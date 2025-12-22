Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
család kiszivárgott Tisza Párt Tisza Sziget kommunizmus

Most érkezett a kiszivárgott felvétel: a Tisza parancsba adta követőinek, hogy tiltsák le a fideszes, és kövessék be a tiszás oldalakat saját családtagjaik Facebook-oldalán karácsonykor

2025. december 22. 18:58

A „szeretetország” vezérei különleges hadműveletet terveztek a szeretet ünnepére.

2025. december 22. 18:58
null

A kevés megmaradt Tisza Sziget egyikének vezetői minden eddiginél nyíltabb felhívást tettek közzé az „Alföld Gyöngye Tisza Sziget Orosháza” névre hallgató zárt Facebook-csoportban. A posztról informátorainknak köszönhetően eljutott hozzánk egy képernyőfotó, így azt most meg tudjuk osztani a kedves olvasóval. Íme, így kezdődik:

Karácsonykor, ha hazamész a fideszes szüleidhez, tegyél meg egy szívességet a Hazának!”

És hogy mi lenne az a „Hazának tett szívesség”? Hát ez:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

Tiltsd le szüleid Facebook oldalán az aljas fideszhez köthető oldalakat és kövess be nekik Tiszás tartalmakat.”

Izgalmas részlet, hogy a helyesírásra kevésbé, de a formára annál nagyobb hangsúlyt fektető szerző finom utalást rejtett el a kis- és nagybetűk használatában: az ellenség, vagyis a Fidesz nevét kisbetűvel szedte, míg a jófiúk, tehát a Tisza nevét pedig naggyal.

Amint a példa mutatja, hamarosan Tiszásokká válnak és kritikával illetik a fideszt!”

– zárult a felhívás.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Nagy kár, hogy valamelyik kevésbé bátor tiszás bajtárs megijedhetett a vakmerő tett láttán: forrásunk szerint ugyanis a bejegyzés már törlésre került a csoportból.

Azért reméljük, minél több honfitársunk láthatta, micsoda virtus és elszántság lakozik a „szeretetország” építőiben, akik a béke és elfogadás megteremtése érdekében nem riadnak vissza a családok szétbomlasztásától sem.

Mielőtt azonban bárki azt gondolná, hogy a családtagjaink elleni áskálódásra való nyílt buzdítást már senki gyomra sem veszi be, gondolja újra. A történet ugyanis a kommentszekcióban folytatódott. Az egyik, a Fidesz „gyűlöletkeltését” megelégelő csoporttag itt büszélkedett el minden bizonnyal élete teljesítményeként számon tartott „hőstettével”.

JELENTEM NÁLAM IS SIKER! 2 órával ezelőtt posztolta valaki, hogy a szülei Facebook oldalát megtisztítva a propagandától, és bekötve ellenzéki oldalakat megtértek a szülei. Nálam is ugyan ez történt, 1 hónap alatt kitértek a Fideszből, csak bekövettem 30 ellenzéki oldalt, és tiltottam 30at!”

A Tisza tehát már azelőtt, hogy hatalomra került volna, elkezdte megvalósítani azt, amiről – szerencsére – hosszú ideje csak történelemkönyvekben olvashattunk a „kommunizmus” praktikáit ecsetelő fejezetekben:

már most elérték, hogy követőik „jelentéseket” tegyenek nekik arról, hogy sikeresen végrehajtották a parancsot, a párt érdekeit saját családjuk és szeretteik elé helyezték, és még büszkék is rá.

Forrás: képernyőfotó/a Mandiner szerkesztőségének elküldve

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

Összesen 67 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madas
2025. december 22. 20:43
Nagy szarban lehetnek, ha már ilyen dedós módszerekhez kell folyamodniuk.
Válasz erre
0
0
august
2025. december 22. 20:40
:)) Ha ezt Fekete Győr a Momentumból meghallja,.... ő csak a TV csatornaváltóját próbálta megbuherálni, itt meg már a nagypályás Messiás úr a fészbuk berhelését tűzte ki a szektájának.
Válasz erre
3
0
Zsolt75
•••
2025. december 22. 20:40 Szerkesztve
20 százalékos vezetésnél mi szükség erre? Vagy már maguk sem hiszik el?
Válasz erre
4
0
steinamanger-2
•••
2025. december 22. 20:34 Szerkesztve
Istennek hála hogy nekem sem a szűkebb, sem a távolabbi rokonságban sincs egyetlen fideszes már. Az irodában, a munkatársaim közt is egyre kevesebb.
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!