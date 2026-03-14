háború vitalij klicsko logisztikai csomópont kikötő tűz drón kijev ukrajna

Lángokban Oroszország kulcsfontosságú olajfinomítója – Moszkva azonnal kegyetlen bosszút állt Kijeven

2026. március 14. 09:31

Egy másik ukrán támadásban pedig drónroncsok hullottak a Kercsi-szoros közelében fekvő Kavkaz kikötő területére.

null

Az orosz Afipszki olajfinomító műszaki létesítményeinél tűz ütött ki szombaton  – közölte a Bloomberg a regionális katasztrófavédelmi szolgálatok tájékoztatása alapján. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A tűzoltóegységek a helyszínen dolgoznak a lángok megfékezésén.

A létesítmény éves feldolgozókapacitása 9,1 millió tonna nyersolaj, ami nagyjából napi 180 ezer hordónak felel meg – ismertette a lap. A cikkben felidézték, hogy az üzemet idén januárban is dróntalálat érte, de már korábban is többször vált célponttá.

Fontos logisztikai csomópontra hullottak drónroncsok

Az összeállításból az is kiderült, hogy egy másik támadásban drónroncsok hullottak a Kercsi-szoros közelében fekvő Kavkaz kikötő területére. Ez a kikötő Oroszország egyik fontos logisztikai csomópontja: üzemanyag, gabona és más áruk átrakóhelyeként működik, emellett kompforgalmi központ is.

A csapás megrongált egy műszaki kiszolgálóhajót, és kisebb tüzet okozott a mólón. 

A tüzet rövid időn belül eloltották. Három ember megsérült, mindannyiukat kórházba szállították.

A lap megjegyezte, hogy Ukrajna az utóbbi időszakban egyre tudatosabban veszi célba az orosz olajfinomítókat, üzemanyagtárolókat és logisztikai központokat. A cél az orosz haderő utánpótlásának megzavarása, valamint azoknak az energiabevételeknek a csökkentése, amelyekből Moszkva a háborút finanszírozza – magyarázták.

A Bloomberg arról is írt, hogy Ukrajna sem maradt célpont nélkül. Szombat hajnalban Kijevben is robbanásokat jelentettek, miután a légvédelmi rendszerek működésbe léptek – ezt Vitalij Klicsko főpolgármester közölte a Telegramon. A városvezető a lakosságot arra kérte, maradjanak az óvóhelyeken.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csalodtamafideszben
2026. március 14. 13:26
Kakadu majd veri az asztalalt, hogy délutánra állítsák helyre a finomítót az oroszok, különben hadat üzen Putyinisztánnak.
Válasz erre
1
0
sanya55-2
2026. március 14. 12:57
Biztos szép város volt Kiiiiijiiiiiiviiiiii, de mindent újra lehet építeni, HAJRÁ Szarba Ukrajna
Válasz erre
1
0
qwsqws
2026. március 14. 12:13
Bloomberg = Fake News
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. március 14. 10:51
Amikor az ukránok ilyen nagy sikereket érnek el, az azt jelenti, hogy valahol megint elvesztettek valami létfontosságú csatát, ami persze utólag sosem volt fontos.
Válasz erre
15
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!