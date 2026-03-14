Óriási a tét: Brüsszel, Washington, Kijev, Berlin, Párizs, Peking és Moszkva számára sem mindegy, mi lesz április 12-én

Alice Weidel, az AfD társelnöke. Bár pártja hónapok óta vezet a közvéleménykutatások szerint, egyelőre nem tudta lebontani a falakat

Arra viszont minden esély megvan, hogy idén megszületik az első olyan tartományi választási eredmény, ahol ez már nem lesz lehetséges: szeptemberben Szász-Anhalt, az egy főre jutó GDP-t tekintve legszegényebb tartomány választ majd, és a felmérések azt vetítik előre, hogy 40 százalék körüli AfD-eredmény mellett a Zöldek és a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) kieshet a parlamentből, szűken bejuthat viszont a Sahra Wagenknecht-szövetség (BSW), az egyetlen érdemleges támogatottságú párt, amely nem zárta ki a koalíciókötést az AfD-vel.

Ha ez így történik, akkor az AfD és a BSW hajszálvékony többséggel kormányt alakíthatnak, az AfD története pedig új szakaszba lép: kormányzati teljesítménye révén megtörheti az ellenállást – vagy kiábrándíthatja választóit, és újból összezsugorodhat. Így aztán a kormányon lévő fősodor – mind Franciaországban, mind Németországban – abban érdekelt, hogy a szavazók két kulcsfontosságú választásuk előtt úgy lássák: a Nemzeti Tömörülés és az AfD előképének tekinthető orbáni kormányzás kudarcos, múló pillanat, nem érdemes arra fordulni, mert arra nincs út.

Világgazdasági átrendeződés

Európa közben – épp a Trump-tornádóra reagálva – a veszélyes ukrajnai tervek mellett egyéb módon is igyekszik alkalmazkodni az új helyzethez. Ennek része, hogy a vámokkal terhelt amerikai kereskedelmi kapcsolat helyett új piacokat próbál nyitni magának. Az európai ipar ezen érdekét szolgálná a gazdák ellenállása miatt elvetélni látszó Mercosur-megállapodás, illetve a minden valószínűség szerint sikeresen életbe lépő, igazán senki által nem kritizált EU–India kereskedelmi egyezség is.

Amennyiben az amerikai kereskedelmi politika kitart az árukereskedelmi deficit csökkentése mellett, és az exportvezérelt Európa Egyesült Államokba irányuló kivitelében nem marad növekedési potenciál, a logikus következő lépések az EU és Oroszország gazdasági kapcsolatainak normalizálása, valamint a romló trend visszafordítása az unió és Kína gazdasági kapcsolataiban. Itt az EU-ból mindkét hatalommal a legjobb kapcsolatot ápoló Orbán-kormány inkább hasznos az európai fősodornak is.

A Donald Trump április eleji vámbejelentésével elinduló világgazdasági rendszerváltás számos szempontból érinti hazánkat, olyan vektorokon keresztül is, amelyekről keveset gondolkodunk. Az köztudomású, hogy az Európa szempontjából romló EU–USA kereskedelmi feltételek gátolják az itteni autóipar, ezáltal a német s azon keresztül a magyar gazdaság fellendülését. Arról viszont már kevesebbet beszélnek, hogy az, ahogyan Trump megváltoztatta az Egyesült Államok szerepét a világgazdaságban, Magyarországnak más szempontból kedvező, és Orbán Viktor újraválasztását is segítheti. Trump vámpolitikája, a dolláralapú világkereskedelemből való visszalépés, illetve a monetáris politikára gyakorolt nyomás együttesen rég nem látott szintre gyengítették a dollárt, ami enyhítette a forintra nehezedő nyomást, így jelentősen felértékelődött a magyar fizetőeszköz.

Ezzel egy időben a trumpi politika – részben belpolitikai megfontolásból, részben Orosz­ország tárgyalásra kényszerítése, valamint Irán és Vene­zuela kivéreztetése érdekében – alacsony olaj­árra törekszik. A forint ezáltal jóval kedvezőbbé váló árfolyama, valamint az olcsó dolláron vett olcsó olaj révén jelentősen csökkenő országos energiaszámla sokat segített az infláció szinte teljes eltüntetésében, és kedvező hatással volt a magyarok vásárlóerejére is egy olyan választási kampány során, melyben a gazdasági közérzet kulcsfontosságú a peremszavazók és a bizonytalanok döntésében. A kedvező fejlemények a hatalmon lévő pártot erősítik.

