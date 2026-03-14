Újabb kulcstéma bukkant elő a kampányban: ebben a Fidesz köröket ver a Tiszára

Donald Trump amerikai elnök a napokban úgy döntött: ideiglenesen engedélyezi a tengeren rekedt orosz olaj megvásárlását. Brüsszelben kiborultak az orosz szankciók amerikai enyhítése miatt, és az Euronews beszámolója szerint az uniós vezetők közül is egyedül Orbán Viktor magyar miniszterelnök vetette fel a szankciók feloldásának lehetőségét az amerikai állásponttal összhangban. Mennyibe fog kerülni az EU-s döntés a magyaroknak? És mi köze mindennek a hazai, áprilisi választásokhoz? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Mráz: Az energiaszuverenitás kérdése is kulcstémájává válhat a kampánynak

„Az Irán elleni fellépés hatására kezdett emelkedni a világpiacon az olajár. Ez Donald Trump számára Amerikában belpolitikailag is veszélyes, ezért megpróbál fellépni az olajár-emelkedéssel szemben” – mutatott rá kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel.