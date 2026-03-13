Várható volt: kiborultak Brüsszelben az orosz szankciók amerikai enyhítése miatt

Brüsszel szerint rossz jelzést küld a szankciók enyhítése

A brüsszeli vezetők attól tartanak, hogy az amerikai döntés végső soron Oroszország helyzetét erősítheti. Friedrich Merz német kancellár pénteken arról beszélt, hogy a szankciók enyhítése jelenleg rossz lépés lenne, függetlenül attól, milyen indok áll mögötte. Szerinte a Közel-Keleten zajló háború nem terelheti el a figyelmet Ukrajna támogatásáról. A német kancellár azt is jelezte, hogy a G7 vezetői közül hatan egyetértenek abban, hogy a szankciók lazítása nem küldene megfelelő üzenetet a jelenlegi helyzetben. Hasonló hangot ütött meg António Costa, az Európai Tanács elnöke is.

A brüsszeli politikus szerint az amerikai lépés komoly aggodalomra ad okot, mert az orosz olajexport korlátozásának enyhítése – értelmezése szerint – még az európai biztonságot is érintheti.

Costa arra figyelmeztetett, hogy minden olyan intézkedés problémás lehet, amely növelheti Oroszország olajbevételeit, mivel ezek a források végső soron az orosz hadigépezetet erősíthetik. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szintén a szankciók fenntartását sürgette, és jelezte, szerinte most sem indokolt a korlátozások enyhítése – még úgy sem, hogy a közel-keleti konfliktus miatt az olajárak meredeken emelkednek. Emmanuel Macron francia elnök a G7-találkozó után szintén úgy vélekedett, hogy a szankciók visszavonása nem lenne indokolt.