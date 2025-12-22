Most érkezett a kiszivárgott felvétel: a Tisza parancsba adta követőinek, hogy tiltsák le a fideszes, és kövessék be a tiszás oldalakat saját családtagjaik Facebook-oldalán karácsonykor

Nagy kár, hogy valamelyik kevésbé bátor tiszás bajtárs megijedhetett a vakmerő tett láttán: forrásunk szerint ugyanis a bejegyzés már törlésre került a csoportból.

Azért reméljük, minél több honfitársunk láthatta, micsoda virtus és elszántság lakozik a „szeretetország” építőiben, akik a béke és elfogadás megteremtése érdekében nem riadnak vissza a családok szétbomlasztásától sem.

Mielőtt azonban bárki azt gondolná, hogy a családtagjaink elleni áskálódásra való nyílt buzdítást már senki gyomra sem veszi be, gondolja újra. A történet ugyanis a kommentszekcióban folytatódott. Az egyik, a Fidesz „gyűlöletkeltését” megelégelő csoporttag itt büszélkedett el minden bizonnyal élete teljesítményeként számon tartott „hőstettével”.

JELENTEM NÁLAM IS SIKER! 2 órával ezelőtt posztolta valaki, hogy a szülei Facebook oldalát megtisztítva a propagandától, és bekötve ellenzéki oldalakat megtértek a szülei. Nálam is ugyan ez történt, 1 hónap alatt kitértek a Fideszből, csak bekövettem 30 ellenzéki oldalt, és tiltottam 30at!”

A Tisza tehát már azelőtt, hogy hatalomra került volna, elkezdte megvalósítani azt, amiről – szerencsére – hosszú ideje csak történelemkönyvekben olvashattunk a „kommunizmus” praktikáit ecsetelő fejezetekben: