes politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy ebben őket a jelenlegi magyar kormány akadályozza.

Majd arra a kérdésre is választ adott, hogy érdekében áll-e az ukránoknak bármilyen eszközzel megbuktatni a magyar kormányt. „Hát persze!