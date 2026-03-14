Lángokban Oroszország kulcsfontosságú olajfinomítója – Moszkva azonnal kegyetlen bosszút állt Kijeven

Az orosz Afipszki olajfinomító műszaki létesítményeinél tűz ütött ki szombaton – közölte a Bloomberg a regionális katasztrófavédelmi szolgálatok tájékoztatása alapján. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A tűzoltóegységek a helyszínen dolgoznak a lángok megfékezésén.

A létesítmény éves feldolgozókapacitása 9,1 millió tonna nyersolaj, ami nagyjából napi 180 ezer hordónak felel meg – ismertette a lap. A cikkben felidézték, hogy az üzemet idén januárban is dróntalálat érte, de már korábban is többször vált célponttá.