A liberális nemzetközi rend halála?

Szintén – bár jóval magasabb absztrakciós szinten – segíti a magyar kormányt, hogy úgy tűnik:

olyan lesz a világ az elkövetkező években, amilyenre Orbán Viktor számított, s nem olyan, mint amilyenre az európai fősodor.

Ez az Oroszország ukrajnai agressziójára adott eltérő válaszokból is kiviláglik. A világ nagy része, benne Magyarországgal, arra voksolt, hogy a – Mark Carney kanadai miniszterelnök által Davosban egyébként is a Nyugat érdekét szolgáló, szelektíven alkalmazott hazugságnak nevezett – szabályokon alapuló nemzetközi rendet neki nem érdeke megvédeni, a Nyugat pedig nem tudja vagy nem akarja majd. Egyedül az európai fősodor és a demokrata vezetésű Egyesült Államok gondolta azt, hogy érdeke a szabályokon alapuló nemzetközi rendet megvédeni, és – tévesen – azt is gondolta, hogy erre képes lesz anélkül, hogy maga háborúba menne.

Aztán az Egyesült Államok oldalt váltott – talán meggyőződésből, talán önérdekből, talán a demokrata pártiak és az európaiak kísérletének kudarca láttán. A Trump-elnökség alatt létrejövő világban az Egyesült Államok többé nem hazudja azt, hogy létezik egy normatív szabályokon nyugvó nemzetközi rend – melyet aztán szükség esetén a saját érdekéhez hajlít. Ebben az új világban minden erőegyensúlyok, érdekek és megállapodások függvénye. A nagyhatalmak ebben az új világban – úgy tűnik – megegyeznek saját hátsó udvaruk rendbetételének feltételeiről.

Az Egyesült Államok az egykori szabályokon alapuló nemzetközi rend szent teheneit levágva rengeteg engedményt kész tenni Oroszországnak Ukrajnában, cserébe Oroszország és Kína elnézi, hogy az USA nemes egyszerűséggel elrabolja a velük szövetséges venezuelai diktátort, Nicolás Madurót – kínosan ügyelve arra, hogy Venezuela Kínával szemben fennálló adósságának jogosságát folyamatosan hangsúlyozza, nehogy a keleti óriás szükségesnek érezze a beavatkozást. Az Egyesült Államok a hátsó udvarát a saját szövetségeseitől is szívesen megtisztítja – ez tűnik ki a bombasztikus amerikai igényekkel induló és minden valószínűség szerint jelentős trumpi győzelemmel végződő Grönland-sagából.

Egyetlen dolog nem tisztázódott még a nagyhatalmak között az új világrendben: hogy mi lesz Kína hátsó udvarával, a kimondatlanul amerikai szövetséges és az USA védelmi garanciáira számító Tajvannal. Az viszont bizonyosnak látszik, hogy a nagyhatalmak realista módon tárgyalnak ebben a témában ahelyett, hogy megpróbálnák érdekeiket és azok érvényesítését a nemzetközi jog külsőségeibe csomagolni. Cserébe a mostani amerikai módszer teljesen más is, mint a demokráciaexport korábbi megoldásai: Venezuelában jelen állás szerint még csak rezsimváltás sem történt, annál inkább az aktuális hatalom berámázása, az amerikai politikai és gazdasági igények teljesítésére való rábírása meglehetősen unortodox eszközökkel.

Ezzel párhuzamosan jelentősen csökken a szabályokon alapuló nemzetközi rendet fenntartani hivatott intézmények súlya is, az Egyesült Államok egyre inkább kivonul belőlük. Idén januárban zárult le az amerikai kilépés az Egészségügyi Világszervezetből (WHO), és szintén januárban kapott utasítást a washingtoni külügyminisztérium arra, hogy több mint 65 nemzetközi szervezetből, illetve ENSZ-ügynökségből léptesse ki az országot – ezek közé tartozik a klímaváltozás kutatásával foglalkozó Kormányközi Klímaváltozási Panel (IPCC), számos környezetvédelmi szervezet, az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD), az ENSZ Egyetem, a nőjogokkal és genderüggyel foglalkozó ENSZ-ügynökségek, valamint a Nemzetközi Jogi Bizottság (ILC).

