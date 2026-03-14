Lángokban Oroszország kulcsfontosságú olajfinomítója – Moszkva azonnal kegyetlen bosszút állt Kijeven

A csapás megrongált egy műszaki kiszolgálóhajót, és kisebb tüzet okozott a mólón.
A tüzet rövid időn belül eloltották. Három ember megsérült, mindannyiukat kórházba szállították.
A lap megjegyezte, hogy Ukrajna az utóbbi időszakban egyre tudatosabban veszi célba az orosz olajfinomítókat, üzemanyagtárolókat és logisztikai központokat. A cél az orosz haderő utánpótlásának megzavarása, valamint azoknak az energiabevételeknek a csökkentése, amelyekből Moszkva a háborút finanszírozza – magyarázták.
A Bloomberg arról is írt, hogy Ukrajna sem maradt célpont nélkül. Szombat hajnalban Kijevben is robbanásokat jelentettek, miután a légvédelmi rendszerek működésbe léptek – ezt Vitalij Klicsko főpolgármester közölte a Telegramon. A városvezető a lakosságot arra kérte, maradjanak az óvóhelyeken.
