Nulladik pontként hangsúlyoznám: teljesen legitim vita tárgya az, hogy vajon egy 20 éves ilyen fotó, ennyi év távlatából vajon releváns kérdés-e/mérlegelendő szempont-e, egy aktuálpolitikai, választási küzdelemben, vagy nem.

Ebben viszont felvetnék 5 gondolatot, amit szerintem érdemes figyelembe venni.

1. Nem csak egy kézmozdulatról van szó

A futballszurkolói szubkultúra tele van különféle rigmusokkal, mozdulatokkal, koreográfiákkal, amelynek jelentős része teljesen vállalható, része a sportéletnek. A '90-es és 2000-es években azonban rendkívül súlyos probléma volt azzal - hogy ezeket átitatta a szélsőséges nacionalizmus, antiszemitizmus, rasszizmus. A lelátókon zengett annak idején a »mocskos zsidók«, »indul a vonat Auschwitzba«, »jön a gázkamra«, »igenis van cigánybűnözés« – magam is fültanúja voltam sokszor ennek. Ebben a kontextusban a »szívtől az égig« típusú kézmozdulatoknak volt egy teljesen áthallásos jelentéstartalma is, amelyet maguk a szurkolók is örömmel alkalmaztak, időnként »Sieg Heil« kiáltások kíséretében.

Ez teljesen igaz volt annak idején a SZUD-ra is, (Szívtiprók Ultras Debrecen), amellyel a fénykép tanulsága szerint kapcsolatba kerülhetett talán Tárkányi Zsolt is. Ebben a környezetben a vonulásos karlengetés messze nem annyira ártalmatlan mozdulat - főleg nem úgy, hogy közben az arcot valamiért el kellett takarni. Kérdéseket mindenesetre felvet. (Egy érdekes Hetek-cikket szintén kommenten mellékelek erről.)