Helyette elindult az új, hatékonyabbnak ígért nemzetközi intézmények felépítése, köztük a Gázában több évtizednyi vergődés után valós előrelépéssel kecsegtető Béketanácsé, melyben – Bulgária mellett egyedüli EU-tagállamként – Magyarország is szerepet vállalt számos öböl menti, latin-amerikai és türk ország, valamint Indonézia mellett. Miután a Közel-Kelet állapotát Irán – részben alacsony olajárak miatti – gyengülése, harcképes proxijainak eltűnése és Izrael egyértelmű dominanciája határozza meg, a Béketanácstól bizonyosan nem a kétállami megoldás megvalósítása várható.

Az őszi amerikai félidős választáson reális esély van arra, hogy a törvényhozás legalább egyik házában elveszítse többségét a kormányzó erő, ami a belföldi és nemzetközi reformok tempóját minden bizonnyal mérsékli majd. Addig viszont bizonyosan várhatók még fejlemények. Az áprilisi magyar választást a trumpi világrendszerváltás forró és turbulens korszakában fogják megtartani, s a magyar kormánypártok – annak minden potenciális hasznával és kockázatával együtt – e világrendszerváltás pártolóinak szerepét játsszák majd.

Egyre csökken a szabályokon alapuló nemzetközi rendet fenntartani hivatott intézmények súlya

Valami mozog keleten

2025 eleje óta úgy tűnik, mintha a világon egyedül Donald Trump diktálná a tempót, s az ő elképzeléseihez, céljaihoz és igényeihez igazodik mindenki más, azért a globális erőegyensúly ma már messze nem az amerikai egyeduralom irányába mutat. Ennek megfelelően a múlt év második felében mozgolódni kezdett a Kelet is: a Sanghaji Együttműködési Szervezet tiencsini csúcstalálkozóján, majd a japánok felett aratott második világháborús kínai győzelem 80. évfordulójára rendezett szeptemberi pekingi katonai díszszemlén új felállásokban mutattak erőt.

Tiencsinben a vámokkal frissen megsorozott Narendra Modi indiai miniszterelnök demonstrálta együttmozgását Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnökkel, Pekingben pedig egy mind létszámában, mind technológiája szempontjából brutálisan megerősített hadsereg felvonulását figyelte vállt vállnak vetve, minimális európai jelenlét mellett három atomhatalom vezetője a fő helyeken: Hszi Csin-ping, Vlagyimir Putyin és Kim Dzsongun észak-koreai diktátor.

Az év fennmaradó része aztán a Tajvan körüli helyzet eszkalálódásáról szólt: Takaicsi Szanae japán miniszterelnök Tajvannal kapcsolatos mondataiból, melyekben a sziget megtámadtatását a japán hadsereg bevetését indokolttá tevő, Japánt a létében fenyegető eseménynek nevezte, a kínai diplomácia nagy botrányt csinált. Ebbe a botrányba a Trump-elnökség nem szólt bele, viszont év végén nyélbe ütött egy hatalmas fegyverüzletet Tajvannal, aminek következményeként januárban – békésen – lezajlott Tajvan körül a valaha volt legnagyobb kínai hadgyakorlat.

A japán politika Tajvan kapcsán nem változott, az amerikai pedig az előző kormányzáshoz képest – amely alatt 2022 augusztusában brutális provokáció történt, Nancy Pelosi házelnök is a szigetre látogatott – még józanodott is. A kínai reakció mégis hevesebb, mint valaha, és a keleti óriással kapcsolatos legutóbbi nagy hírt, Csang Ju-hszia tábornok, a Központi Katonai Bizottság alelnöke fegyelmi okokból való letartóztatását számos Kína-szakértő egy esetleges tajvani manőver előkészítésének kontextusában értelmezi.

Így aztán lehet, hogy még idén, akár a magyar választási kampányban új helyzettel szembesülünk: vagy azzal, hogy Kína elérkezettnek látja az időt Tajvan de facto visszavételére katonai eszközökkel, s az Egyesült Államoknak ehhez kell valamilyen viszonyt kialakítania, vagy azzal, hogy Hszi és Trump előre letárgyalják a Tajvanra nézve mindkettejüknek megfelelő megoldást, akár párhuzamosan az orosz–ukrán háború lezárásában nyújtott kínai segítséggel. Ha tehát van a geopolitikában olyan fekete hattyú, amely a magyar kampányidőszakban tűnik fel, az épp ez: a nagyhatalmi hátsóudvar-feltakarítási sorozat utolsó, hiányzó darabja.

