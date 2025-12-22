Most érkezett a kiszivárgott felvétel: a Tisza parancsba adta követőinek, hogy tiltsák le a fideszes, és kövessék be a tiszás oldalakat saját családtagjaik Facebook-oldalán karácsonykor

Vége van, darabjaira hullik Magyar Péter álma: rakásnyi Tisza Sziget oszlik fel egyszerre
Ezt még Magyar Péter sem fogja tudni kimagyarázni.
A „szeretetország” vezérei különleges hadműveletet terveztek a szeretet ünnepére.
A kevés megmaradt Tisza Sziget egyikének vezetői minden eddiginél nyíltabb felhívást tettek közzé az „Alföld Gyöngye Tisza Sziget Orosháza” névre hallgató zárt Facebook-csoportban. A posztról informátorainknak köszönhetően eljutott hozzánk egy képernyőfotó, így azt most meg tudjuk osztani a kedves olvasóval. Íme, így kezdődik:
Karácsonykor, ha hazamész a fideszes szüleidhez, tegyél meg egy szívességet a Hazának!”
És hogy mi lenne az a „Hazának tett szívesség”? Hát ez:
Tiltsd le szüleid Facebook oldalán az aljas fideszhez köthető oldalakat és kövess be nekik Tiszás tartalmakat.”
Izgalmas részlet, hogy a helyesírásra kevésbé, de a formára annál nagyobb hangsúlyt fektető szerző finom utalást rejtett el a kis- és nagybetűk használatában: az ellenség, vagyis a Fidesz nevét kisbetűvel szedte, míg a jófiúk, tehát a Tisza nevét pedig naggyal.
Amint a példa mutatja, hamarosan Tiszásokká válnak és kritikával illetik a fideszt!”
– zárult a felhívás.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt még Magyar Péter sem fogja tudni kimagyarázni.
Nagy kár, hogy valamelyik kevésbé bátor tiszás bajtárs megijedhetett a vakmerő tett láttán: forrásunk szerint ugyanis a bejegyzés már törlésre került a csoportból.
Azért reméljük, minél több honfitársunk láthatta, micsoda virtus és elszántság lakozik a „szeretetország” építőiben, akik a béke és elfogadás megteremtése érdekében nem riadnak vissza a családok szétbomlasztásától sem.
Mielőtt azonban bárki azt gondolná, hogy a családtagjaink elleni áskálódásra való nyílt buzdítást már senki gyomra sem veszi be, gondolja újra. A történet ugyanis a kommentszekcióban folytatódott. Az egyik, a Fidesz „gyűlöletkeltését” megelégelő csoporttag itt büszélkedett el minden bizonnyal élete teljesítményeként számon tartott „hőstettével”.
JELENTEM NÁLAM IS SIKER! 2 órával ezelőtt posztolta valaki, hogy a szülei Facebook oldalát megtisztítva a propagandától, és bekötve ellenzéki oldalakat megtértek a szülei. Nálam is ugyan ez történt, 1 hónap alatt kitértek a Fideszből, csak bekövettem 30 ellenzéki oldalt, és tiltottam 30at!”
A Tisza tehát már azelőtt, hogy hatalomra került volna, elkezdte megvalósítani azt, amiről – szerencsére – hosszú ideje csak történelemkönyvekben olvashattunk a „kommunizmus” praktikáit ecsetelő fejezetekben:
már most elérték, hogy követőik „jelentéseket” tegyenek nekik arról, hogy sikeresen végrehajtották a parancsot, a párt érdekeit saját családjuk és szeretteik elé helyezték, és még büszkék is rá.
Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP